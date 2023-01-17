Серийный насильник охранял членов парламента: В Британии судят одного из самых страшных маньяков в истории страны

Бывший офицер полиции Лондона Кэррик признался в суде в 24 изнасилованиях Фото: СОЦСЕТИ

Он уже признался в десятках случаев изнасилования и других преступлениях на сексуальной почве. Но их может быть гораздо больше.

Преступнику 48 лет. После службы в армии он в 2001 г стал работать в лондонской полиции. В 2009 г его перевели в Управление парламентской и дипломатической охраны. Своих жертв секс-маньяк искал на популярных сайтах знакомств, чаще всего - на Tinder и Badoo. Входил в доверие, как-никак, полицейский, страж порядка! А потом держал в заточении, грубо насиловал месяцами.

Некоторых запирал в маленькой кладовке под лестницей в своём доме в графстве Хартфордшир, сообщает британский телеканал Sky News. Бил женщин ремнём, заставлял убираться в голом виде, справлял на них нужду, не давал есть и спать. Называл «толстыми и ленивыми, своими рабынями», контролировал в финансовом плане, изолировал от друзей и семьи, запрещал общаться с другими мужчинами или даже собственными детьми.

Жертв запугивал, что обращаться в полицию бесполезно, им никто не поверит. А у него большие связи, знакомства по службе, включая самого премьера Бориса Джонсона.

Но, сколь веревочке не виться…

В 2021 г вся Британия была потрясена убийством 33-летней Сары Эверард. По горячим следам нашли преступника. Им оказался… коллега Кэррика из Управления парламентской и дипломатической охраны, 48-летний Уэйн Казинс. Сара вечером возвращалась домой от знакомого. На лондонской улице ее остановил полицейский Казинс. Обвинил в нарушении ограничений в связи с пандемией COVID-19, заковал в наручники, посадил в машину, вывез в ближайший лес. Там изнасиловал, задушил полицейским ремнем, тело бросил в лесу. Где его и нашли через несколько дней. В стране начался массовый протест женщин против полицейского произвола. "Исчезновение Сары при столь ужасающих обстоятельствах - самый страшный кошмар для любой семьи, - пыталась сбить накал страстей глава лондонской полиции Крессида Дик. - Думаю, жителям Лондона важно знать, что подобные похищения женщин на наших улицах происходят крайне редко".

Бывшего полицейского констебля Уэйна Казинса быстренько приговорили к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение. Судья Адриан Фулфорд объяснил запрет на досрочное освобождение тем, что убийство произошло с использованием служебного положения, из-за преступления Казинса было серьезно подорвано общественное доверие к органам правопорядка в Великобритании. Гневную речь произнес и тогдашний премьер Джонсон.

Тогда-то одна из жертв насильника Кэррика и обратилась в полицию. Началось расследование. Выяснилось, что ранее его уже 9 раз обвиняли в изнасилованиях, домашнем насилии и сексуальных домогательствах. Но к уголовной ответственности так и не привлекли. Правоохранительные органы не увидели здесь никаких должностных нарушений. Видимо, действительно охранник дипломатов и парламентариев имел большие связи наверху.

Но на фоне преступления Казинса, подорвавшего общественное доверие к органам британского правопорядка, замять дело Кэррика на этот раз уже не удалось.

"Мы должны были раньше заметить его агрессивное поведение, но поскольку мы этого не сделали, мы упустили возможность вовремя изгнать его из рядов нашей организации, - каялась помощник комиссара полиции Барбара Грей. - Мы искренне сожалеем, что страдания его жертв могли затянуться потому, что он продолжал служить в рядах полиции. Мы знаем, что они не могли ранее заявить на него, потому что он убедил их в том, что им не поверят".

"На Кэррика была возложена ответственность за защиту общества, он же 17 лет делал прямо противоположное, - заявила в суде представитель Королевской прокурорской службы Джасвант Нарвал. - Этот человек безжалостно унижал женщин, издевался над ними и насиловал их, причем со временем тяжесть его преступлений усилилась, поскольку он осмелел, полагая, что ему все сойдет с рук".

Старший инспектор объединенного отдела по борьбе с особо опасными преступлениями Иэн Мур, занимавшийся делом серийного насильника, считает, что могут объявиться новые, пока не известные его жертвы. «Подробности преступлений, совершенных Кэрриком, поистине шокируют, - цитирует Мура Би-Би-Си. - Подозреваю, что многие будут потрясены и возмущены его действиями, но надеюсь, что жертвы и общественность в целом убедятся, что никто не может быть выше закона, и полиция будет безжалостно преследовать преступников, которые таким образом обращаются с женщинами".

Приговор ожидается в феврале. Ясно, что он будет суровым.