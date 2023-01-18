Ученики Василия Пескова - 6

Александр Свешников одинаково успешно владеет как кино-, так и фотокамерой. Фото: Александр СВЕШНИКОВ

Шесть лет назад ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды» основала конкурс, посвященный памяти лучшего журналиста России, писавшего о природе. Василий Михайлович Песков всю жизнь проработал в «КП» и бессменно вел одноименную с конкурсом рубрику «Окно в природу» на протяжении полувека (официально признанный мировой рекорд!).

Этот конкурс выполняет две прекрасные миссии. Первая - почтить память великого человека, который обладал не только талантом, но и мужеством защищать русскую природу. Вторая - помочь открыть новые имена журналистов и блогеров, владеющих как словом, так и фотокамерой.

География никак не ограничена - штатные и внештатные корреспонденты, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны.

За шесть лет через конкурс прошли несколько сотен участников. Открыто немало новых имен.

По традиции были объявлены три победителя.

Юлия Черкасова наблюдала за жизнью сурков в Воронежской области. Фото: Юлия ЧЕРКАСОВА

- Третье место и приз в 30 тысяч рублей завоевала Юлия Черкасова, блогер из села Пески Воронежской области. Юлия ведет свой блог на Дзене «Записки фотоохотника». Статья, представленная на конкурс, повествует о семье сурков, за которыми Юлия с семьей наблюдала весь теплый сезон 2022 года.

Елена Соколова специализируется на красоте неприступных гор. Фото: Елена СОКОЛОВА

- Второе место и приз в 50 тысяч рублей получила пейзажный фотограф из Перми Елена Соколова. Елена путешествует с 2014 года, объездила практически весь Урал, совершила восхождение на многие популярные тысячники Урала и летом, и зимой, а также была в Дагестане, на Алтае, на Кавказе. Елена награждена за цикл публикаций о покорении горных вершин, воспевании красоты природы родного края.

- Первое место и 100 тысяч рублей по решению жюри присуждены писателю и кинодокументалисту Александру Свешникову за песковские традиции в литературе, фотоискусстве и кинодокументалистике.

А не за горами и следующий - VII Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «Окно в природу». Ждем новых работ и новых имен!

КСТАТИ

Победителей стало больше

Победители конкурса (слева направо): Елена Соколова, Светлана Головачева, Александр Свешников, Юлия Черкасова и Константин Леонидов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но, кроме основных призов, были вручены и дополнительные. В преддверии празднования Дня России более 400 работников ПАО «Транснефть» приняли участие в корпоративной фотовыставке под названием «Кто видел места, что зовутся Россией». «Комсомолка» помогала в отборе самых красивых снимков. Вместе с победителями «Окна в природу» в этот день чествовали лучших авторов компании. Ими стали:

1. Дмитриева Светлана Станиславовна, ООО «Транснефть Финанс».

2. Головачева Светлана Игоревна, ООО «Транснефть Финанс».

3. Василевский Алексей Владимирович, ООО «Транснефть-Технологии».

4. Леонидов Константин Владимирович, ПАО «Транснефть».

5. Усова Лариса Сергеевна, АО «Транснефть - Сибирь».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Комсомолка» объявляет конкурс для региональных журналистов

В День российской печати мы запустили новый конкурс среди молодых региональных журналистов. Он носит имя знаменитого главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина.

Правил немного, и они очень просты: участники должны быть не старше 40 лет, работать штатно или внештатно в региональном печатном или интернет-СМИ за пределами столицы. Пожалуй, всё. Ах да, номинанты еще обязаны быть яркими и талантливыми, что отобразится в их представленных на конкурс работах (опубликованных в бумаге или сети с 1.02.2022 по 1.02.2023). Жанр - любой. Объем - не меньше двух тысяч знаков.

Премии лучшим - одна в 100 тысяч руб-

лей и две по 50. Но главной наградой может стать возможность дальнейшего сотрудничества с «КП».

- Мы хотим, чтобы «Комсомолка», какой ее сделал Владимир Николаевич, стала взлетной полосой для талантов из российской глубинки. Нам нужны свежие молодые силы, мы готовы их искать, учить и давать путевку в жизнь, - заявила главный редактор медиагруппы Олеся Носова.

Заявки принимаются до 15 марта в электронном виде на адрес media@phkp.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Зиновьев, начальник управления по связям с государственными органами и общественными организациями ПАО «Транснефть»:

- Данный конкурс - это совместное детище ПАО «Транснефть» и медиагруппы «Комсомольская правда» (в особенности - ее безвременно ушедшего главного редактора Владимира Сунгоркина). С огромным удовольствием хочу передать поздравление победителям от президента компании Николая Петровича Токарева.

«Транснефть» разделяет все ценности и философию, связанные с сохранением окружающей среды. Являясь промышленной компанией, мы на протяжении всего своего существования проводим огромное количество экологических мероприятий и вкладываем огромные средства в защиту природы. Конечно же, мы не можем пройти мимо тех проектов, которые касаются популяризации красот нашей страны.

Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы приняли в этом участие. Еще раз поздравляю всех победителей. И хочу вас заверить, что ПАО «Транснефть» продолжит те совместные дела с «КП», которые начал Владимир Николаевич. Спасибо вам за то, что вы несете красоту в наш мир.