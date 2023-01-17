Билл Гейтс предрек переход на искусственное мясо

Основатель Microsoft заявил, что испытывает оптимизм относительно будущего развития индустрии растительного мяса Фото: REUTERS

По мнению американского миллиардера Билла Гейтса, вопрос перехода человечества на искусственное мясо лежит исключительно в финансовой плоскости: если альтернативная продукция будет стоить значительно дешевле натуральной, она найдет своего покупателя.

Основатель Microsoft заявил, что испытывает оптимизм относительно будущего развития индустрии растительного мяса.

– Есть компании, производящие говядину по-новому, и люди, работающие над тем, чтобы по-прежнему использовать коров, но сократить выбросы метана, – объяснил свою уверенность Билл Гейтс.

Он также сказал, что со временем продукты из растительного мяса станут гораздо более востребованными, чем сейчас, однако вовсе не потому, что большая часть населения ринется в веганы. Просто качественная и недорогая пища завоюет рынок, а на данный момент все упирается в стоимость подобной продукции.

– Если это будет стоить слишком много, мы не добьемся успеха, – считает миллиардер, добавив, что для начала экологические продукты должны хотя бы сравняться в цене с «грязными».