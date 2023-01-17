Глава Кузбасса Сергей Цивилев: «В Кемерове появится «квартал искусств», который сделает регион культурным центром Сибири»

В сентябре кемеровский филиал Российского государственного института сценических искусств принял первых студентов из 15 регионов страны. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кемерово продолжается строительство уникального культурно-образовательного комплекса. Кузбасс стал первым из четырех регионов России, где по поручению президента Владимира Путина создаются масштабные кластеры искусств. Кроме Кемерово такие культурные центры сейчас строятся во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Они будут включать в себя филиалы Большого и Мариинского театров, Русского музея или Третьяковской галереи, концертные залы, музейные и выставочные пространства, а также филиалы ведущих творческих вузов, в которых талантливые дети смогут обучаться в самых современных условиях.

В Кузбассе строительство культурного кластера стартовало в 2019 году. Губернатор региона Сергей Цивилев держит этот проект на личном контроле.

В 2023 году в Кемерово продолжится строительство музейно-театрального комплекса – Театра оперы и балета, Кузбасского центра искусств и Музейно-выставочного центра. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

- В Кемерове появится «квартал искусств», который сделает регион культурным центром Сибири, - рассказал Сергей Цивилев. – Это будет театрально-музейный и образовательный комплекс, в котором будут учиться и расти наши дети. Это огромный вклад в настоящее и в будущее Кузбасса. Мы мощный промышленный регион, в котором рядом с производством всегда шла культура. Даже в самые тяжелые времена строились дома культуры, во время войны открывались театры. Без развития культуры и духовности промышленный регион не может конкурировать на равных в современном мире. Мы строим не на десятилетия, а на века, поэтому все должно быть сделано на высочайшем уровне.

Спустя два года после начала строительства уже готов образовательный комплекс. Для детей сегодня работают общеобразовательная школа с двумя бассейнами, филиал Московской государственной академии хореографии и филиал «Сибирский» Центральной музыкальной школы-Академии исполнительского искусства. Оба филиала рассчитаны на 150 мест и имеют интернаты для приезжих студентов.

Общежитие РГИСИ - еще один объект культурно-образовательного комплекса, уже введенный в эксплуатацию. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В 2022 году было закончено строительство фондохранилища с реставрационным центром, общежития сибирского филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) и дома для преподавателей вуза. В 2023 году планируется сдать в эксплуатацию Высшую школу музыкального и театрального искусств (филиала РГИСИ). Ее учебные корпуса готовы на 94%. В здании завершают финальные отделочные работы, уже начали завозить мебель и технику.

Также в этом году продолжится строительство музейно-театрального комплекса – Театра оперы и балета (филиала Мариинского театра), Кузбасского центра искусств с киноконцертным комплексом и Музейно-выставочного центра (филиала Русского музея). Сейчас степень готовности комплекса специалисты оценивают в 25%. Будущий филиал Русского музея будет работать в тесном сотрудничестве с областными музеями Кузбасса, в которых собраны уникальные коллекции палеонтологии, этнографии, археологии, живописи и народного творчества. Создание такого крупного культурного центра позволит уделить больше места и внимания экспозициям из фондов областных музеев, а также принимать выставки из собраний ведущих российских и зарубежных музеев.

Губернатор Сергей Цивилев приехал в новое общежитие РГИСИ, чтобы поздравить студентов с новосельем. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

БУДУЩИМ ЗВЕЗДАМ СЦЕНЫ – ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

В сентябре кемеровский филиал Российского государственного института сценических искусств принял первых студентов из 15 регионов страны. На торжественной линейке 75 учащимся, наряженным в бальные платья и костюмы, вручили студенческие билеты. На учебу в Кузбасс приехали ребята из Томска, Абакана, Ленинградской области, Бийска, Нижнего Тагила, Новосибирска, Горно-Алтайска, Нижегородской области, Сочи, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Санкт-Петербурга, Северска, Ставрополя, Барнаула, Красноярска и Кузбасса, а также из Китайской Народной Республики и Кыргызстана.

«Здесь будут готовить специалистов всех основных театральных профессий: артистов, режиссеров, художников-постановщиков, продюсеров, художников-технологов, театроведов. Учиться в кузбасском филиале сценических искусств смогут ребята со всей Сибири и Дальнего Востока. Этот культурно-образовательный комплекс - наша гордость. Уверен, что с него начнется новая страница в истории культурного развития Кузбасса», - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Новое здание общежития оборудовано всей необходимой техникой и мебелью. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Российский государственный институт сценических искусств - старейший театральный вуз страны. В его сибирском филиале студенты обучаются по 10 профилям и специализациям: «Артист драматического театра и кино», «Артист театра кукол», «Режиссер драмы», «Режиссер театра кукол», «Художник-постановщик театра», «Художник-постановщик театра кукол», «Продюсер исполнительских искусств», «Театроведение», «Художник-технолог сцены», «Художник-технолог театра кукол». Новый учебный корпус - современное здание площадью более 15 тысяч квадратных метров - скоро откроет свои двери. У ребят в нем будет собственный учебный театр, актёрско-режиссерские студии, специальные лаборатории для создания сценических костюмов и грима, мастерские по изготовлению кукол, бутафории, реквизита и декораций.

Занятия у студентов будут вести преподаватели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Швеции и Италии. Среди них - шведский режиссер Александр Нордштрем, ранее закончивший РГИСИ в Санкт-Петербурге, и итальянская актриса Эмануэла Карузо.

Для ребят здесь созданы все условия для комфортной учебы и отдыха. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

УЮТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ УЧЕБЫ И ОТДЫХА

Для иногородних студентов Высшей школы музыкального и театрального искусств в Кемерово построили новое общежитие. Семиэтажный корпус сдали на днях, и сейчас первые 65 новоселов обживают его комнаты. Всего общежитие рассчитано на 240 мест. Губернатор Сергей Цивилев приехал поздравить ребят с новосельем.

«Общежитие кемеровского филиала РГИСИ - очередной объект Сибирского культурно-образовательного комплекса, введенный в эксплуатацию. Это современное пространство, где ребята с комфортом смогут отдыхать и готовиться к занятиям, - отметил Сергей Цивилев. - Мы создаем максимально привлекательные условия, чтобы в Кузбасс приезжали учиться студенты из отдаленных муниципалитетов и других регионов и чувствовали себя здесь как дома».

В светлых просторных помещениях расставили новую мебель, кухни и бытовые комнаты оборудовали всей необходимой техникой, в том числе для стирки, сушки и глажения белья. В здании создана доступная среда и предусмотрен электроподъемник для маломобильных посетителей. В общежитии есть специальные залы для самоподготовки, медицинский блок с изолятором и комнатой для врачебных процедур. Еще осенью, пока не выпал снег, строители благоустроили территорию возле общежития - уложили асфальт, оборудовали парковку и смонтировали спортивную площадку. На стадионе есть зоны для прыжков в высоту и длину, специальные площадки для занятий гимнастикой, игры в теннис и гандбол, круговые и прямые беговые дорожки, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, а также полоса препятствий.

Решен вопрос и с жильем для преподавателей института. На территории культурно-образовательного кластера построили новый дом для педагогов. В нем поселятся сотрудники филиалов Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы-Академии исполнительского искусства. В доме собрана и расставлена мебель, установлена бытовая техника.

В вузе будут готовить специалистов всех основных театральных профессий: артистов, режиссеров, художников-постановщиков, продюсеров. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Марат Хуснуллин: В 2022 году было сдано 16 объектов культурных кластеров во Владивостоке, Кемерове, Севастополе и Калининграде

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 17 января рассказал о ходе строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в России. Вице-премьер подвел итоги прошлого года и рассказал о планах на 2023 год.

«Итоги строительства всех четырёх культурных кластеров в Кемерове, Калининграде, Владивостоке и Севастополе были подведены на наблюдательном совете Фонда проектов социального и культурного назначения. За 2022 год построено и сдано 16 объектов. Несмотря на сложности, в 2023 году фонд настроен завершить большую часть объектов», – подчеркнул Марат Хуснуллин.