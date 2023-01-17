На Украине запретят зайцев-русаков

После череды переименований в ходе борьбы со всем русским, в том числе и с названиями, очередной жертвой украинской власти пал заяц-русак Фото: Shutterstock

Этого следовало ожидать. После череды переименований в ходе борьбы со всем русским, в том числе и с названиями, очередной жертвой украинской власти пал заяц-русак (заєць-русак). А вот мимо зайца-беляка (заєць-біляк) эта пуля просвистела мимо. Как знают те, кто смог окончить школу, зайцы (во всяком случае, на нашем континенте) бывают двух видов – заяц-беляк и заяц-русак. И второй, помимо размера, ушей и формы фекалий отличается первого тем, что зимой и летом он практически одним цветом, разного оттенка серого, иначе говоря, русого цвета. А вот беляк на зиму в ходе осенней линьки становится белым, за что его, собственно, так и назвали.

Но украинскому парламенту такое объяснение показалось неадекватным, и депутаты Незалежной запретили на территории страны называть зайца русаком. По крайней мере об этом сообщил телеканал "1+1": "Зайца серого запретят называть зайцем русаком - Верховная рада", - объявила бегущая строка. Официальных подтверждений этой новости пока не было, но, согласитесь, она как нельзя лучше ложится во всю логику действий в незалежной.

Зайца предлагают официально называть только "зайцем-серым". А кто поступит иначе, видимо, на того напишут донос, и языковый всеукраинский надзиратель Тарас Креминь наложит на него штраф. Или еще как иначе накажет. Злостное поименование зайца русаком может такого "рецидивиста" и до цугундера, то есть до тюрьмы довести. И никакая отмазка, мол, я биолог, а у нас в биологии только так подобных зайцев и называют, не проканает. Сознательный украинец должен понимать, что русак – это практически русский, а потому должен быть запрещен. Практически, готовый "Агент Кремля" и "лапа Москвы". Вернее, уши, они у него длинные, значит, многое слышит, следовательно, подслушивает, в общем, шпионит на Путина. Только переименование зайца может спасти Украину и его самого.

По такой логике могли бы назвать бедное животное на территории Украины, например, "заяц-москаль" или "заяц-кацап". С них бы сталось.

На Украине, вообще, к наименованиям и переименованиям уже много лет после "революции гидности" какая-то болезненная страсть. И занимается такими вопросами даже не шпрехенфюрер Креминь, а СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) в главе с юристом-ветеринаром Алексеем Даниловым, сохранившим имидж криминального братка средней руки, кем он и был в 90-е на Луганщине. Кстати, ту самую "революцию" на Украине запрещено называть "государственным переворотом", а вариант с "Евромайданом" разрешен, хотя и с натяжкой.

Не понимают украинцы, когда с ними говорят про "энергетическую, водную и экономическую блокаду Крыма". Потому что в Незалежной так говорить запрещено, можно лишь " временное прекращение товарооборота, электро- и водоснабжения в Крым". "Крымский мост" запрещено так называть, а можно лишь исключительно "незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной АР Крым и РФ через Керченский пролив".

Даже Великую Отечественную войну теперь на этой территории запрещено так называть, вместо этого рекомендовано использовать обороты "Вторая Мировая" или "Советско-немецкая". Кстати, когда по всем каналам на Украине и на Западе кричат про "аннексированные территории", то нарушают установки и критерии СНБО. Потому что Данилов Запрещает. Как считает это существо, главные достоинства которого русофобия и квадратная челюсть, мешающая нормальной дикции, надо говорить "временно оккупированные территории".

Зато украинских нацистов таковыми считать и называть запрещено. Об этом было даже решение украинского суда, который защитил "честь и достоинство" запрещенной в России нацистской группировки С14.

Собственно говоря, после того, как Верховная рада запретила называть любые объекты и географические названия, которые связаны каким-то образом с Россией, государственными деятелями нашей страны с княжеских времен до современности и т.д. лишь вопросом было, когда это воинствующее украинство дотянется своими грязными щупальцами до других наук. Можно было предположить, что первой падет география, поскольку там поле непаханное для такой активности – море Лаптевых, Берингов пролив, остров Воронина, мыс Челюскина. Но это все международные географические термины, и Киев просто не поймут, если он начнет давить в эту сторону.

Поэтому пришлось отдуваться биологии. И первой жертвой русофобии стал заяц-русак. Но поле впереди еще непаханое – например, кошачьи породы Русская голубая и Невская маскарадная, у собак Русская борзая, в коневодстве есть Орловские рысаки и Владимирские тяжеловозы. Это так, навскидку, без Википедии, что называется.

Могут, конечно, переименовать их в украинских. Была русская голубая, станет украинской серой, Невская маскарадная с легкостью превратится в Житомирскую карнавальную. А как быть с Буденновской породой лошадей, назвать ее в честь Данилова, который барыжил в ветеринарный период своего бытия поддельными породистыми щенками на манер бравого солдата Швейка? А еще Амурский тигр... А что еще делать парламенту и государственным институтам, когда им заняться нечем, или они недееспособны в решении настоящих проблем?

Бедный, бедный заяц. Ничего, потерпи, родной. Будешь ты снова русаком на законных основаниях. Коту тоже было непросто, но теперь он уже больше не кiт. Во всяком случае, на освобожденных территориях.

А вот что теперь делать украинцам с русыми волосами, ни Данилов, ни парламент Украины почему-то не рассказали. Им, похоже, остается только надеяться, что за цвет волос всех их скопом не запишут в "агенты Москвы"