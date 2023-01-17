На мужа Анастасии Макеевой подали в суд

С Романа Малькова требуют 200 тысяч рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока Анастасия Макеева в интервью рассказывает об идиллии в четвертом браке, её мужу пришла судебная повестка. Предпринимателя Романа Малькова, которого в Сети именуют то плиточником, то прорабом, вызывают в Арбитражный суд Вологодской области.

Как выяснил сайт KP.RU, накануне Нового года иск к Малькову подала местная областная клиническая больница. Если быть точными, ответчиком по делу выступает строительная компания "И-Мет", где муж актрисы является одновременно и учредителем, и генеральным директором.

Судя по материалам дела, в 2019 году больницу заключила с фирмой договор подряда, однако результатами работ оказалась недовольна. За ненадлежащее исполнение обязательств с Романа Малькова требуют 191 тысячу рублей. Аргументы в свою защиту он должен предоставить до 30 января 2023 года, однако, рассмотреть дело могут и без участия ответчика.

Между тем, в личной жизни скандально известного героя после долгих месяцев публичных разбирательств с бывшей женой - взаимных оскорблений, судов за алименты и войны за детей, похоже, установился мир и порядок. Пока экс-супруга воспитывает троих детей и устраивает личную жизнь в США, Мальков перевез в просторный дом новой жены-актрисы не только старшего сына, но и своих родителей. Теперь вместе с Анастасией они мечтают о детях - соблюдают посты, ездят по святым местам. А в знак своей любви муж-строитель даже набил на груди инициалы Макеевой и их семейный герб (?!).

- Ни бытовых ссор, ни идеологических у нас нет, - похвасталась на днях артистка KP.RU. - Наоборот, в случае непредвиденных ситуаций успокаиваем друг друга. К примеру, Рома поцарапал машину - не увидел бордюр - расстроился, стал нервничать. Я ему говорю: «не переживай, все ведь живы, а это всего лишь машина, покрасим и будет как новая». Все, кто очень ждет, когда мы уже поссоримся и расстанемся, никак не могут этого дождаться - и не дождутся!