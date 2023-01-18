Предательство Артура Смольянинова: сколько актер зарабатывал в ненавистной ему России

Широкую известность Смольянинову принесла роль Лютого в фильме «9 рота» (2005), снятом режиссером Федором Бондарчуком. Фото: Кадр из фильма

«Режиссура сатаны»

Эпатажные высказывания Артура Смольянинова взбудоражили общественность. Мало того что в одном из интервью артист сказал, что готов вступить в ВСУ и взять оружие, так еще и подтвердил, будто не против видеть Россию в виде ядерного пепла. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после реплик артиста. Кремль не увидел в словах Артура «ничего хорошего». Публика, которая когда-то восхищалась брутальным и обаятельным парнем на экране, шокирована: «Как так, он же настолько достоверно Лютого в «9 роте» сыграл? Мы так его любили и верили!»

Зрителю можно простить наив: почему-то считается, что известный человек, актер в частности, должен быть умным. Или хотя бы рассудительным. В жизни это встречается редко. И тому есть объяснение.

- Хоть одна из моих профессий - актер, я отношусь к актерам и актерству очень критически, - прокомментировал «КП» казус Смольянинова народный артист России Николай Бурляев. - И давно уже. Потому что знаю цену актерам и актерству. Цену тому, что артисты играют чужие роли, настраиваются на чужую энергетику и собственную жизнь пропускают. Актеры - очень внушаемые люди, они зависят от режиссуры. Поэтому сейчас неудивительно, что Артур попал под режиссуру сатаны. Что делать? Это их трагедия.

Известно, что в жизни Смольянинов совсем не такой обаятельный, как на экране. Он конфликтует на съемочных площадках, ругается с журналистами, развелся с женой, актрисой Дарьей Мельниковой, родившей ему двоих сыновей. Кстати, брат Артура сидит в колонии за серию убийств на национальной почве. Видимо, горячая кровь - отличительная черта Смольяниновых.

До 100 тысяч рублей за съемочный день

И вроде бы со взбалмошным актером все понятно: он еще в прошлом году убыл из России (сбежал в Норвегию через Мурманск, а затем вроде бы осел в США), хотя клялся, что не бросит родину никогда, после чего и начал направо и налево поливать грязью родную страну. А вот как быть семье актера? Которая и жила за его счет, и, безусловно, зависит от каждого слова звезды. Соседи, друзья, коллеги по работе - все знают, чей сын Артур. И каждый день родители 39-летнего бунтаря (мать - преподаватель рисования Мария Смольянинова, отец ушел из семьи, когда сыну было 5 лет, актера растил лингвист Сергей Николаев, который уже развелся с матерью Артура) возвращаются домой и ловят на себе косые взгляды. Про бывшую супругу и подумать страшно: вся актерская тусовка знает, что несчастная Мельникова до сих пор верит в порядочность Смольянинова. Увы, популярный человек, хочет того или нет, любым высказыванием и поступком бросает тень на всю родню. Очевидно, что не могут не сказаться слова Артура и на карьере родных.

Актриса Дарья Мельникова родила Артуру двоих сыновей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Человек родился в России, все получил, занимался выкачкой ресурсов из нашей страны, играл роли героических ребят, пацана в «9 роте» играл, - напомнила телеведущая Алла Довлатова. - У него дети здесь живут, а он говорит, что хочет, чтобы от нашей страны остался один радиоактивный пепел. Ну кто он после этого?

Кстати, а сколько зарабатывал Смольянинов в такой ненавистной ему теперь России? Финансовую тайну раскрывать ни один из продюсеров, с которыми сотрудничал артист, не имеет права. Но «КП» удалось подтвердить, что съемочный день актера стоил как минимум от 50 до 100 тысяч рублей (звезды первого эшелона - Данила Козловский, Александр Петров, Дмитрий Нагиев и другие получают в пять раз больше). Таким образом, за 20 смен, то есть роль в сериале, Смольянинов мог зарабатывать несколько миллионов рублей. Несмотря на характер, на съемки его звали охотно: в прошлом году у артиста вышло три проекта («Монастырь», «Вместе веселее», «Мария. Спасти Москву»), а на нынешний было запланировано еще больше премьер («Внутри убийцы», «Ростов-2», «Еврей», «Единица Монтевидео»). И продюсерам теперь придется очень постараться, чтобы выпустить заявленные со Смольяниновым фильмы и сериалы.

А как токсичная репутация актера скажется на Дарье Мельниковой? 2023 год должен стать крайне урожайным для артистки: у нее главная роль в сериале «Сексоголики», ключевая роль жены Михаила «Горшка» Горшенева в проекте «Король и шут» и возвращение в реанимированный ситком «Папины дочки». Будет очень хорошо, если самоцензура не вынудит производителей проектов заморозить их. Ведь переснимать уже готовое поздно, а искать замену трудозатратно. Шарм, к примеру, «Папиных дочек», как раз в том, что они все вместе, а не по отдельности, вернутся на малые экраны.

Ситуация грустная. Осенью Артуру Смольянинову стукнет 40. И отмечать тут действительно нечего. Вдали от родной страны и семьи, под уголовным делом, без работы и денег он встретит юбилей в окружении тех, кто считает Россию мордором.

P.S. Почему-то вспоминается сцена из «9 роты», которая теперь выглядит пророческой. Прибывший в Афганистан вместе с составом молодняка рядовой Олег Лютаев (Артур Смольянинов) встречает и сменяет веселого хмельного ветерана, который обнимает Лютого и кричит: «Только не бзди! Я улетаю. И ты улетишь!»

* Признан иностранным агентом.