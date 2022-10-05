Известный британский художник изрисовал весь свой дом каракулями

На роспись дома у художника ушло почти два года. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Британский художник Сэм Кокс, которого галеристы, коллекционеры и поклонники знают под псевдонимом Мистер Дудл, заявил, что выполнил цель всей своей жизни, покрыв рисунками буквально каждый сантиметр купленного им ранее особняка, превратив его в «дом каракулей».

Мистер Дудл стал знаменитым в 2017 году благодаря Сети – тогда ролик с его работой за короткое время собрал несколько десятков миллионов просмотров.

Спустя два года художник смог позволить себе приобрести за $1,5 миллиона особняк в графстве Кент и приступить к его собственноручной отделке.

– Я начал в сентябре 2020 года, а закончил всего несколько дней назад. Я так счастлив и взволнован тем, что наконец-то разрисовал свой дом, – рассказал Мистер Дудл.

Для выполнения задуманного художнику понадобилось около 900 литров белой краски, 400 баллончиков с черной краской для наружных работ и почти 300 бутылок с такой же краской для внутренней отделки дома.

Все рисунки выполнены в черно-белом цвете, а их тематика отличается в зависимости от комнаты. Например, в ванной это морские животные и растения, в спальне раскрыта тема мечты, коридор украшен рисунками по мотивам библейской притчи о Ноевом ковчеге.

Помимо стен в доме монохромными рисунками покрыто буквально все – посуда, детали интерьера, белье и даже одежда. Художник снял покадровое видео о своей титанической работе, но сразу сообщил, что его жилье останется частной собственностью и не будет открыто для публичных посещений.