Россияне массово выбрасывают и усыпляют питомцев из-за переезда

Почти половина россиян готовы при переезде в другой город или страну бросить своего питомца. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Почти половина россиян (47%) готовы при переезде в другой город или страну оставить своего питомца. При этом 27% не исключают вариант «усыпить» или «отправить на улицу». Такие данные приводит компания СДЭК. Вместе со службой выгула собак «Гульдог» транспортная компания провела опрос. В нем участвовали 1502 человек из всех федеральных округов России.

Зоозащитников результаты исследования шокировали. Оказалось, что для многих домашний питомец – вовсе не член семьи. Хотя большинство (88%) сами приобрели животное, быть в ответе за тех, кого приучили - готовы далеко не все. 72% опрошенных расстанутся с собакой или кошкой в случае появления аллергии. 61% респондентов попрощаются с четвероногим другом, если животное начнет проявлять агрессию и появится риск причинения вреда здоровью. 39% готовы выбросить питомца, если тот испортит мебель, а 31% участников — если питомец будет причинять вред другому животному и ситуацию не получится изменить. А 7% готовы бросить своего «любимца» в тяжелой период: при выявлении болезни и, если его лечение будет слишком дорогим.

Можно, конечно, усомниться в результатах опроса. Достаточно открыть Авито или Юлу и посмотреть количество объявлений. Например, в Кемерове сейчас 27 объявлений, где владельцы отдают своих питомцев из-за переезда. Во Владивостоке таких три. В Тюмени – 15. То есть люди, которые надумали переезжать, и думают, куда пристроить животное, а не просто выкидывают его на улицу, существуют. Но, когда проходишь мимо частных домов, из которых семьи переехали в квартиры, а собаку оставили на привязи в надежде, что добрые люди подберут и накормят; или когда осенью дачники возвращаются в город, а по пустующим участкам начинают ходить стаи собак, которые знают шорох пакетика жидкого корма для щенков – в эту статистику начинаешь верить.