Пес Барбос ушел из кино из-за Моргунова, а Рэсси из «Приключений Электроника» спас девушку от маньяка

Пес Барбос собственной персоной. Фото: Кадр из фильма

Снятые много лет назад ленты, где ведущие роли сыграли животные, давно стали классикой нашего кино.

О том, как снимались эти фильмы и как сложилась судьба четвероногих актеров, какие виды животных востребованы в кино сейчас и сколько зарабатывают звери, «Комсомолка» поговорила с руководителем студии «Мосфильм-Кинология» Виктором Зуйковым.

Виктор Зуйков - эксперт по животным в кино.

«Пес Барбос и необычный кросс»

Сюжет: троица Никулин - Вицин - Моргунов глушит рыбу динамитом, привязанным к палке. Но внезапно за палкой в реку бросается дворняга, которая затем гоняется за людьми, чтобы вернуть им взрывчатку. Браконьеры в панике удирают. Главную роль в фильме сыграла цирковая дворняжка по кличке Брех. С творческими задачами «Барбос» справился. А вот с Евгением Моргуновым отношения не сложились. За кадром актер часто кричал на животное, даже пнуть пытался. В итоге Брех цапнул актера за ногу.

- Несколько лет назад к очередному юбилею Леонида Гайдая я разбирал для телевизионщиков его дебютный короткометражный фильм «Пес Барбос и необычный кросс», - говорит Виктор Зуйков. - Уже в этой работе мы видим гений режиссера: он умудрился снять собаку отдельно от актеров. В кино это называется «не в контакте». Посмотрите: пес в одном кадре с актерами только в нескольких сценах, когда они бегут. Но на экране все смотрится органично.

«Пес Барбос…» - первая лента с участием ставшей потом знаменитой троицы: Труса, Балбеса и Бывалого. 1961 год. Фото: Кадр из фильма

По задумке Гайдая, «циркач» должен был сняться и в следующей короткометражке - «Самогонщики». Но Брех постоянно отвлекался на Моргунова, а главное - не мог таскать в зубах тяжелый змеевик от самогонного аппарата. В итоге вместо него в новой картине сыграла овчарка по кличке Рекс. Забавно, но пес при первой же встрече тоже облаял Моргунова...

Что касается Бреха, то если до звездного фильма у него было несколько съемок в небольших ролях, то после «Пса Барбоса...» он из кино ушел - играл только в цирке.

«Ко мне, Мухтар!»

Чтобы приручить Дейка, Никулин поселил собаку у себя дома. 1964 год. Фото: Кадр из фильма

Сюжет: милиционер-кинолог пытается воспитать из проданного хозяевами домашнего пса служебного. В главной роли - легендарный Юрий Никулин.

- Изначально отобрали двух настоящих милицейских псов - восточноевропейских овчарок. Но когда начали снимать, выяснилось, что они не годятся, - продолжает наш эксперт.

В кино, как известно, эпизоды снимаются не в хронологическом порядке. Вот и тут - стояла зима, поэтому работу начали с одной из финальных сцен, когда герой Никулина и Мухтар преследуют преступника, а их заметает метелью. Снег мели с помощью ветродуя, который оказался очень шумным. Когда его включали, служебные собаки пугались и убегали. Замену нашли случайно. Кто-то вспомнил, что, когда повесть про Мухтара (она стала основой для будущего фильма) вышла в журнале, в редакцию написал некий мужчина из Киева, который сообщил, что у него есть славный пес, который легко сыграл бы Мухтара в кино.

- На время съемок пес по кличке Дейк и его хозяин поселились в квартире у Юрия Никулина. (Семья артиста на это время перебралась на дачу. - Авт.) Актер общался с собакой, выгуливал ее. И так несколько месяцев. А еще до этого, когда только готовились к съемкам, Никулин в течение нескольких недель ежедневно ездил на смены в питомник, где занимаются со служебными собаками. Надевал форму и работал, вживаясь в роль. Потом еще на выезды с реальными милицейскими кинологами ездил. Серьезный подход к делу!

- Сейчас такого нет?

- Редко такое бывает. Раньше все валили на то, что снимают на пленку, а она дорогая и дефицитная. И количество дублей ограниченно. Но какие фильмы с животными в итоге делали! А теперь, казалось бы, можно снимать любое количество дублей. Однако возникают другие проблемы: горят и бюджеты, и сроки.

К слову, после съемок Никулин продолжал общаться с владельцем Дейка. Пес умер спустя три года - из-за опухоли в головном мозге.

КСТАТИ

В современном сериале «Возвращение Мухтара» пса сыграли 17 овчарок: в каждом сезоне, помимо основного актера, были еще и дублеры для различных сцен.

«Белый Бим Черное ухо»

Сеттера Стива Вячеслав Тихонов и другие артисты называли Степой. 1976 год. Фото: Кадр из фильма

Сюжет: пенсионер Иван Иванович (Вячеслав Тихонов) берет домой отбракованного щенка. Человек и пес становятся друзьями. Но когда мужчина попадает в больницу, Бим погибает - из-за вредной соседки, которая сдает его «собачникам».

Вячеслав Тихонов на съемках фильма тоже подружился с английским сеттером по кличке Стив, которого в обиходе называли по-русски - Степой. Актер сам выгуливал пса, несколько раз выезжал с ним на охоту (герой Тихонова по сюжету заядлый охотник, а сеттер - именно охотничья порода). В итоге Степа привязался к актеру чуть ли не как к реальному хозяину. Владелец же сеттера, сдав киношникам питомца в аренду, за все время съемок (а они длились почти полтора года) ни разу его не навестил. Не исключено, что об этом его попросил кто-то из съемочной группы, чтобы установить между Вячеславом Тихоновым и собакой более теплые отношения.

- На экране видно, что между ними необыкновенный контакт! Животное такое не сыграет, если не чувствует актера своим хозяином, - говорит Зуйков. - Во многих современных фильмах такого контакта животных и актеров нет. Из-за спешки. Вот, скажем, сейчас по НТВ идет сериал «Бим» о приключениях полицейского и его собаки. Пес, конечно, шикарный. И актера Дениса Никифорова я уважаю. Но я как кинолог вижу, что во всех сценах Бим смотрит не на своего киношного хозяина, а куда-то за кадр. Где, вероятно, стоит дрессировщик или его настоящий хозяин. А вот в сериале «Пес» (также идет на НТВ) у Никиты Панфилова с собакой все органично.

«Белый Бим...» имел оглушительный успех. В 1978-м читатели журнала «Советский экран» назвали ленту лучшим фильмом года. Только в кинотеатрах его посмотрело более 20 млн человек! Позже кино выдвинули на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Как сложилась судьба Стива, никто точно не знает. По слухам, пока шли съемки, хозяин женился и отправил собаку в питомник. Там затосковавший пес и умер.

«Приключения Электроника»

1979 год. Фото: Кадр из фильма

Сюжет: советский профессор создает по образу реального мальчика уникального робота - Электроника, которого собираются выкрасть иностранные гангстеры. Спасать похищенного Эла бросается сделанный им из игрушки робот-пес по кличке Рэсси (расшифровывается как Редчайшая Электронная Совершенная Собака И так далее).

Эрдельтерьера по кличке Чингиз, сыгравшего Рэсси, в Одессу, где шли съемки, выписали из Ленинграда.

- Дрессировщицей была Лидия Ивановна Острецова, легендарный советский кинолог. А сам Чингиз принадлежал ее дочери, - вспоминает в интервью «КП» Владимир Торсуев, сыгравший в фильме Электроника. - С Чингизом мы сразу подружились. Это был не пес, а сказка! Я настолько выдрессированных собак никогда больше не видел.

- В книге, по которой снят фильм, Рэсси описан как небольшой черный терьер. Но в кино это крупный рыже-черный эрдельтерьер. Говорят, для съемок сначала нашли больше всего похожую на реального пса игрушку, из которой должен был «ожить» Рэсси, а уж затем подобрали «актера».

- Это чепуха. На самом деле игрушка была сделана мастерами «Союзмультфильма» с самого Чингиза. Более того, у нее были подвижные суставы, как у кукол для съемок анимации. И стоила она, надо полагать, не 20 рублей, как в фильме, а намного больше. Правда, не знаю дальнейшую судьбу игрушки. Наверное, осталась где-то в реквизите Одесской киностудии.

- Про Чингиза режиссер Константин Бромберг рассказывал, что, когда снимали сцену погони за похитителем Электроника Урри, пес обогнал мотоцикл Николая Караченцова и заставил его остановиться перед открытым канализационным люком. Спас, выходит.

- Не знаю, врать не буду. Я вам другую историю расскажу из первых уст. Заграничный город, в котором живут те самые гангстеры, снимали в Вильнюсе. Наша съемочная группа жила в пригороде, на опушке леса. Помимо Чингиза, на площадке еще была немецкая овчарка по кличке Ян - должна была сниматься где-то в эпизоде. И нам с братом разрешили каждое утро этих собак выгуливать. И вот однажды Чингиз с Яном спасли девушку от маньяка! Неподалеку от нашего лагеря было студенческое общежитие. И какой-то мужик пытался напасть на девушку, она кричала и выскочила на нас. Тот тип - следом. Нам было по 13 лет, мы и сами испугались. Крикнули только: фас! В общем, псы этого извращенца здорово покусали. Вызвать милицию мы от шока не догадались. А девушку проводили до общаги. Она нам сказала спасибо.

После триумфа «Приключений Электроника» Чингиза пригласили на одну из главных ролей еще в один фильм - «Жизнь и приключения четырех друзей» (три собаки и кот путешествуют, попадая в разные передряги).

- Я в прошлом году и сам завел себе эрделя! - продолжает Торсуев. - Назвал его Рэсс. Без «и». Отличный пес! Учу его понимать не команды, а слова, жесты и мимику.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Льва пришлось застрелить

Самая большая трагедия с киноживотными в СССР связана с комедией Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973). Льва, который загнал туристов-аферистов на сфинкса, а потом искупал в Неве, сыграл известный на весь Союз питомец архитектора Льва Берберова - красавец Кинг. Актеры, конечно, опасались входить в кадр со зверем, способным убить человека за несколько секунд. Больше всего рисковал Андрей Миронов, которому пришлось приблизиться ко льву буквально на два-три метра.

Впрочем, съемки прошли нормально. А вот когда животное доставили из Ленинграда в Москву (потом планировался перелет в Баку, где жили Берберовы), его временно поселили в спортзале одной из школ. Увидев во дворе школы какого-то студента, Кинг выбил окно, выскочил наружу и напал на парня. На крики прибежал патрульный милиционер. Ему пришлось разрядить в животное всю обойму. Интересный факт: тем самым лейтенантом с пистолетом оказался будущий генерал-лейтенант милиции и депутат Госдумы Александр Гуров.

Вместо погибшего Кинга Берберовы взяли нового львенка. Но с ним вышло еще хуже. В 1980 году (Лев Берберов умер за два года до этого) хищник напал на его вдову и убил их 14-летнего сына...

О Голливуде и новых технологиях

- У нашей студии есть премия «Золотой клык», которая отмечает животных в кино, - продолжает Виктор Зуйков. - И вот как-то мы отмечали лучшие отечественные работы прошлого века - начиная с 1910-х годов. Просматривали кучу фильмов. И знаете, что я вам скажу? В 1960 - 1970-е никакой Голливуд с лучшими советскими работами о животных рядом не стоял! Причем зарубежные киношники многим вещам учились именно у нас! Возьмите «Ко мне, Мухтар!». Это середина 1960-х. А американцы нечто подобное, про работу собаки в полиции, сняли только в конце 1980-х - помните «К-9» с Джеймсом Белуши? «Белый Бим...» - конец 1970-х. А «Хатико» - 2009 год. Мы в этом смысле другие страны опережали. Но начиная с 1980-х у нас начался упадок именно этого направления.

- В последнее время в кино зверей все чаще рисуют художники-графики. Актеры-животные скоро совсем исчезнут?

- Не думаю. Да, есть фильмы, где диких животных рисуют от начала до конца. Например, в «Жизни Пи» «играет» графический тигр. Но даже создавая такие картинки, художники все равно берут за основу реальных животных - на их тела и движения накладывается графика. Что в «Сумерках» с бегущими волками-оборотнями, что с воронами в нашем «Ночном Дозоре». Так что я уверен: настоящих животных в кино компьютерными никто заменить не сможет.

ШКУРНЫЙ ВОПРОС

Сколько получают животные-актеры

- Четких прайсов нет. Все индивидуально. Многое зависит от задач, которые ставит режиссер, и способностей животного, - объясняет Виктор Зуйков. - Средняя стоимость съемочного дня для зверя - от 3 до 10 тысяч рублей. При этом не рекомендуется снимать животных больше четырех часов (для людей продолжительность рабочей смены в кино - 10 - 12 часов. - Авт.). Считается, что за это время они устают и ничего путного уже не добиться. Но по моему опыту могу сказать, что овчарки, например, могут работать и «человеческую смену». Правда, с дублерами. Обычно на каждом большом проекте нужно как минимум по 2 - 3 дублера, чтобы давать животным передышку.

По словам эксперта, для разных проектов требуются как крупные животные вроде хищных кошек и медведей, так и мелкие - от птиц до змей.

Но собак заказывают чаще.

В ТЕМУ

Сергей Безруков в сериале «Участок». 2003 год. Фото: Кадр из фильма

Мохнатого партнера для героя Сергея Безрукова, сыгравшего в сериале «Участок» (2003) современного Анискина, искали всей страной. Вернее, с помощью читателей «Комсомолки». И нашли! Собакой участкового стал бладхаунд по кличке Цезарь. От идеи взять в кино овчарку режиссер сразу отказался: слишком часто эта порода появлялась на экранах.