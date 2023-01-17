В России предложили сделать службу в армии обязательным условием для работы чиновником и депутатом

Вячеслав Володин во время выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной думы. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сколько я ни наблюдал этот миг — всякий раз не сдержу волнения. 17 января 2023 года, первое заседание Государственной Думы в новой, весенне-летней сессии. Открывается — гимном России. Его стоя слушают депутаты — за чем мы, журналисты, наблюдаем со зрительского балкона.

Открывается сессия выступлением Председателя — Вячеслава Володина. Он рассказывает о структуре момента:

— План Вашингтона и Брюсселя «изолировать Россию» провалился, — отмечает Вячеслав Викторович. Депутаты реагируют аплодисментами.

Далее — по традиции, выступают представители от каждой из пяти фракций. В отсутствие Жириновского — великого русского геостратега, ушедшего из жизни прошлой весной, — за всех жжёт напалмом бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

— Кругом власовцы, мельтешит пятая колонна. Давно пора вернуть Сталинграду его историческое название! — засим Геннадий Андреевич предлагает «решить вопрос» с мостами и тоннелями, по которым идут поставки натовских боеприпасов на Украину. И ещё проходится по многострадальной российской экономике. Мол, средний рост у нас за последние 30 лет — 1% в год. У других игроков, включая социалистический Китай, — сильно больше.

Через некоторое время на эти слова Зюганова мягко возражает Володин:

— Если бы мы были слабыми или загнивали, никому мы не были бы нужны. Политическая и экономическая модель, созданные Президентом, показали свою эффективность.

Следующий выступающий, эсер Сергей Миронов, излагает то, что на устах у многих:

— Хочу сказать о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Именно их усилиями был освобождён Солелар. Да, при поддержке Армии России. Но не нужно разделять, они все — герои.

А вот у думского новичка, главы партии «Новые люди» Алексея Нечаева, болит душа за малый бизнес:

— Перевод народного хозяйства на военные рельсы — вредная идея. Это опустошит полки магазинов и многих лишит доходов. Нужна «бронь» от мобилизации для предпринимателей, которые реально работают…

Тогда вновь берёт слово Володин. И говорит, что надо думать не только о тех, кому нужна «бронь», но и о тех, кто обязан защищать государство:

— Для работы на государственной службе, для того, чтобы избираться депутатом, нужно наличие военно-учётной специальности и служба в Вооружённых Силах, — излагает своё мнение Володин.

Затем — к самому заседанию. И первый же вопрос — исторический. О взаимном признании виз между Россией и Белоруссией. Потому что сейчас всё довольно-таки абсурдно: поезд Москва-Минск следует без пограндосмотра, но иностранцы воспользоваться им не могут — своей «шенгенской зоны», как в ЕС в его лучшие годы, у Союзного Государства нет. А теперь — будет! Ещё один незаметный, но важный шаг в интеграции двух наших братских стран.

Я смотрю на зрительский балкон по другую сторону большого зала. Там — экскурсия школьников. Подростки рассаживаются в креслах, примеряют роль народных избранников. Ведь государство, в котором они будут жить, — это прежде всего работающие институты. Такие, как Государственная Дума.