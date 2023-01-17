Суд заставил авиакомпанию «Победа» увеличить размер ручной клади. И очень зря

Требования «Победы» к ручной клади остаются поводом для шуток и ругательств с 2014 года, когда и появилась эта авиакомпания. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия, Кельн, международный аэропорт имени Конрада Аденауэра, осень 2018 года. Все люди как люди, тихо-мирно ждут регистрации на свои рейсы. И только очередь к стойкам регистрации «Победы» стоит на ушах. Шум, смех, игра слов с использованием русских идиоматических выражений.

«Не входит каменный цветок!» - держится за животы очередь. «Зато замечательно выходит…» - ворчит парень, оказавшийся в центре всеобщего внимания. Бедняга тщетно пытается запихнуть свой рюкзак в «победный» калибратор (ящик для измерения ручной клади). Уж и жилетку из рюкзака вынул и напялил на себя. Рассовал по карманам нехитрые сувениры - магнитики да пачку ядреного немецкого сыра. Все равно толстоват рюкзак! Пришлось идти на крайние меры: переобуваться из легких мокасин в массивные кроссовки, покоившиеся на дне рюкзака. «Победа!» - взорвались аплодисментами довольные зрители. Включая сотрудницу авиакомпании, которая не только не мешала действу, но еще и советами помогала.

Требования «Победы» к ручной клади остаются поводом для шуток и ругательств с 2014 года, когда и появилась эта авиакомпания. Скажем, у «Аэрофлота» и S7 максимально допустимые габариты ручной клади - 55×40×25 см. А у «Победы» - 36×30×27 см.

Узковато будет? Возможно. Но консервативные пассажиры, привыкшие летать самолетами «Аэрофлота» и хранить деньги в сберегательной кассе, не учли один важный момент. «Победа» всегда позиционировала себя как лоукостер, то есть низкобюджетная авиакомпания. А такие перевозчики во всем мире идут на разные ухищрения, лишь бы снизить цену билетов. Меня возили по планете самые разные лоукостеры: малайская AirAsia, турецкий Pegasus, ирландский Ryanair, латвийская AirBaltic, венгерская Wizz Air, российская «Победа». И никто из них не обходится без правил, которые могут показаться странными. У одних жесткие требования к багажу, у других - к ручной клади, у третьих - к регистрации на рейс... Но когда летишь из Москвы в Анталью за 3500 рублей, из Бангкока на Бали за 2400 рублей или из Берлина на Майорку за 800 рублей, перевозчику можно простить все. Или немного доплатить – та же «Победа» берет за багаж от 899 рублей. А не устраивают правила лоукостеров – нет проблем, вас всегда готовы отвезти авиакомпании с более лояльными правилами и более высокими ценами.

Казалось, постепенно пассажиры «Победы» прошли все стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, мат, печаль и согласие соблюдать правила. Но тут вмешался Верховный суд. На днях он порешил: требования перевозчика «ущемляют права пассажиров». Теперь «Победе» придется увеличить размер ручной клади. Недовольные умолкнут, в аэропортах наступит тишь да гладь. Правда, вряд ли «Победа» сможет выполнить предписание суда без повышения стоимости билетов. И когда (или все-таки «если»?) авиакомпания увеличит тарифы, суд уже не вмешается. Отсюда вопрос: а может, не стоило мешать единственному российскому лоукостеру дешево возить пассажиров по стране и миру, пускай и по своим правилам? Последние девять лет у него это неплохо получалось.