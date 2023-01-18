Владимир Пермяков - Леня Голубков из «МММ» женился в костюме Деда Мороза

Снегурочке Ольге - 55. Деду Морозу Владимиру - 70. Оба надеются, что теперь их жизнь будет волшебной... Фото: Личный архив

«Вы про меня писали, приглашаю вас на свою свадьбу!» - огорошил меня по телефону актер Владимир Пермяков, известный как Леня Голубков из рекламы «МММ». Я, конечно, знала, что у 70-летнего артиста есть любимая женщина. И об этом Владимир впервые рассказал именно «Комсомолке». Но почему-то думала, что до свадьбы дело не дойдет. Оказалось, ошиблась: Пермяков и его избранница расписались 12 января во Дворце бракосочетания на ВДНХ.

«Владимир Сергеевич, я вас боюсь»

- Мы знаем друг друга с Володей шесть лет. У нас был гостевой брак. Раз решили быть вместе, то захотелось все по-человечески - узаконить отношения, - рассказала «КП» новая жена Пермякова, 55-летняя актриса Ольга Петрова. - Хотели расписаться красиво, 30 декабря, в день столетия СССР. Мы же «родом из СССР». Подали заявление в декабре, чтобы нас расписали, но опоздали на два дня. Никто не стал нарушать правила. Нам сказали, что надо было подавать за месяц... Ну, накануне старого Нового года - тоже симпатично.

13-го мы не рискнули... У меня это первый брак. У него - третий.

- Четвертый! - уточняет Пермяков.

- Как четвертый?! Вова, я этого не знала! Вообще я думала, у него это будет второй брак. В загсе узнала, что третий. Сейчас он мне говорит, четвертый. Владимир Сергеевич, я вас боюсь! (Хохочет.)

- Оля - моя давняя знакомая. Познакомились на съемках фильма. Встречались, потом расстались на несколько лет. И я был один, без женщины. А в прошлом году встретились и поняли, что жить друг без друга не можем. Пришли к пониманию, что надо узаконить отношения, так Оля захотела. И я ее поддержал, - говорит актер.

С Ольгой они вместе и в жизни, и на сцене. Создали дуэт «Привет из 90-х» и поют хиты того времени. Актриса любит представляться сценическим именем - Ольга Мюнхгаузен.

Второе дыхание

Две первые жены у Пермякова были в родном Канске. Говорит, что они не поддерживали его творческих порывов, заставляли идти на стройку. Оба эти коротких брака называет неудачными. Считает, что с третьей женой Натальей Ремизовой, журналисткой новостного агентства, они были по-настоящему счастливы. Причем к третьему браку он уже получил известность как Леня Голубков. Наташа Ремизова у него и интервью брала как у знаменитости из телерекламы. Когда же после распада «МММ» пошли нападки на Пермякова, мол, зачем обманывал народ, зазывая нести деньги, именно Наташа успокаивала и не дала разочароваться.

«Порой такое отчаяние охватывало. Остался без денег, многие отвернулись, хотел руки на себя наложить, а Наташа тогда стала моим спасением», - говорил исполнитель роли Лени Голубкова. Правда, жениться после двух неудачных браков Пермяков не планировал, но Наташа настояла. «Год прожили с ней гражданским браком, потом она звонит мне и говорит: «Володя, сегодня год, как мы с тобой встретились, но ничего не изменилось. Я тебя отпускаю на все четыре стороны». Я ей: «Натали, но мы же с тобой друзья». Она говорит: «Володя, с друзьями не спят». И положила трубку. У меня внутри екнуло. Не удержался, где-то, наверное, через полгода сделал ей предложение. Мы поженились 24 мая в 1996 году и в официальном браке прожили почти год», - рассказывал «Комсомолке» Владимир. К несчастью, Наталья заболела гриппом, началось воспаление легких, и жена артиста умерла.

Каждый раз в самые трудные периоды жизни, как считает Пермяков, Бог посылает ему хорошую женщину. Последние годы, признается, приходилось несладко. Из-за пандемии работы стало совсем мало.

- Но вот появилась Оля, придумала наш дуэт, вдохновила, и словно открылось второе дыхание, - говорит актер. - Сейчас у нас все идет по восходящей, нас стали часто звать выступить. Мы счастливы и строим планы на будущее.

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