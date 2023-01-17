"Начался ад, я стала лысой": Чем опасно лекарство от диабета, на котором худеет Кардашьян и другие звезды, и что на самом деле происходит с людьми

Российские, западные звезды и обычные люди скупают препарат, для которого у них нет медпоказаний. Фото: Shutterstock

Похоже, фотомодель Ким Кардашьян оставила российских диабетиков без спасительного лекарства. «Недавно Ким сообщила, что именно после «уколов стройности» с этим препаратом она скинула 10 кило и влезла в платье Мэрилин Монро. Это ли не мечта?», - пишет в своем Телеграм-канале врач и популяризатор науки Алексей Водовозов. Вскоре после признания актрисы в Москве и других городах резко подскочило в цене и стало пропадать из аптек то самое лекарство. Видимо, сработал так называемый «эффект звездного поста» (в соцсетях), полушутя-полусерьезно говорит Водовозов. Если известная личность расписывает свой рецепт похудения, омоложения и т.п., да еще прикладывает эффектные фотодоказательства, то от желающих повторить отбоя не будет.

Кроме Кардашьян отметился предприниматель-миллиардер Илон Маск. Он тоже заявил, что поддерживает форму с помощью нашумевшего препарата. Знатоки светской жизни уверяют, что эти же «уколы стройности» помогают худеть Алле Пугачевой, Лолите Милявской и многим другим знаменитостям. Интернет полон обсуждений: где достать, как подобрать дозировку, на сколько удастся постройнеть? А еще - душераздирающих рассказов о побочных эффектах суперлекарства.

ОТ РЕВОЛЮЦИИ В БОРЬБЕ С ДИАБЕТОМ ДО «ТАБЛЕТОК ТЩЕСЛАВИЯ»

Изначально это лекарство разрабатывалось для больных сахарным диабетом. И оно стало настоящим прорывом, говорят эндокринологи. После нескольких десятков лет исследований ученые создали «умный» препарат. Он гибко подстраивается под текущее состояние пациента с диабетом. Стимулирует выработку инсулина в индивидуально необходимом количестве, уменьшает уровень глюкозы в крови. А в те моменты, когда ее понижение не требуется и даже может быть опасно, лекарство не приводит к дальнейшему падению.

Таких эффектов удалось добиться благодаря открытию особого гормона, глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Он влияет на многие процессы в организме. Кроме регулирования показателей инсулина и глюкозы, могущественный ГПП-1 активирует участки мозга, отвечающие за чувство сытости. И подавляет нейроны, связанные с чувством голода.

Исследователи создали искусственный аналог глюкагоноподобного пептида-1. Провели испытания и зарегистрировали в качестве препарата для диабетиков. Как и всякое лекарство, аналог ГПП-1 имеет букет побочек, но они не превышают значительный лечебный эффект при «сахарной болезни». В то же время кроме нежелательных реакций обнаружился приятный сюрприз: снижение веса! Датская фармкомпания-разработчик провела новые клинические исследования - уже прицельно для страдающих ожирением. И препарат с тем же действующим веществом, но в большей дозировке официально зарегистрировали как лекарство для эффективного похудения.

Казалось бы: человечество наконец-то овладело секретом радикального избавления от лишнего веса! Однако в США, где сейчас самый большой рынок покупки таких препаратов (их уже несколько разновидностей), страховые компании отказываются покрывать расходы пациентов, худеющих на аналоге ГПП-1. В зарубежных СМИ суперлекарство называют «таблетками тщеславия». А в России желающие постройнеть зачастую получают препарат нелегально. В чем же дело?

ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК ЕСТЬ, А МЕДПОКАЗАНИЙ НЕТ

- Этот препарат (лекарства-аналоги ГПП-1 - строго рецептурные, поэтому мы не можем давать их названия. - Ред.) действительно эффективен для лечения больных диабетом 2-го типа и пациентов с ожирением при наличии медпоказаний. Но я никогда не назначу его тем, кто хочет сбросить вес просто из эстетических соображений, - говорит врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный директор сети клиник Юрий Потешкин.

Почему? Юридически это незаконно, поясняет эксперт. А с медицинской точки зрения результат может быть непредсказуемым.

- По инструкции препарат назначается только при условии, что у пациента индекс массы тела (ИМТ) выше 30 кг/кв.м. Либо если ИМТ находится в пределах 27-30, но есть заболевание, связанное с избыточной массой тела. Например, гипертония, сахарный диабет, дислипидемия (серьезное нарушение липидного обмена).

Поясним. Для подсчета ИМТ нужно взять свой рост в метрах, возвести в квадрат. А потом свою массу тела в кг разделить на рост в квадрате.

* Скажем, при росте 170 см ожирением (ИМТ>30) будет считаться вес более 87 кг. В этом случае можно обращаться к эндокринологу, чтобы он рассмотрел вопрос о назначении препарата-аналога ГПП-1.

* Второй вариант - если при том же росте 170 см масса тела 78 - 86 кг (ИМТ 27-30) плюс есть сопутствующие диагнозы: гипертония, сахарный диабет и т. д.

На практике же за лекарством нередко охотятся те, у кого выпирающий живот и второй подбородок есть, а описанных медпоказаний нет. Такие худеющие либо ищут недобросовестных врачей, готовых необоснованно выписать рецепт. Либо, гораздо чаще, покупают препарат на черном рынке. Там он в последнее время появился в промышленных масштабах, отмечает Алексей Водовозов.

ИНЪЕКЦИИ ВСЛЕПУЮ

- Компания-разработчик провела клинические исследования (КИ), определила необходимую дозировку, режим приема препарата и другие параметры только для пациентов с перечисленными медпоказаниями, - продолжает Юрий Потешкин. - И впечатляющее снижение массы тела зафиксировано именно у таких людей.

В КИ сильнее всего похудели те, кто весил 107 кг: минус 17,2% массы тела после курса лечения. А вот добровольцы под 100 кг сбросили в среднем по 9,6%. Насколько эффективным будет лекарство для граждан без медпоказаний, мы не знаем, разводит руками врач.

- Не опасно ли вмешательство в организм, если у человека нет соответствующих заболеваний?

- С одной стороны, известно, что препарат гибко подстраивается под состояние организма. С другой стороны - нет исследований, которые определяли бы важнейшие условия: правильную дозировку, режим приема для людей без медицинского диагноза «ожирение» и сопутствующих заболеваний.

Лекарство серьезное, у него есть побочки. Принимать его нужно строго под контролем врача. Причем, первые несколько месяцев идет индивидуальная регулировка дозы. А граждане без медпоказаний фактически колют себе препарат вслепую. Из-за этого, в том числе, могут возникать неожиданные реакции, которых нет в инструкции к препарату, предупреждает Юрий Потешкин.

Похоже, фотомодель Ким Кардашьян оставила российских диабетиков без спасительного лекарства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЛЫСЕЮ И МУЧАЮСЬ ОТ ТОШНОТЫ»

О том, что это за реакции, можно узнать на форумах худеющих.

- Препарат мне порекомендовала мой косметолог, пациенты которой сбрасывали баснословные килограммы за ничтожное количество недель, - рассказывает 22-летняя москвичка. - Через 20 минут после укола я почувствовала сильную тошноту, головокружение. Через два часа лежала в обнимку с фаянсовым другом, отправляя в топку все, что было в моем желудке. На следующее утро начался ад. Меня рвало с 5 утра до 2 часов дня. Пришлось вколоть двойную дозу противорвотного лекарства, его эффект был слабым.

На 4-й день сильно кружится голова, тошнит, болят мышцы и кожа, жалуется девушка. Вид и вкус еды вызывает отвращение.

- Мучаюсь от болей в желудке, тошноты, диареи и бессонницы. Не удивительно, что от всего этого можно похудеть, - пишет еще одна участница обсуждения из Нижнего Новгорода.

- Я похудела, но стала почти лысой! - плачет 30-летняя получательница «уколов стройности». - Волосы лезут и лезут, выпадают как от химиотерапии при раке. Нашла отзывы ребят из Штатов. Они пишут, что это лекарство вызывает алопецию, у многих волосы не отрастают!

«Верить на слово, без проверки и выяснения истинных причин ухудшения состояния все-таки нельзя, - говорит врач-эндокринолог Юрий Потешкин. - Но то, что это серьезное лекарство кому-то назначают косметологи, конечно, ужасно». Кстати, судя по обсуждению, у большинства пострадавших нет диабета. А тот препарат, о котором они говорят, предназначен исключительно для диабетиков. Вариант против ожирения с повышенной дозировкой зарегистрирован в США, но в России пока не легализован (подробнее см. ниже «Цена вопроса»). Значит, пациентки применяли лекарство «офф-лейбл», вне инструкции.

ЭПИДЕМИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ЗОЖ

В США первое лекарство-аналог ГПП-1 именно против ожирения вышло на рынок в 2014 году (в России оно зарегистрировано в 2016-м). Летом 2021 года американский регулятор одобрил препарат-аналог ГПП-1 для снижения веса нового поколения (у нас пока официально не зарегистрирован). На Западе увлечение «суперлекарством» уже начинает доводить худеющих едва ли не до состояния помешательства, пишут зарубежные СМИ. Британская The Guardian приводит несколько шокирующих историй.

42-летняя Анна из Нью-Йорка рассказывает, что ее жизнь на уколах превратилась в настоящий ад с постоянной тошнотой и приступами непрерывной рвоты. «Я поняла, что есть вещи похуже, чем быть толстой», - говорит женщина. У худеющей Лорэн появилась невыносимая боль в животе, и она попала в больницу, где диагностировали сильное обострение гастрита. У 32-летней Милы начались приступы учащенного сердцебиения, и стало трудно дышать.

Конечно, в каждом случае нужно проверять истинные причины недомогания. О жалобах пациентов говорят и врачи. «Мне рассказывают, что начинает тошнить от самой мысли о еде - она становится отвратительной», – поделился диетолог из Лос-Анджелеса Мэтт Маховальд. «Они говорят: я иду в свой любимый ресторан, заказываю стейк, съедаю четыре кусочка и больше не могу. Если съем еще, придется бежать в туалет», - описывает доктор Даниэль Гиям, руководитель одного из медицинских центров в калифорнийском округе Вентура.

- Лекарство действительно так работает, - подтверждает Юрий Потешкин. - Под его действием мышцы желудка находятся в повышенном тонусе, как бы напряжены. Поэтому при попытке их растянуть, съев побольше, будет рвотный рефлекс. Если человек переедает, все пойдет назад.

Вот она, обратная сторона медали. Волшебства не случится. С наслаждением объедаться вкусностями и при этом худеть, не получится. А вот заработать психическое расстройство можно. Зарубежные СМИ пишут о людях, которых постоянная тошнота и рвота довели до полного отвращения к еде. Очень похоже на идею применять истязания для отучивания от плохого поведения, как в фильме «Заводной апельсин», напоминает The Guardian.

«Если применять препарат строго по назначению, в правильной дозировке, под контролем врача и с соблюдением всех его рекомендаций, ничего плохого не случится», - уверяет Юрий Потешкин. Но проблема в том, что все больше число желающих похудеть на аналоге ГПП-1 без медпоказаний. Быстро, без спорта и диет. Некоторых не пугает даже постоянная тошнота. Такой подход опасен еще и тем, что обесценивает ЗОЖ, предупреждают эксперты. Люди начинают думать, что напрягаться ни к чему. Зачем контролировать свое питание и качать пресс, если можно стройнеть на уколах? Однако сами разработчики лекарства от ожирения в инструкции подчеркивают, что прием препарата нужно сочетать с диетой и физнагрузками. И это неспроста.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Лекарство-аналог ГПП-1 действительно прорывное для больных диабетом и для страдающих от ожирения. Но принимать его нужно строго по медпоказаниям. И в любом случае это не волшебная палочка, которая позволит вам всегда быть в форме, не прилагая усилий.

- За время курса лечения (в среднем полтора-два года. - Ред.) человек должен привыкнуть меньше есть, питаться более здоровыми продуктами, заниматься спортом, - говорит врач-эндокринолог Юрий Потешкин. - Лекарство помогает снизить тягу к еде. Но если потом вы вернетесь к прежнему образу жизни с перееданием и гиподинамией, то вернется и лишний вес.

Ученые все глубже проникают в тайны устройства нашего организма и находят все более эффективные средства для лечения тяжелых болезней. Но в вопросе похудения и поддержания нормального веса нам никуда не деться от основополагающего закона природы: если количество съеденных калорий превышает количество использованных, жировая масса будет расти.

ЦЕНА ВОПРОСА

Препарат-аналог ГПП-1 против ожирения, официально зарегистрированный в России, дает снижение веса в среднем на 8% за годовой курс лечения.

Лекарство следующего поколения позволяет людям с ожирением (ИМТ>30) похудеть в среднем на 15% за год. В России это лекарство на сегодня не зарегистрировано. То есть официально продаваться именно для снижения веса не может. В то же время у нас разрешен препарат с тем же действующим веществом, но в меньшей дозировке - для лечения сахарного диабета. Такой препарат продается строго по рецептам для диабетиков. А также выдается больным бесплатно в рамках льготных программ. Желающие похудеть добывают и применяют это лекарство фактически «вне закона» - у них нет медпоказаний (диабета) и не может быть обоснованно выданного рецепта.

«Уколы стройности» нужно делать в живот либо в бедро или плечо. Препарат первого поколения, зарегистрированный в России, колется ежедневно. Лекарство следующего поколения - раз в неделю. Стоимость - от 30 тысяч рублей в месяц.