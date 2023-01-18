Предсказано, кому 2023 год принесет счастье: Большая любовь или успех в карьере

Что сулит восточный гороскоп представителям разных знаков в наступающем году? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Приближается год Водяного Кролика. В принципе кролик - довольно спокойное животное, которое не любит риска и, как говорится, не рвется под дуло охотника. Но иногда может взбрыкнуть, и вот тогда стоит опасаться его когтей.

Астролог Елизавета Небесная расскажет, что сулит восточный гороскоп представителям разных знаков в наступающем году. Напомним, Водяной Кролик вступит в свои права 22 января.

Крыса

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

У Крысы наступающий год пройдет под знаком семьи. Так что все свои карьерные устремления можно отложить на неопределенное время. Сейчас главное - сконцентрироваться на своей второй половине или же обзавестись таковой. Приглядитесь внимательно к тем, кто уже много лет рядом. Возможно, счастье неподалеку?

Крысе не стоит ждать кардинальных изменений и поворотов судьбы. Но это как раз и к лучшему. А еще Крысе не нужно приниматься за масштабные проекты. Как гласит пословица: лучше меньше, да лучше.

Бык

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Для Быка наступает непростое время. Обстоятельства будут требовать быстрых реакций. А он, увы, не всегда способен мгновенно принимать решения. Представителям этого знака придется тщательно выстраивать стратегию действий, продумывать несколько вариантов развития событий. Только тогда удастся идти со временем в ногу.

А вот в семейной жизни Быка ждет успех - хорошие отношения и, вероятно, пополнение. Если же семьи нет, то, скорее всего, появится желанная вторая половина.

Тигр

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

У Тигра некоторое замешательство после года правления. Очнется от «спячки» он к середине весны и примется за активные действия. Вполне возможно, Тигр решится на карьерные перемены и на некий прорыв в своей судьбе. Но стоит быть аккуратным: в пылу можно забыть о безопасности и о том, что существуют некие рамки.

Тигру надо внимательно относиться к тем, кто рядом. Ненароком брошенное слово может обидеть и превратить единомышленника в недоброжелателя.

Кролик

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Большие потрясения должны миновать Кролика в наступающем году. Он будет радоваться семейной идиллии, наслаждаться любимой работой, планировать идеальный отпуск. И все у него должно получиться, ведь это его время!

Во второй половине года Кролика с большой долей вероятности ждет непредвиденный доход и, как следствие, масштабная покупка. Стоит уделять время близким и больше доверять себе.

Дракон

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Дракона ждут заманчивые предложения, связанные с переменой места работы. А уж дальше все зависит от него самого. Дракону придется держать в узде свой темперамент, иначе проблемы не заставят себя ждать. При этом стоит обратить внимание на свое внутреннее состояние. Возможно, повышенная нагрузка и ответственность - совсем не то, что сейчас необходимо?

Змея

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змея сумеет оперативно реагировать на все сюрпризы. Мало того, представители этого знака еще и окажутся в авангарде: они будут выступать с инициативами, улучшать существующие порядки. Все это пойдет на пользу делу и получит высокую оценку начальства. В личной жизни у Змеи тоже все будет хорошо, если только она сама не примется кусать своего партнера и доводить его капризами.

Лошадь

(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Лошадь будет фонтанировать новыми идеями. Вполне вероятно, что кое-что окажется перспективным и откроет новые горизонты для бизнеса и развития. Во второй половине года у представителей этого знака могут случиться судьбоносные романтические знакомства.

Коза

(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

У Козы карьера обещает пойти в гору. Сейчас есть вероятность достигнуть должности своей мечты. Кроме того, это время надо использовать для того, чтобы прокачать себя: освоить что-то новое или усовершенствовать имеющиеся навыки. Если Коза решит пойти по такой стезе, то на личную жизнь у нее останется мало времени.

Обезьяна

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Обезьяна - активный знак! И в новом году она не сбавит темпа. У Обезьяны начнется подъем сил. Она захочет творить, придумывать, помогать. Любовные приключения не обойдут стороной одиноких представителей этого знака. У одних случится страстный роман, других ждет безответное чувство...

Вполне вероятно, что Обезьяны смогут улучшить свои жилищные условия.

Петух

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Петух знает, как достичь успеха и понравиться представителям противоположного пола. Он - личность самостоятельная, но, как известно, короля делает свита: Петуху не надо рассчитывать лишь на себя. Ему как воздух необходимы те, кто поддержит и похвалит. Одинокие Петухи в будущем году обретут вторую половинку и, возможно, решатся на брак.

Собака

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собака наконец-то будет уделять больше времени и внимания самой себе. Она найдет вкус в долгих пеших прогулках и в созерцании природы. А когда в душе появятся мир и покой, примется креативить на работе. И тут ей точно не будет равных. Но без выполнения первого условия никакого полета фантазии не получится.

А вот в личной жизни особых прорывов, скорее всего, не стоит ждать.

Свинья

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

У Свиньи были непростые отношения с близкими и немало проблем. Новый год принесет облегчение: вопросы, казавшиеся неподъемными, скорее всего, удастся решить. Отношения, трещавшие по швам, имеют шансы быть восстановленными. Свинья успешно справится с конфликтами. Представители этого знака мудры и терпеливы. Их ждут новая работа, новые знакомства и новые жизненные цели. .