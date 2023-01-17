Осиротевшие вдовец и сын Инны Чуриковой на кладбище плакали и держались друг за друга

Цветы на могиле актрисы Инны Чуриковой на Новодевичьем кладбище. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище. 79-летняя актриса последнее время сильно болела, умерла она в Боткинской больнице 14 января 2023 года. Проводить актрису в последний путь пришли родные, коллеги и поклонники.

Инна Чурикова упокоилась рядом с Марком Захаровым, с которым дружила не один десяток лет. Могила звезды Ленкома утонула в белых и алых розах. На погосте стоит большой деревянный крест и фото артистки.

Вдовец Глеб Панфилов и сын Иван не сдерживали эмоций. На отпевании в Храме Христа Спасителя они стояли на коленях у гроба. На кладбище осиротевшие мужчины плакали, держались за гроб и не отходили друг от друга.

Муж актрисы Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов и ее сын, актер Иван Панфилов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Я был счастлив с ней… Мне нужна была актриса на роль… А нашлась Инна Чурикова. Она оказалась моей женой и любимым человеком. Это мать моего сына, у нас замечательный мальчик…" - с дрожью в голосе вымолвил знаменитый режиссер.

Своего Ивана актриса обожала. Он был поздним ребенком. Наследник не успел попрощаться с матерью, так как в настоящее время живет в Лондоне. О смерти родительницы он узнал, когда вышел из самолета.

Сын актрисы Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Врачи Боткинской разыскивали родных. Я позвонил сыну Инны Михайловны - Ивану. Он только что прилетел в Москву, буквально выходил из самолета. Сразу из аэропорта Ваня поехал в больницу к маме. Но в живых ее уже не застал, не успел… Инна Михайловна сына боготворила, он ее тоже очень любил. Поздний и единственный ребенок…» - делился руководитель Ленкома Марк Варшавер.