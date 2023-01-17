Владимир Путин: надо добиться увеличения реальных зарплат

Громких программных или идеологических заявлений президента не было, зато хватило подробных цифр Фото: REUTERS

- Рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития, - сказал в самом начале Владимир Путин.

И действительно, совещание с министрами получилась сугубо утилитарным. Громких программных или идеологических заявлений президента не было, зато хватило подробных цифр.

Глава страны подвел экономические итоги прошлого года. И вот какими они получились:

* ВВП страны снизился на 2,5%. Хотя прошлой весной наши эксперты предрекали больше. А на Западе прогнозировали падение вообще на 15-20%.

- Уже в третьем и четвертом кварталах зафиксирован рост экономики, правда, по сравнению с резким падением во втором квартале. Наша задача – поддержать, закрепить эту положительную тенденцию, - подчеркнул Путин.

* Оборонка, строительство и сельское хозяйство показали в прошлом году наибольший рост. Новые рабочие места, которые они создали, сохранили стабильность на рынке труда.

* Сильнейшее падение у автопрома. Эксперты говорят о сокращении отрасли вдвое! В регионах, пострадавших от санкций, остаются проблемы с безработицей и низкими зарплатами.

* Лесообработка снизилась на 21,4%. Северо-запад страны оказался «в особо уязвимом положении». Президент упомянул, что этому в будущем надо будет посвятить отдельное совещание.

* Обрабатывающая промышленность показывает хорошие показатели за счет оборонки.

- Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряжённый, ответственный труд, - заявил глава страны.

* Добыча нефти в 2022 году выросла на 2% до 535 млн. тонн. А вот добыча газа упала на 11,8%. Правда, из-за рекордных цен сырьевики все равно заработали хорошие деньги.

* В первом квартале нового года инфляция опустится до 5%, а во втором – до 4%. При том, что в 2022-м годовая инфляция составила 11,9%.

- Во втором квартале 2023 года инфляция может опуститься даже ниже целевого уровня в 4%, - заметил Владимир Владимирович.

В конце вводной части Путин дал правительству главное поручение.

- В текущем году необходимо добиться увеличения реальных зарплат, повысить благополучие российских семей, - заявил президент.