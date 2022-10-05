Участникам специальной военной операции очень нужна духовная поддержка. Фото: REUTERS

Несмотря на то что мобилизация в нашей стране объявлена частичной, коснулась она большинства людей. Но не в прямом смысле (далеко не во всех семьях кто-то призван на спецоперацию), а в духовном.

- Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, посмотреть иначе на многое из того, на что мы еще вчера смотрели без особого внимания и особой заботы, - обратился в проповеди к пастве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. - Тогда наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества. И она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые составляют единое пространство Русской православной церкви.

Иерей Владислав Береговой каждый день получает десятки сообщений - как молиться в нынешние дни и как постараться не переживать о происходящем.

- Когда-то преподобный Силуан Афонский дал напутствие всем христианам: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся», - сказал отец Владислав. - Это значит, ни в одном человеке нет столько добродетели и чистоты, чтобы быть в Царствии Божием. Но Бог судит нас не по справедливости, а по милосердию. И это не дает нам повода отчаиваться. Все может быть во время военных действий. Кто-то будет героем, кто-то не вернется, кто-то ранен, кто-то просто напуган, но каждый из них станет тем звеном, благодаря которому мы придем к победе. И этот путь к победе - наш общий.

Молитва о мире и победе

Читается во всех храмах во время литургии. Ее можно читать дома в любое время

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея.

Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу.

Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою яже есть Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власти предержащия ко всякому благу настави и мудростию обогати!

Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедех Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани!

Лишенныя крова и в изгнании сущия в домы введи, алчущия напитай, недугующия и страждущия укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подаждь!

Всем же во дни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори!

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, возстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, яко да единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва матери о сыне-воине

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши мя, недостойную рабу (имя). Господи, в милостивой власти Твоей чада моя [или чадо мое], рабы Твоя (имена), помилуй и спаси их, Имени Твоего ради. Господи, прости им все согрешения вольные и невольные, совершенные ими пред Тобою. Господи, настави их на истинный путь Твоих заповедей, и разум просвети светом Христовым во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови их службу в армии, на суше, воздухе и в море, в пути, летании и плавании и на каждом месте Твоего владычества. Господи, сохрани их силою Честного и Животворящего Креста Твоего под кровом Твоим святым от летящей пули, стрелы, меча, огня, от смертоносной раны, водного потопления и напрасной смерти. Господи, огради их от всяких видимых и невидимых врагов, от всякой беды, зол, несчастий, предательства и плена. Господи, исцели их от всякой болезни и раны, от всякия скверны и облегчи их душевные страдания. Господи, даруй им благодать Духа Твоего Святаго на многие годы жизни, здравия и целомудрия во всяком благочестии и любви в мире и единодушии с окружающими их начальствующими, ближними и дальними людьми. Господи, умножь и укрепи им умственные способности и телесные силы, здравы и благополучны возврати их в родительский дом.

Всеблагий Господи, даруй мне, недостойной и грешной рабе Твоей (имя), родительское благословение на чад моих (имена) в настоящее время утра, дня, ночи, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогущественно. Аминь.

Молитва воина о защите от врагов

Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имене ради Твоего!

Боже, ущедри ны, и благослови ны, просвети лице Твое на ны, и помилуй ны!

Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль. Оставил еси беззакония людей Твоих, покрыл еси вся грехи их. Укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоея. Возврати нас, Боже спасений наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда во веки прогневаешися на ны? Или простреши гнев от рода в род? Боже! Ты обращся оживиши ны, и людие Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даждь нам!

Молитва Животворящему Кресту Господню

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Молитва за воина - чтобы выжил

Можно читать любую молитву за здравие воина. В годы Великой Отечественной войны у многих солдат с собой (часто зашитые в гимнастерку или подкладку шинели) были листочки с текстом 90-го

псалма. Написанную от руки молитву давали с собой на фронт бойцам их матери, жены, любящие их люди. Иногда в народе ее называли «Помощи солдата».

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

НА ПОДМОГУ

Что лучше всего взять с собой верующему человеку при мобилизации?

Обязательно крест нательный. По желанию брошюру Евангелия, поясок с текстом 90-го псалма («Живый в помощи»), иконку своему святому или «Семистрельную» Богородицы. Но помните, что вещи нас не защищают от нападок, смерти или ранения. Самое главное, что можете с собой взять, это верующее сердце.