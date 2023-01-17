Возвращается в Россию или спасает имущество: Семен Слепаков погасил огромный долг на Родине

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Перебравшийся в Израиль бард-юморист Семен Слепаков оказался человеком непунктуальным и несуеверным: в Новый год комик вошел с гигантскими долгами на сумму 19 миллионов рублей, возглавив "черный список" знаменитых должников по версии KP.RU.

Напомним, эти деньги Слепаков недоплатил налоговой службе: 15,3 млн составил счет по налогу на доходы физических лиц, а еще 3,6 млн - пени за просрочку. Эксперты тогда объясняли: такие цифры набежали от каких-то сверхдоходов артиста в 2021 году - возможно, продажи недвижимости или другого дорогостоящего имущества. Путем нехитрых подсчетов даже удалось вычислить: раз НДФЛ составляет 13% от всего дохода, значит, бард получил около 118 млн рублей и забыл поделиться с государством.

Как только о долге стало известно, на юмориста обрушился шквал справедливой критики: мол, деньги получил и отчалил на землю обетованную - а оплачивать "письма счастья" кто будет? "Красная шапочка" Яна Поплавская даже заявила, что именно поэтому Слепаков и уехал: сбежал от финансовых обязательств.

Однако, это оказалось не так. Как выяснил сайт KP.RU, после Нового года огромный счет от ФНС Семен Слепаков все-таки оплатил. Видимо, пока шел платеж, барду продолжали начислять пени, и теперь в системе болтается скромная задолженность в 728 рублей вместо 19 миллионов.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Зачем платить, если переехал?

Звездный адвокат Андрей Алёшкин уверен: этот жест говорит о том, что с Родиной юморист так и не распрощался.

- Безусловно, Слепаков хочет остаться в России: таких гонораров, как здесь, нашим звёздам больше нигде не заплатят, - комментирует адвокат. - Не исключено, что именно мысли о возвращении сподвигли его погасить задолженность. Иначе зачем платить налоги, если ты навсегда уехал в другую страну? Либо же артист боится потерять недвижимость, которая из-за долгов может быть арестована и продана по заниженной цене. В любом случае, я думаю, он уверенно смотрит в сторону России и не собирается с ней прощаться.

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