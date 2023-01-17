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В мире17 января 2023 5:20

Билл Гейтс предрек переход на искусственное мясо

Миллиардер объяснил, что заставит людей предпочесть искусственное мясо настоящему
Юрий МАЙБОРОДА
Основатель Microsoft заявил, что испытывает оптимизм относительно будущего развития индустрии растительного мяса

Основатель Microsoft заявил, что испытывает оптимизм относительно будущего развития индустрии растительного мяса

Фото: REUTERS

По мнению американского миллиардера Билла Гейтса, вопрос перехода человечества на искусственное мясо лежит исключительно в финансовой плоскости: если альтернативная продукция будет стоить значительно дешевле натуральной, она найдет своего покупателя.

Основатель Microsoft заявил, что испытывает оптимизм относительно будущего развития индустрии растительного мяса.

– Есть компании, производящие говядину по-новому, и люди, работающие над тем, чтобы по-прежнему использовать коров, но сократить выбросы метана, – объяснил свою уверенность Билл Гейтс.

Он также сказал, что со временем продукты из растительного мяса станут гораздо более востребованными, чем сейчас, однако вовсе не потому, что большая часть населения ринется в веганы. Просто качественная и недорогая пища завоюет рынок, а на данный момент все упирается в стоимость подобной продукции.

– Если это будет стоить слишком много, мы не добьемся успеха, – считает миллиардер, добавив, что для начала экологические продукты должны хотя бы сравняться в цене с «грязными».

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