Байдена вновь поймали на лжи

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Глава Белого дома Джо Байден в очередной раз солгал о своем прошлом. Правда, есть предположение, что он по причине своего преклонного возраста просто забыл правду, но это, по большому счету ничего не меняет.

Так, накануне президент США, выступая в Пуэрто-Рико, рассказал о своей работе с большой общиной пуэрториканцев на заре своей политической карьеры, сообщив своим слушателям, что буквально вырос в их среде.

– У Байдена есть привычка приукрашивать свою принадлежность к аудитории, перед которой он выступает. Речь на южном побережье острова не стала исключением, – прокомментировало ситуацию издание New York Post.

Согласно статистическим данным, на момент избрания Байдена в Сенат США (1972 год) в штате Делавэр насчитывалось немногим более 2000 пуэрториканцев, что составляло менее половины процента от всех жителей, и ни о каких «крупных общинах» известно не было.

19 сентября на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Фиона». В результате буйства стихии остров с населением в 3,3 миллиона человек оказался практически полностью обесточен, а мощные ливни и вызванные ими оползни в значительной мере повредили инфраструктуру.

3 октября Джо Байден и его супруга Джилл посетили Пуэрто-Рико, и президент США в очередной раз попытался доказать свою сопричастность к аудитории, перед которой ему пришлось выступать.