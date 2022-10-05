29 сентября 2022 года в Москве состоялся IV Ежегодный всероссийский форум «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности». Организовала форум Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм). В форуме приняли участие более 200 руководителей ведущих здравниц России, эксперты отрасли, представители профильных министерств и ведомств.

Брифинг, открывший Форум, был посвящен актуальной ситуации на рынке оздоровительного туризма России и приоритетам государства в развитии данного направления. Среди спикеров брифинга – Елена Лысенкова, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму; Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, Даржа Бадлуев, заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ; Александр Кошкин, директор проектов Департамента по взаимодействию с инвесторами Корпорации «Туризм.РФ» и другие. Вела брифинг – Мария Баченина, популярная ведущая из медиагруппы «Комсомольская правда», выступившей генеральным информационным партнером мероприятия.

Даржа Бадлуев, заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ, зачитал приветственное слово, направленное в адрес организаторов и участников форума Михаилом Мурашко, Министром здравоохранения Российской Федерации. Он пожелал всем успешной работы и пообещал рассмотреть сформированные в процессе мероприятия инициативы и предложения от участников форума.

Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, обращаясь к участникам, отметила, что «Пандемия, обрушившаяся на нас в 2020 году, грозила упадком только-только начинающей поднимать голову отрасли оздоровительного туризма, но мы все достойно вышли из нее и стали только сильнее. Уже сейчас можно сказать, что, согласно промежуточным итогам 2022 года, санаторно-курортная отрасль обгоняет по показателям рекордный за все предыдущие десять лет 2019-й, допандемийный год», – констатировала председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. По ее словам, лидеры отрасли, участники рейтинга «ТОП-100 российских здравниц», успешно обратили кризисные времена в новые возможности, своим примером демонстрируя, как сегодня можно эффективно управлять оздоровительными курортами. Елена Трубникова также отметила, что многие позитивные изменения, повлиявшие на современное состояние оздоровительного туризма в России, не были бы возможны без активной поддержки государства и в частности Федерального агентства по туризму. «Такой действенной поддержки от государства, которая оказывается в последнее время отрасли не было никогда. Это касается и финансовых инструментов поддержки участников рынка, и конечно же массивной информационной кампании, в которую вовлечены абсолютно все регионы нашей огромной страны», – сказала она. «Я убеждена, что, несмотря на весь негативный внешний фон или даже вопреки ему, мы становимся свидетелями эпохи возрождения санаторно-курортной отрасли России», – заключила председатель Ассоциации.

Елена Лысенкова, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму отметила, что за последние три года мы живем в очень турбулентном пространстве, и, пожалуй, туристическая отрасль никогда ранее за всю историю современного туризма и путешествий не испытывала гнета таких разнонаправленных событий, и поэтому, по ее словам, и участники отрасли, и представители государственных органов власти и все, связанные с туризмом, работают в режиме антикризиса, каждый раз создавая новые подходы, находя способы адаптироваться к происходящей ситуации. «Однако перед нами есть вызовы, и те риски, которые мы сейчас видим, конечно же являются нашими задачами: необходимо работать с сотрудниками, обращать внимание на изменяющийся профиль целевой аудитории, обеспечивать своевременные ответы на происходящие внешние события, разрабатывая новые туристические продукты. Интерес к внутреннему туризму огромный, а интерес к оздоровлению, заботе о собственном здоровье находится в основе потребностей людей», – подчеркнула замглавы Ростуризма.

Александр Кошкин, директор проектов Департамента по взаимодействию с инвесторами «Туризм.РФ» рассказал представителям здравниц о возможностях корпорации в поддержке и финансировании инвестиционных проектов по созданию новых санаторно-курортных объектов, реконструкции и реновации уже действующих, но нуждающихся в развитии.

На кейс-сессии, посвященной маркетинговым инструментам в оздоровительном туризме, эксперты отрасли привели практические примеры продвижения здравниц и рассказали, как в текущей ситуации находить новые точки роста. Среди участников сессии – Наталья Князева, руководитель маркетинга медицины Mriya Resort & SPA (Ялта, Республика Крым), Артем Мачульский, директор по развитию UPRO GROUP, генеральный директор санатория «Минеральные Воды», г. Железноводск, Ольга Кадникова, Директор по продажам и маркетингу «Машук Аква-Терм» (г.Железноводск), Елена Мосийчук, генеральный менеджер Rosa Springs Medical Spa Hotel (г.Сочи), Анатолий Куликов, директор компании «Нейромир» и другие. Модерировал сессию Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Затем участников форума ждала насыщенная практическая часть Форума – для представителей здравниц состоялись различные мастер-классы, на которых участники смогли обменяться опытом и открыть для себя новые инструменты и методики, необходимые для эффективной работы современных курортов.

В завершающей сессии деловой программы Форума лидеры отрасли – постоянные участники верхних строчек ежегодного рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» – поделились опытом управления современными оздоровительными курортами и рассказали, какие стратегии нужно применять для того, чтобы здравница смогла стать перспективным активом, привлекательным для инвестиций. Вел сессию Дмитрий Естенков, генеральный директор МИС «Санаториум», руководитель комитета по информационным технологиям Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Ключевые спикеры сессии: Александра Улич, генеральный директор Клиники «Кивач» (Республика Карелия); Сергей Меренков, генеральный директор санатория «Заполярье» (Краснодарский край, Сочи); Альфред Акбашев, генеральный директор санатория «Янган-Тау» (Башкортостан); Юлия Шелепенкова, директор санатория PARUS medical resort & SPA (Новосибирская область), председатель правления по санаторно-курортному лечению Новосибирской Ассоциации Туристских Организаций.

Финальным мероприятием Форума стала торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» и лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ», который составляется Ассоциацией ежегодно, начиная с 2016 года.

Победителями конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в 2022 году стали:

В номинации «Лучший номер»:

1 место – Клуб Здоровья и Долголетия RODINA (Краснодарский край)

2 место – Medical Spa отель Rosa Springs (Краснодарский край)

3 место – More Spa & Resort (Краснодарский край)

4 место – Siberia resort & spa (Тюмень)

5 место – Санаторий «Россия» (Алтайский край)

В номинации «Лучшее медицинское отделение»:

1 место – Mriya Resort & SPA (Республика Крым)

2 место – Санаторий «Родник Алтая» (Алтайский край)

3 место – Санаторий «Алтайский Замок» (Алтайский край)

4 место – AMAKS Курорт «Новая Истра» (Московская область)

5 место – Medical Spa отель Rosa Springs 4* (Краснодарский край)

В номинации «Лучший ресторан»

1 место – Siberia resort & spa (Тюмень)

2 место – АО «Пансионат «Море» (Республика Крым)

3 место – Санаторий «Алтайский Замок» (Алтайский край)

4 место – PARUS medical resort&spa (Новосибирская область)

5 место – AMAKS, Санаторий «Шахтёр» (Ставропольский край)

В номинации «Лучшее пространство для отдыха»

1 место – Санаторий-Профилакторий «Сибиряк» (Новосибирская область)

2 место – Клуб Здоровья и Долголетия RODINA (Краснодарский край)

3 место – Alean Family Sputnik (Краснодарский край)

4 место – Siberia resort & spa (Тюмень)

5 место – Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort (Краснодарский край)

В номинации «Лучшее пространство для детей»

1 место – Alean Family Sputnik (Краснодарский край)

2 место – Санаторий «Заполярье» (Краснодарский край)

3 место – Центр спорта «Эволюция» (Республика Крым)

4 место – Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort (Краснодарский край)

5 место – Санаторий «Юбилейный» (Республика Башкортостан)

Особой благодарностью «За вклад в развитие бренда российского оздоровительного туризма» были удостоены наиболее активные участники профессионального сообщества, которые прилагают максимум усилий в области управления здравницами, развития медицинских и оздоровительных программ, улучшения сервиса и имиджа предприятий отрасли среди потребителей, эффективно взаимодействуют с представителями государственной власти, профильными министерствами и ведомствами, формируя предложения, направленные на позитивные изменения:

Александра Улич, генеральный директор Клиники «Кивач» (Республика Карелия),

Татьяна Мамонтова, управляющий партнер Здравницы «Лаго-Наки» (Республика Адыгея),

Юлия Шелепенкова, генеральный директор PARUS Medical Resort&SPA (Новосибирская область),

Сергей Меренков, гендиректор санатория «Заполярье» (г.Сочи),

Альфред Акбашев, генеральный директор санатория «Янган-Тау» (Республика Башкортостан),

Одиссей Карисалов, генеральный директор КЦО «СИБУР-ЮГ» (г.Анапа),

Михаил Илий, генеральный директор Siberia Resort & SPA (г.Тюмень).

Перед награждением лидеров Ежегодного рейтинга инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц» по итогам 2021 года в отдельных номинациях в рамках рейтинга были отмечены:

«Открытие года» – Medi-spa hotel MAYRVEDA (Ставропольский край, Кисловодск)

«Лучшая бальнео- и грязелечебница» – Центр восстановления здоровья «Краснодарская бальнео-лечебница» (Краснодарский край)

С результатами Ежегодного рейтинга инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц» по итогам 2021 года и аналитикой к нему можно ознакомиться здесь.

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