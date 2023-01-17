Как не сесть за найденный телефон: Суд объяснил, когда находка считается кражей и сколько за это можно получить

Между кражей и находкой есть разница Фото: Shutterstock

Конституционный суд (КС) объяснил разницу между случайной находкой и украденной вещью. Вот, к примеру, нашли вы на улице чей-то мобильник или сумку с деньгами или вещами, но заявлять об этом никуда не стали, оставив у себя до лучших времен. Более того, вы попытались уничтожить признаки того, что у вещи был другой владелец (например, выкинули из телефона прежнюю симкарту). Такое деяние, как разъяснил Конституционный суд, однозначно считается кражей.

Поводом для подобных разъяснений стало обращение в КС двух россиян - А.В. Галимьяновой и В.С. Пузрякова, которых осудили за присвоение чужих мобильных телефонов. Галимьянова подобрала телефон, выпавший из сумки другой пассажирки автобуса. На звонки владелицы отвечать она не стала, сим-карту выбросила и сбросила настройки аппарата. Второй истец оказался таксистом. Телефон в салоне его авто забыл один из пассажиров. Действовал он по такой же схеме: старую симку выкинул и установил свою. В итоге и Галимьянова, и Пузряков оказались под статьей. Вот только в вине своей усомнились и обратились за разъяснениями в КС. Суд в итоге подтвердил, что оба эти человека - воры.

Конституционный суд признал соответствующими Конституции страны нормы ст. 158 Уголовного кодекса (кража) и ст.2 27 Гражданского кодекса (находка), которые позволяют привлекать граждан к уголовной ответственности за нарушение правил обращения с найденными вещами. В Гражданском кодексе говорится, что человек, нашедший потерянную вещь, обязан «немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, собственника вещи или другое известное ему лицо, имеющее право ее получить и возвратить». В примечании к ст. 158 Уголовного кодекса (кража) говорится, что «безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу» также трактуется как хищение.

- Если лицо, обнаружившее найденную вещь, наряду с невыполнением указанных действий, еще и прячет ее или уничтожает признаки, позволяющие индивидуализировать или найти владельца (вытаскивает сим-карту, снимает чехол телефона и т.д.), то такое поведение свидетельствует об умысле на хищение, - пояснил КС.

То есть по сути Конституционный суд ничего нового не придумал, просто разъяснил действующие нормы закона.

- Если ты нашел чужую вещь, то по гражданскому законодательству у тебя есть два пути: сдать находку в органы местного самоуправления, либо сдать ее в полицию. Второго пути многие боятся, потому что тебя самого при этом могут еще и арестовать, обвинив в краже. Такие случаи были и их немало, - рассказал KP.RU адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

Сдать находку в органы местного самоуправления, например, в городскую администрацию или в районную управу - это зачастую тоже проблема.

- В целом по стране органы местного самоуправления не умеют работать с находками. Они поясняют, что не обязаны принимать находку, что у них нет таких сотрудников и места для хранения и отправляют человека в полицию, - говорит Андрей Некрасов.

Как поясняет Андрей Некрасов, если ты не начал пользоваться чужой вещью, а просто оставил ее у себя на время, никуда быстро не заявив, это тоже может рассматриваться как тайное хищение.

Нередкая находка на улице - банковские карты.

- Это собственность банка. Если ты начнешь тратить с чужой карты деньги, то это не просто кража, это может быть квалифицировано как мошенничество, ведь в данном случае ты прикрываешься чужой личностью, совершая платеж без воли человека.

Тут виден четкий умысел, - поясняет Андрей Некрасов. - Если же вы идете на улице и находите чемодан с деньгами, то тоже должны об этом заявить. Такая находка тоже регулируется гражданским законодательством. Если находка будет оценена, как клад, то вы будете иметь право на некий процент от этого клада.

А что делать, если нашел, например, карту «Тройка» или бонусную карту магазина?

То же самое, что и с банковской картой - во избежание проблем не пользоваться чужим добром. Та же «Тройка» бывает привязана к номеру телефона владельца. То же самое и бонусные карты магазинов. Правда, если речь о подарочной не именной карте магазина, то здесь вашу вину будет доказать сложнее. К тому же полиция вряд ли захочет заниматься такой мелочевкой, но рисковать все же не стоит.

Справка «КП»

Статья 158 УК - кража или тайное хищение чужого имущества. Наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В конечном итоге все зависит от решения суда. В деле могут быть как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства, пояснили «КП» адвокаты.