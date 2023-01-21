Что положить в ланч-бокс для ребенка: выбираем вкусный и удобный перекус вместе с диетологом

- На салате и яблоках буду стройная, как модель! Фото: Shutterstock

В каждой российской школе учеников начальных классов обеспечивают бесплатными завтраками. Дети постарше могут сами купить обед в буфете. Но не все любят школьную еду: «Опять сосиски с гречкой?! Фу!» И тогда у родителей возникает вопрос, что положить ребенку с собой на перекус. Голова идет кругом. Ведь надо, чтобы было и вкусно, и полезно, и не портилось без холодильника...

Собрать сбалансированный перекус нам помогла Анастасия Егорова, диетолог, автор книги «Есть хорошо. Без голодовок, запретов и стрессов», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

Мясо

Многие дети не признают еды, в которой нет мяса. Таким привередам можно сделать отбивную куриную грудку. Обжариваем ее, предварительно слегка обваляв в муке. Получается сочно, красиво и вкусно. Такой кусок можно съесть просто так или положить на хлеб с листьями салата и сыром. Получается полноценный сэндвич.

Популярностью пользуются и тефтельки. К ним желательно положить зубочистку, чтобы использовать ее вместо вилки. Если ребенок маленький, все-таки лучше обзавестись маленькой вилочкой.

Кстати, немало поклонников и у докторской колбасы. Без холодильника (не на жаре) она способна прожить 4 - 5 часов.

Шаурма

Дети ее обожают! А если приготовить это блюдо дома своими руками, оно может быть и полезным. Берем лаваш, намазываем его соусом (тут стоит выбрать тот, что любит ребенок, можно, например, соорудить что-то наподобие песто, если вы против майонеза), раскладываем рубленый салат или китайскую капусту, помидоры, обжаренное или отварное мясо, огурец. Заворачиваем шаурму. В финале можно подрумянить ее на сухой сковородке. Проблема тут одна: помидоры наверняка дадут сок, и школьник может заляпать форму. Но если убрать семена из томата, сока почти не будет.

Йогурт

Предпочтение можно отдать питьевому йогурту, чтобы решить вопрос с ложкой.

Конечно, лучше выбирать натуральные йогурты. Но среди детей их любителей можно буквально пересчитать по пальцам. Тут есть два выхода. Первый - подсластить йогурт при помощи меда или фруктов, для вкуса добавить семена льна и чиа.

Второй - выбрать готовые йогурты с добавками. Сейчас есть немало йогуртов без сахара, но сладких за счет добавления фруктовых пюре. Обратите внимание на этикетку. Впрочем, и йогурты сладкие содержат вполне допустимое количество сахара. Куда меньше, чем вафли или печенье в шоколаде.

Роллы

Уже само слово вызывает аппетит. Нори (те самые темные водоросли, в которые и заворачивают роллы) сейчас можно купить во многих магазинах или заказать на маркетплейсах. Тут надо действовать, как с шаурмой. Можно уложить тонким слоем вареный рис и сверху расположить все что душе угодно - от куриной грудки до красной капусты. (Рыбу лучше не использовать, она быстро портится.) Или же можно уложить начинку прямо на нори. У нас в числе фаворитов салат цезарь - листья салата, грудка, помидорки. Думаете, это занимает много времени? Отнюдь! При определенной сноровке и заготовленных заранее ингредиентах на все про все уйдет не более 10 минут. Чтобы все получилось быстро, посмотрите видео в интернете, которое показывает, как заворачивать роллы.

Овощные палочки

Странное дело: это настоящий хит даже у тех, кого не заставишь съесть огурец! Особенно хорошо идут морковные палочки и нарезка из красного болгарского перца. Кое-кто любит сельдерей. Этот перекус очень удобен: после него не липнут руки, он в удобном формате. Дети не замечают, как тянутся за очередной порцией овощей. А ведь это полезная клетчатка!

Блинчики с сыром и ветчиной

Тут все ясно: вкусно, компактно. Вместо блинчиков можно использовать питу - круглый плоский хлеб. Разрезаем ее вдоль, закладываем внутрь сыр и ветчину и ставим на короткое время в микроволновку или обжариваем на сковороде.

Ассорти

На шпажки можно нанизать кубики ветчины, сыра, хлеба, огурца. Вкусно и эстетично.

Яйца

Почти идеальный продукт. Но не все соглашаются брать с собой куриные яйца. К тому же они, как правило, оставляют много крошек. А если попробовать перепелиные? Естественно, яйца должны быть в ланч-боксе чищеными.

Ланч-бокс должен нравиться ребенку. Фото: Shutterstock

Позвольте выбрать самому

Советы диетолога, как сделать «завтрак с собой» более привлекательным:

Предоставьте ребенку возможность выбрать еду самому. Пусть решит, что он хочет взять. Вы лишь предлагаете варианты. Привлекайте детей к закупке продуктов. Вместе соберите обед накануне.

Любые изменения вводите медленно. Начните с одного овоща, если ваш ребенок не привык к ним. В следующем месяце добавьте один фрукт.

Чтобы пища не испортилась, кладите специальный лед для контейнеров с едой (он в упаковке и не потечет, когда растает).

КОНКРЕТНО

Варианты меню

Яблоко, листья салата, помидоры черри, хлебцы.

Огурец, морковные палочки, орехи.

Банан, сэндвич с сыром и салатом.

Пицца, овощные палочки.

Наггетсы, пита/лаваш, овощи.

Домашняя шаурма, кекс.

Домашние роллы, батончики мюсли.

Сырники, сухофрукты.

НА ЗАМЕТКУ

Ланч-бокс имеет значение. Он должен нравиться ребенку и надежно закрываться. Лучше присмотреть с защелкивающимся замочком. Ланч-боксы с отдельной крышкой менее удобны: она может открыться в самый неподходящий момент. Для большей безопасности ланч-бокс можно уложить в пакет.

Нелишним будет приобрести в школу складывающийся стаканчик. Все счастье - 120 рублей. Места в рюкзаке он занимает немного, зато нет страданий, когда в кулере заканчивается пластиковая тара.

РЕПЛИКА

Не демонизируйте еду!

Сторонники ЗОЖ могут возмутиться. Магазинные йогурты?! Там сахар! Роллы?! Но белый рис вреден! Жареное мясо в муке?! Эти продукты не сочетаются!

Но не всегда уместно делить еду на вредную и полезную. Вопрос в количестве. Как известно, один и тот же продукт может быть и лекарством, и ядом, разница в дозе.

Детям не повредят ни мясо, обжаренное в муке (ее там не так много), ни сладкий йогурт. У здорового ребенка нормальный обмен веществ, и он легко потратит эти калории. Но если школьник мало двигается и уже набрал лишний вес, то, конечно, к составлению меню нужно подходить более скрупулезно.

КСТАТИ

Старшеклассники более осознанно подходят к вопросу питания. Многие готовы взять с собой термокружки с супом-пюре. Его можно сделать из любого супа, измельчив в блендере. Получается питьевой вариант, даже ложка не нужна. В термокружке он остается теплым и не испортится. Кружку обязательно кладите в герметичный пакет.