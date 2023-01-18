Предсказано, кому 2023 год принесет счастье: Большая любовь или успех в карьере

Что сулит восточный гороскоп представителям разных знаков в наступающем году?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Приближается год Водяного Кролика. В принципе кролик - довольно спокойное животное, которое не любит риска и, как говорится, не рвется под дуло охотника. Но иногда может взбрыкнуть, и вот тогда стоит опасаться его когтей.
Астролог Елизавета Небесная расскажет, что сулит восточный гороскоп представителям разных знаков в наступающем году. Напомним, Водяной Кролик вступит в свои права 22 января.
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
У Крысы наступающий год пройдет под знаком семьи. Так что все свои карьерные устремления можно отложить на неопределенное время. Сейчас главное - сконцентрироваться на своей второй половине или же обзавестись таковой. Приглядитесь внимательно к тем, кто уже много лет рядом. Возможно, счастье неподалеку?
Крысе не стоит ждать кардинальных изменений и поворотов судьбы. Но это как раз и к лучшему. А еще Крысе не нужно приниматься за масштабные проекты. Как гласит пословица: лучше меньше, да лучше.
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Для Быка наступает непростое время. Обстоятельства будут требовать быстрых реакций. А он, увы, не всегда способен мгновенно принимать решения. Представителям этого знака придется тщательно выстраивать стратегию действий, продумывать несколько вариантов развития событий. Только тогда удастся идти со временем в ногу.
А вот в семейной жизни Быка ждет успех - хорошие отношения и, вероятно, пополнение. Если же семьи нет, то, скорее всего, появится желанная вторая половина.
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
У Тигра некоторое замешательство после года правления. Очнется от «спячки» он к середине весны и примется за активные действия. Вполне возможно, Тигр решится на карьерные перемены и на некий прорыв в своей судьбе. Но стоит быть аккуратным: в пылу можно забыть о безопасности и о том, что существуют некие рамки.
Тигру надо внимательно относиться к тем, кто рядом. Ненароком брошенное слово может обидеть и превратить единомышленника в недоброжелателя.
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Большие потрясения должны миновать Кролика в наступающем году. Он будет радоваться семейной идиллии, наслаждаться любимой работой, планировать идеальный отпуск. И все у него должно получиться, ведь это его время!
Во второй половине года Кролика с большой долей вероятности ждет непредвиденный доход и, как следствие, масштабная покупка. Стоит уделять время близким и больше доверять себе.
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Дракона ждут заманчивые предложения, связанные с переменой места работы. А уж дальше все зависит от него самого. Дракону придется держать в узде свой темперамент, иначе проблемы не заставят себя ждать. При этом стоит обратить внимание на свое внутреннее состояние. Возможно, повышенная нагрузка и ответственность - совсем не то, что сейчас необходимо?
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Змея сумеет оперативно реагировать на все сюрпризы. Мало того, представители этого знака еще и окажутся в авангарде: они будут выступать с инициативами, улучшать существующие порядки. Все это пойдет на пользу делу и получит высокую оценку начальства. В личной жизни у Змеи тоже все будет хорошо, если только она сама не примется кусать своего партнера и доводить его капризами.
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Лошадь будет фонтанировать новыми идеями. Вполне вероятно, что кое-что окажется перспективным и откроет новые горизонты для бизнеса и развития. Во второй половине года у представителей этого знака могут случиться судьбоносные романтические знакомства.
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
У Козы карьера обещает пойти в гору. Сейчас есть вероятность достигнуть должности своей мечты. Кроме того, это время надо использовать для того, чтобы прокачать себя: освоить что-то новое или усовершенствовать имеющиеся навыки. Если Коза решит пойти по такой стезе, то на личную жизнь у нее останется мало времени.
(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Обезьяна - активный знак! И в новом году она не сбавит темпа. У Обезьяны начнется подъем сил. Она захочет творить, придумывать, помогать. Любовные приключения не обойдут стороной одиноких представителей этого знака. У одних случится страстный роман, других ждет безответное чувство...
Вполне вероятно, что Обезьяны смогут улучшить свои жилищные условия.
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Петух знает, как достичь успеха и понравиться представителям противоположного пола. Он - личность самостоятельная, но, как известно, короля делает свита: Петуху не надо рассчитывать лишь на себя. Ему как воздух необходимы те, кто поддержит и похвалит. Одинокие Петухи в будущем году обретут вторую половинку и, возможно, решатся на брак.
(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Собака наконец-то будет уделять больше времени и внимания самой себе. Она найдет вкус в долгих пеших прогулках и в созерцании природы. А когда в душе появятся мир и покой, примется креативить на работе. И тут ей точно не будет равных. Но без выполнения первого условия никакого полета фантазии не получится.
А вот в личной жизни особых прорывов, скорее всего, не стоит ждать.
(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
У Свиньи были непростые отношения с близкими и немало проблем. Новый год принесет облегчение: вопросы, казавшиеся неподъемными, скорее всего, удастся решить. Отношения, трещавшие по швам, имеют шансы быть восстановленными. Свинья успешно справится с конфликтами. Представители этого знака мудры и терпеливы. Их ждут новая работа, новые знакомства и новые жизненные цели. .