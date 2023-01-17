«Это в их же интересах»: Россияне поддержали запрет чиновникам отдыхать за границей

60% россиян считают правильным запретить чиновникам отдыхать за границей Фото: Евгений САЗОНОВ

Региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили отдыхать за рубежом. Запрет на местном уровне ввести нельзя, поэтому чиновникам «настоятельно рекомендовали» не покидать страну. 60% россиян эти ограничения уже поддержали, об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

«Это в их же интересах. Сейчас безопаснее всего находиться в России. Тем более страна такая большая и красивая - есть что посмотреть», - говорит участник опроса.

«Надо запретить, ведь любой, даже мелкий чиновник, всегда знает что-то лишнее. А запрет можно компенсировать полноценным отдыхом в пределах страны, в некоторых случаях за счет государства», - предлагает другой.

Наших чиновников и депутатов, к совести, надо призывать. А еще, не надо исключать и того, что на них начнется охота за рубежом. Отлов. Так что, в таком призыве кроме моральной есть еще и практическая составляющая», - кивает третий.

А вот 18% предлагают быть не столь жесткими и оставить чиновникам возможность ездить за рубеж, но только в дружественные страны.

А вот 16% считают, что ограничивать всех госслужащих – неверно. Запрет должен действовать только для тех, кто имеет доступ к гостайне или другим секретным документам, остальные должны иметь те же возможности, что и все рядовые граждане и отдыхать, где хотят, уверены опрошенные.

4% и вовсе добавили, что ограничивать нельзя никого: ни депутатов, ни крупных чиновников, ни мелких начинающих госслужащих. По мнению этой категории опрошенных, запреты ни к чему хорошему не приводят, и люди должны иметь возможность отдыхать, как им нравится и где им хочется

«Пусть каждый отдыхает там, где может, и там, где хочет», - говорит участник исследования.

Оставшиеся 2% сообщили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 11,1 тысячи человек.

Напомним, ранее стало известно, что в регионах местным депутатам и чиновникам запретили ездить на отдых за рубеж. Эти строгие рекомендации появились после нескольких скандальных инцидентов, которые произошли с госслужащими на заграничных курортах.

Запретить поездки на местном уровне власти не смогли, для этого требуется государственное решение, однако чиновникам были вынесены четкие «настоятельные рекомендации», согласно которым отдыхать они смогут теперь только на территории России.

Так, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что считает неправильным, чтобы чиновники отдыхали за границей в столь непростое для страны время, да еще и делились фотографиями с курорта со всеми остальными.