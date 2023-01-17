Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 января 2023 12:44

Владимир Путин: надо добиться увеличения реальных зарплат

Президент на совещании по экономическим вопросам подвел итоги прошлого года
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Громких программных или идеологических заявлений президента не было, зато хватило подробных цифр

Громких программных или идеологических заявлений президента не было, зато хватило подробных цифр

Фото: REUTERS

- Рассмотрим конкретные меры для решения первостепенных задач развития, - сказал в самом начале Владимир Путин.

И действительно, совещание с министрами получилась сугубо утилитарным. Громких программных или идеологических заявлений президента не было, зато хватило подробных цифр.

Глава страны подвел экономические итоги прошлого года. И вот какими они получились:

* ВВП страны снизился на 2,5%. Хотя прошлой весной наши эксперты предрекали больше. А на Западе прогнозировали падение вообще на 15-20%.

- Уже в третьем и четвертом кварталах зафиксирован рост экономики, правда, по сравнению с резким падением во втором квартале. Наша задача – поддержать, закрепить эту положительную тенденцию, - подчеркнул Путин.

* Оборонка, строительство и сельское хозяйство показали в прошлом году наибольший рост. Новые рабочие места, которые они создали, сохранили стабильность на рынке труда.

* Сильнейшее падение у автопрома. Эксперты говорят о сокращении отрасли вдвое! В регионах, пострадавших от санкций, остаются проблемы с безработицей и низкими зарплатами.

* Лесообработка снизилась на 21,4%. Северо-запад страны оказался «в особо уязвимом положении». Президент упомянул, что этому в будущем надо будет посвятить отдельное совещание.

* Обрабатывающая промышленность показывает хорошие показатели за счет оборонки.

- Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряжённый, ответственный труд, - заявил глава страны.

* Добыча нефти в 2022 году выросла на 2% до 535 млн. тонн. А вот добыча газа упала на 11,8%. Правда, из-за рекордных цен сырьевики все равно заработали хорошие деньги.

* В первом квартале нового года инфляция опустится до 5%, а во втором – до 4%. При том, что в 2022-м годовая инфляция составила 11,9%.

- Во втором квартале 2023 года инфляция может опуститься даже ниже целевого уровня в 4%, - заметил Владимир Владимирович.

В конце вводной части Путин дал правительству главное поручение.

- В текущем году необходимо добиться увеличения реальных зарплат, повысить благополучие российских семей, - заявил президент.

КАРТИНА ДНЯ