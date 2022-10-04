«Любимый мой!»: Виктория Боня перестала скрывать новый роман

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня штурмует Гималаи: телеведущая совершает восхождение на гору Манаслу. В соцсетях она призналась, что собиралась посвятить свой подъем на вершину любимому мужчине. Однако из-за массового схода лавин все экспедиции в этом районе отменили. Боня несколько недель провела в походе, но сейчас ей придется повернуть назад. Тем не менее, она посвятила бойфренду нежный пост, в котором рассказала о своих чувствах.

«Любимый мой! Я так хотела посвятить свое восхождение тебе! Хотела сказать, что я люблю тебя настолько, что готова ради тебя покорять горы», - написала ведущая.

До этого Боня скрывала свой роман и не слишком охотно рассказывала о своем избраннике. Но теперь, похоже, модель решила больше не делать секрета из своих отношений.

«Я знаю, как ты переживал, не спал, писал везде где можно, чтобы справиться о моем здравии... Теперь я на связи, теперь я на земле, где под ногами мягкая трава и больше не заставлю тебя переживать, - обратилась к возлюбленному Боня. – Прости, что так и не получилось сделать тебе такой подарок, но, видит Бог, я делала все, что в моих силах. Я знаю, что для тебя счастье в мелочах, но я так мечтала сделать этот большой шаг в своей жизни во имя нашей любви! Не дождусь, когда смогу прилечь на твое плечо и уснуть, не переживая, что вот-вот что-то страшное может случиться. Люблю тебя!»

Телеведущая собиралась посвятить свой подъем на вершину любимому мужчине. Фото: соцсети.

Имя своего бойфренда 42-летняя Боня не назвала. Ранее в шоу «Злые языки» Виктория обмолвилась, что у нее появился любимый мужчина. Телеведущая упомянула, что он иностранец и женат. Позже Боня опровергла свои слова о том, что избранник несвободен, заявив: «У меня нет никакого женатого мужчины. Я это сказала, чтобы поддержать Надин Серовски, чтобы раскрыть ее». Вика говорила, что она просила вырезать этот фрагмент при монтаже, но об этом, видимо, забыли.

Судя по тому, что Боня обратилась к своему бойфренду по-русски, ее избранник, скорее всего, выходец из России. Известно, что он достаточно состоятельный. Телеведущая рассказывала, что именно он оплатил ее экспедицию в Гималаи. Поездка в Непал обошлась недешево. По словам Бони, за поход, перелет, снаряжение и прочее она выложила более 50 тысяч евро.

Гора Манаслу в Гималаях расположена на севере центральной части Непала. Это восьмой по высоте восьмитысячник мира. Такое восхождение опасно даже для опытных скалолазов. Тем не менее, Вика рискнула отправиться туда под руководством известного альпиниста Нирмала Пурджа. Бывший непальский спецназовец совершил свое первое восхождение в 2012 году. Спустя восемь лет он поставил рекорд, покорив все существующие 14 вершин высотой более 8000 метров всего за полгода.