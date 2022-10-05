«Расскажи о гордости своего региона». В Якутии объявили конкурс для школьников всех 89 регионов страны

Источник: sakha.gov.ru

В Якутии стартовал всероссийский конкурс для школьников «Смотри, это Россия!», он проводится уже в третий раз, но в этом году в нем примут участие школьники ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Об этом Глава Якутии Айсен Николаев объявил на площадке XIV съезда учителей и педагогической общественности

– Наша республика стала инициатором федерального проекта «Смотри – это Россия!», в котором за два года приняли участие 6 тысяч команд, более 33 тысяч детей из всех 85 регионов страны. Сейчас начинается новый этап конкурса, и я уверен, что к проекту присоединятся ребята из четырех новых субъектов Российской Федерации. Это станет хорошей возможностью их единения с молодежью всей страны, – сказал он.

Конкурс «Смотри, это Россия!» проводится с 2020 года по инициативе молодежи Якутии и при поддержке главы региона, Министерства просвещения РФ, Росмолодежи и других всероссийских молодежных организаций. Участниками конкурса ежегодно становятся более 3 500 школьников из всех регионов страны.

В этом году школьникам предстоит подготовить видеоролики на тему «Гордость моего региона». Героями видеороликов могут стать выдающиеся личности и достижения субъектов страны. Кроме того, Айсен Николаев учредил специальную номинацию в честь 100-летия Республики Саха (Якутия).

Регистрация для участия в конкурсе продлится до 13 ноября на сайте. В последующие недели участники пройдут обучение, запишут свои ролики и разместят их на сайте проекта. А в декабре, по итогам открытого голосования, будут определены и награждены победители в каждой из номинаций.

Справка КП:

Всероссийский конкурс по обмену видеооткрытками для школьников «Смотри, это Россия!» был запущен в 2020 году по инициативе молодежи Якутии. Для участия в конкурсе принимаются видеоролики на определенную тему. Победителя определяют путем открытого голосования на сайте проекта. В 2022 году конкурс будет проходить в третий раз.

Первый конкурс охватил все 85 регионов. В конкурсе приняло участие более 3 500 команд – 17500 участников. В голосовании за лучшие конкурсные работы участие приняло более 200 000 человек.

В 2021 году конкурс прошел с таким же масштабным охватом, но получил гораздо большую поддержку – 11 федеральных партнеров (Минпросвещения России, Минкультуры России, Ростуризм, Росмолодежь, РСВ, РДШ, «Сириус», РГО, «Знание», и др.).