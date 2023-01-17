Сын и муж Инны Чуриковой встали на колени у ее гроба

В Москве простились с Инной Чуриковой Фото: Иван МАКЕЕВ

Церемония прощания с народной артисткой СССР началась в 11.00 в храме Христа Спасителя. С утра к дверям храма потянулись обычные люди, влюбленные в актерский талант Инны Чуриковой. Поклонники актрисы пришли задолго до начала, как и журналисты, которык заранее выстроились с камерами у ограждения.

Валентина Матвиенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Первоначально сообщалось, что прощание с Инной Чуриковой пройдет в родном для нее «Ленкоме», театре, в котором она прослужила без малого полвека. Но в субботу вечером её родные решили отказаться от гражданской панихиды. Поскольку появилась возможность провести отпевание в храме Христа Спасителя, то и церемонию прощания перенесли туда же.

Евгений Миронов Фото: Иван МАКЕЕВ

«По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой, церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней Церкви Храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет. Инна Михайловна Чурикова будет захоронена на Новодевичьем кладбище», — такое объявление висит на дверях «Ленкома». Афиши с фасада театра сняли, вечерний спектакль отменили.

Коллеги Инны Чуриковой приехали в храм. Церковный предел уставлен венками. В центре – огромный портрет молодой Инны Чуриковой.

Александра Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Первыми пришли на прощание члены её семьи – муж - режиссер Глеб Панфилов и сын Иван. Публика, если уместно так сказать, подходила к ним и выражала соболезнования.

88-летний Глеб Панфилов мужественно и сдержанно их принимал.

Александр Адабашьян Фото: Иван МАКЕЕВ

Одними из первых появились в храме коллега Инны Чуриковой актер Виктор Раков, Андрей Соколов, главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти, депутат Мосгордумы, актеры Евгений Миронов, Александра Захарова, Сергей Гармаш...

Актриса Лия Ахеджакова Фото: Иван МАКЕЕВ

Евгений Герасимов, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко… Пришла попрощаться с Инной Михайловной вдова Николая Караченцова Людмила Поргина и актриса Лия Ахеджакова. Они дружили. Випы проходят через служебный вход и становятся отдельно, справа от алтаря. Там же стоят ленкомовцы.

Идет служба…

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина Фото: Иван МАКЕЕВ

В какой-то момент сын Иван и муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов подошли к гробу и стали на колени. Это было сдержанное мужское горе. Со стороны казалось, что Иван что-то тихо говорил своей матери. Какие-то очень важные слова, которые, возможно, не успел сказать при жизни.

Сын и муж Инны Чуриковой встали на колени у ее гроба Фото: Иван МАКЕЕВ

После прощания в храме траурный кортеж направится к Новодевичьему кладбищу. Инну Чурикову похоронят рядом с Василием Лановым и Владимиром Меньшовым. На этом же участке вдоль центральной аллеи находится и могила Марка Захарова. Любимого режиссера Инны Чуриковой, рядом с которым она проработала больше 40 лет. Именно он пригласил ее в «Ленком».

Актёры в слезах стали покидать траурную церемонию. Первой ушла Лия Ахеджакова. 84-летней актрисе было трудно стоять в храме. Церемония прощания длится уже больше часа. За ней последовал Евгений Миронов. Он спешил в Театр Наций.

В храме продолжается прощание с Инной Чуриковой. Коллеги и близкий круг уже попрощались. Соблюдая дистанцию (совсем близко к гробу не пускают), подходят поклонники Инны Чуриковой. Кладут цветы. Очередь медленно движется. Но она относительно небольшая.

На пороге к храму Христа Спасителя, где приходит прощание с Инной Чуриковой, многие знавшие актрису лично, высказались о ней:

Евгений Миронов: "Инна Михайловна гениальная актриса. И очень хороший человек. Она транслировала в своих работах в кино и в театре важные вещи. В этом смысле она не актриса. Она так жила. Она очень близкий мне человек. В наш век ненависти она останется маяком добра и света. Простите за пафосные слова. Её очень не достаёт сейчас "...

Вдова Александра Солженицына, Наталья Дмитриевна: "Она была не только великая актриса. Но ещё замечательный , добрый, тёплый человек. Она благословила Россию в своей последней роли старицы (картина "Иван Денисович "), это о многом говорит".

Андрей Соколов (он пришёл в храм на прощание) об Инне Чуриковой: "Мы потеряли родного, близкого человека, с которым я знаком больше 30 лет. Она лучезарная, она молодая, у неё глаза всегда светились. Её уход , как будто кусок из сердца оторвали... "

Актеры , когда выходили из храма, делились своими чувствами и воспоминаниями об Инне Чуриковой.

Виктор Раков: «То, что мы потеряли, мы поймем со временем. Не сейчас. Инна Чурикова - наше национальное достояние. Мы ждали ее в театре… Она не появилась в начале сезона. Нам обещали, что она появится. Мы ждали все эти месяцы… Все время надеялись, что вот она придет, мы повторим текст, повторим наше танго (из спектакля «Ленкома» «Ложь во спасение»). Но в минувшую субботу произошло непоправимое»…

Актер Алексей Вертков назвал Инну Чурикову актрисой с большой буквы. Коллеги Инны Михайловны говорил, что всем, кто с ней работал, повезло. Она была невероятно талантлива, гениальна.

Церемония прощания с народной артисткой СССР прошла в храме Христа Спасителя Фото: Иван МАКЕЕВ

Инна Чурикова скончалась в Боткинской больнице в минувшую субботу, 14 января. Ей было 79 лет. Официальная причина смерти: остановка сердца.