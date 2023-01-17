Пьяная Слава случайно опубликовала видео интимных ласк с бывшим мужем

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно Слава улетела в отпуск в компании бывшего мужа Анатолия Данилицкого и дочери Антонины. Перед Новым годом певица объявила о расставании с супругом. А теперь не только отдыхает вместе с ним, но еще и публикует в соцсетях весьма интимные видео. В одном из роликов, появившихся на странице артистки в соцсетях, Слава показала, как муж осыпает ее тело поцелуями.

В видео пара запечатлена около бассейна. Данилицкий удобно пристроил голову на ногах певицы, лежащей на шезлонге. Предприниматель не смог сдержать возбуждения и стал страстно целовать бедро своей возлюбленной. Анастасия явно была не против. Однако дала понять экс-супругу, что к примирению он ее таким способом не склонит.

«Нет тебе прощения», - подписала ролик певица.

Певица спьяну опубликовала в соцсетях видео, в котором бывший муж интимно устроился на ее ногах. Фото: кадр видео.

Правда, уже на следующий день артистка удалила пикантный видеоролик. А озадаченным поклонникам объяснила, что они с мужем накануне вечером сильно перебрали с алкоголем. Спиртное настолько ударило им в голову, что пара позабыла не только обо всех обидах, но и о приличиях.

«Господи, как мы вчера напились. Вы не представляете этого просто. Просто «глаз питона». Знаете, как алкашей выдают глаза? Они светлеют в три тона, поэтому это называется «глаз питона», - сообщила Анастасия Сланевская (это настоящее имя звезды).

Ранее в соцсетях Слава уже объясняла подписчикам, почему они с бывшим мужем отдыхают вместе. Певица подчеркнула, что они остаются родителями и близкими людьми, но не более. Артистка заявила, что сейчас не состоит с экс-супругом в отношениях, и ни о каком воссоединении с ним и речи быть не может. В очередном видео с отдыха Слава сообщила, что на курорте не живет с Анатолием в одном домике, его «отселили за плохое поведение».

Слава объявила о разрыве с бизнесменом Анатолием Данилицким, но все равно отдыхает с ним на Мальдивах. Фото: кадр видео.

В декабре певица неожиданно объявила о расставании с мужем после 20 лет отношений. О причинах развода 42-летняя Слава не сообщила, но дала понять, что очень обижена на супруга.

«Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым. Обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», - обратилась Слава к своим поклонникам.

В ответ муж звезды, 70-летний бизнесмен Анатолий Данилицкий, заявил в соцсетях: он по-прежнему любит Славу и надеется вернуть ее.

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