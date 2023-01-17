Родители послали дочку за хлебом, а она не вернулась домой: Спустя 34 год закрыто дело ульяновского убийцы-педофила эпохи Горбачева

Нашли Колпакова не сразу, и прежде всего благодаря тому, что он в 1994 году он сел за убийство двух собутыльников

Следственные органы Следственного комитета России по Ульяновской области завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя города Ульяновск Владимира Колпакова. Установлено, что 34 года назад он изнасиловал, убил и расчленил 11-летнюю жительницу Засвияжского района Ульяновска Ольгу Сазонову. Тогда ему было 26 лет. Вот только арестовать не успели. Он предпочел унести кровавые тайны с собой, покончив жизнь самоубийством.

ЛОЖНЫЙ СЛЕД

«Следствием установлено, что вечером 16 марта 1987 года Ольга не вернулась из магазина домой (жила рядом с убийцей на ул. Аблукова). Фрагменты ее тела были обнаружены через несколько недель в мусорном контейнере Засвияжского района. Следователями и оперативниками органов внутренних дел принимались все возможные совместные меры для раскрытия этого жестокого преступления и установления подозреваемого. В частности, за период расследования допрошено порядка 300 человек, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз. Также проводились обыски и иные следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие убийства девочки», - комментируют в СК России по Ульяновской области.

Четвероклассницу родители послали за хлебом и она не вернулась домой. Она купила батон, но до дома не донесла. А почти через месяц, 11 апреля, страшная находка дворника парализовала весь город.

Ранним утром в мусорном контейнере дома № 27 по улице Рябикова были обнаружены голова девочки, два отчлененных голеностопа в носках, детская меховая шапочка и жакет. Еще через 6 дней, 17 апреля, в мусоропроводе домов № 22 и № 44 по улице Минаева нашли два отчлененных бедра. Они тоже принадлежали маленькой Оле…

Это уголовное дело в эпоху Горбачевской перестройки было громким. Его даже поставили на контроль в Москве. По воспоминаниям Александра Талынева, который в 1982-1988 годах был начальником линейного отдела милиции на станции Ульяновск, из Москвы поступило указание найти преступника немедленно. И один из подчиненных решил подставить Талынева, чтобы занять его должность. Однажды слышал о том, что командир порезался на даче ножовкой когда чинил забор и решил воспользоваться этими обстоятельствами.

Ложный донос привел следователей к водителю Талынева Михаилу Соснину, жена которого работала с мамой пропавшей Ольги Сазоновой. На даче также нашли ножовку в крови, и обвинили Соснина в том, что он расчленил девочку на даче начальника. Со временем экспертизы это не подтвердят: кровь на инструментах оказалась Талынина. Но к этому времени в Москву уже сообщат, что подозреваемый арестован.

Водителя Соснина действительно подержали несколько месяцев в СИЗО, потом перевели в психушку, а затем за недостатком улик выпустили на свободу. В 1995 году Соснин поедет к сыну в армию на присягу, где покончит с собой.

А МАНЬЯК ЖИЛ РЯДОМ

В 2018 году в Экспертно-криминалистическом центре УВД по Ульяновской области была выделена ДНК преступника по следам спермы, оставленным на частях одежды Ольги Сазоновой.

«В ходе следственных действий и оперативных мероприятий была установлена принадлежность генотипа местному жителю. По версии следствия, в 1987 году он совершил изнасилование девочки, убил ее, после чего расчленил тело и спрятал в разных районах города.

После взятия у предполагаемого преступника образцов ДНК-профиля для экспертизы он, не дожидаясь ее результатов, свел счеты с жизнью», - заявляют в следствии.

Но Колпакова допрашивали еще в мае 1987 года. Попал под подозрение не случайно: жил один недалеко от дома Оли (в 1986 году женился, но уже через 2 года развелся). Убийца тогда представил алиби, которые не проверили. Просто поверили его словам. В прошлом году опытный следователь по расследованию особо важных дел Виджей Новрузов перепроверил эти алиби, но даже спустя десятилетия они рассыпались: «коллега», которому Колпаков якобы помогал с переездом, его не знал, как и женщина, с которой он «проводил вечер 16 марта».

По словам матери Колпакова, сын понял, зачем к нему в дом приходили эксперты. Они взяли у подозреваемого не только образцы слюны, но и краски в квартире. Когда маньяк убивал девочку он делал в комнате ремонт. На ее одежде убитой сохранились следы краски.

Нашли Колпакова не сразу, и прежде всего благодаря тому, что он в 1994 году он сел за убийство двух собутыльников. После колонии образец его ДНК попал в базу преступников, где уже находился генотип с образцов следов, которые он оставил на теле ребенка 34 года назад.

Следователи также опросили всех тех, с кем Колпаков сидел на зоне. И тут выяснилось, что одному из уголовников Колпаков в красках рассказал, как насиловал, убивал и расчленял девочку со своим другом.

ДЕЛО ЗАКРЫТО

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, на основании которой следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого с согласия его родственников. Таким образом, его вина в совершенном преступлении в совокупности с совпадением ДНК-профиля и иными собранными в ходе следствия доказательствами установлена», - говорится в сообщении СК России по Ульяновской области.

К 17 томам уголовного дела напечатанного на машинке в советское время добавилось еще 25.

Но с собой на тот свет маньяк унес многие страшные тайны своих похождений. Можно только догадываться, что он натворил за 34 года.

По словам бывшего милиционера Александра Талынина маленькие девочки в Ульяновской области и Ульяновске продолжали пропадать. 28 мая 1988 года в совхозе им. Крупской девочка Лена Спиридонова села в машину (красные «Жигули») к неизвестному мужчине и бесследно исчезла. А 15 января 1989 года Оля Иванова ушла на елку в районе завода «Искра» и не вернулась домой. В мае того же года, в районе парка Юности были найдены части ее тела (ножки, отпиленные так же, как у Оли Сазоновой).

Так, что работа еще не окончена. В СК России по Ульяновской области говорят, что работа по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления.

«Несмотря на давность произошедших событий, сокрытие преступниками следов совершенных ими преступлений, расследование по ним следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции ведут постоянно. Благодаря такой совместной работе следователей следственного управления и оперативных подразделений УМВД региона в 2022 году было раскрыто 21 особо тяжкое преступление против личности, совершенное в прошлые годы (среди них 9 убийств, 10 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, 2 изнасилования)», - говорится в заявлении СК России по Ульяновской области.