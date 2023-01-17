Наши дети больны? Почему у школьников не получается грамотно писать и считать

Неумение читать и правильно писать очень часто не диагноз, а элементарная необученность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если верить специалистам-дефектологам, то многие наши дети больны: по разным источникам, до трети российских школьников страдают дисграфией, дислексией или дискалькулией (соответственно, неспособностью писать, читать и считать). Родители неуспевающих учеников бегут к неврологам, а те предлагают обучать ребенка грамоте с помощью… ноотропных препаратов.

Но погодите с таблетками. Неумение читать и правильно писать очень часто не диагноз, а элементарная необученность, уверена кандидат психологических наук, руководитель лаборатории социальной психологии Санкт-Петербургского Государственного университета и центра диагностики и развития способностей, школьный педагог с более чем 40-летним стажем Людмила Ясюкова.

«Учителя мало что могут сделать»

Учителя винят родителей, которые дома не занимаются с детьми, родители — учителей, которые не учат как надо. И все вместе ругают переполненные классы: о какой учебе может идти речь, когда в классе больше 30 детей?

«Когда я училась в школе, у нас в классе было 45 человек, - не согласна Людмила Ясюкова. - И ничего, всех выучили. Хорошая программа может вытянуть к знаниям любого, а плохая погубит и отличников: учителя мало что могут сделать».

Возможно, так и есть, недаром в начальной школе хромает не только грамотность, но и математика. Убрали из программы первых классов изучение состава числа (единицы, десятки – помните счетные палочки?), и к пятому классу многие дети не умеют ни считать, ни решать задачи. И вот: учебник математики для пятого класса на три четверти состоит из повторения изученного в начальной школе.

Как слышим, так и пишем

Почему же ребенок пишет «малако» или «самакат», а то и вовсе «вакно» (вместо «в окно»)? Не спешите к врачу: всё дело в современной методике обучения грамоте.

Проблемы начались с 1980-х годов, когда советские, а затем российские школы постепенно перешли на фонетический метод. Сторонники действующей программы начальной школы утверждают, что если нет слуха, то ребенок не научится читать и писать. Мол, и не старайтесь, говори Людмила Ясюкова. Это, конечно, не так: Ясюкова четыре года проработала в школе для глухонемых, и утверждает: дети, которые совсем не слышат, пишут грамотнее слышащих. А обучают их зрительно-логическим методом, тем, который когда-то был основой обучения во всех советских школах.

Почему фонетический метод не работает? Потому что писать надо не так, как мы говорим и слышим, а как видим и по правилам. Если раньше фонетике уделяли лишь пару недель в пятом классе, то теперь даже дошкольникам объясняют, что в слове «телёнок» ударный звук «о», и ребенок потом так и будет писать - «телонок», и попадет в дисграфики. И ему предложат принять таблетки.

Назад в СССР?

Самый простой способ повысить качество обучения в начальных классах, на первый взгляд, — вернуть советскую программу, и в последние годы об этом много говорят. Времена меняются, и в чистом виде вернуть прежнюю систему нельзя, но можно доработать и сделать ее даже лучше. Над этим сейчас работают специалисты. Даже учебники выпускают, которые можно купить и заниматься по ним самостоятельно. Но в школы в ближайшее время они вряд ли попадут: надо же все согласовать, процедура длинная.

Неравнодушные и продвинутые родители берут инициативу в свои руки. Тем более, как оказывается, они несут юридическую ответственность за обучение своих детей. «До принятия Закона об образовании в 2013 году, - комментирует Людмила Ясюкова, - родители не отвечали ни за что. Теперь они отвечают за образование юридически. Если у вас проблемы — справляйтесь, нанимайте репетиторов, переходите в другие школы».

И многие переводят детей на семейное или дистанционное обучение. Но не все могут и умеют квалифицированно помочь своему ребенку, контролировать самостоятельное обучение или возить в престижную гимназию через весь город.

Советы родителям

Как научить ребенка читать осмысленно и писать грамотно?

Учите ребенка читать до школы зрительно-логическим методом, который успешно работал в СССР до 1982 года (и никакой фонетики для дошкольников!).

Где взять учебники и пособия?

Малышам купите развивающие кубики Зайцева или Чаплыгина, карточки Домана и уделяйте ребенку несколько минут в день, но систематически. Школьникам подойдут задания из замечательных советских учебников русского языка Закожурниковой для 1-3 классов — их можно найти в сети.