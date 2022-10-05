Зачем США пытаются выдать себя «защитником мира от ядерных планов России»

Западная пропаганда настойчиво продвигает Америку как единственную силу, способную сдержать ядерную катастрофу. Фото: REUTERS

Что ни день - в американских и европейских СМИ обязательно пробросят тезис о том, что Россия на Украине вот-вот применит тактическое ядерное оружие. И тут же идут грозные предупреждения западных лидеров, чем это может обернуться самой Москве. Неважно, что она уже не раз заявляла, что не собирается этого делать. Ее уже фактически объявили в СМИ ядерным агрессором, и пропаганда настойчиво впрессовывает образ страны-преступника в мозги обывателей. И столь же настойчиво продвигает Америку как единственную силу, способную сдержать ядерную катастрофу.

БОМБИЛИ ЯПОНЦЕВ, А МЕТИЛИ В НАС

Выступая 30 сентября в Кремле на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий президент России Владимир Путин в этой связи напомнил: «США - единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожившая два японских города, Хиросиму и Нагасаки. Кстати, создали прецедент». 6 и 9 августа 1945 года сброшенные на эти города американцами две атомные бомбы мгновенно уничтожили десятки тысяч жизней, а от последствий ядерной бомбежки скончались еще сотни тысяч.

Зачем США сбросили свои ядерные бомбы? Официально американцы твердо стоят на том, что этот акт устрашения окончательно сломил волю к сопротивлению милитаристской Японии, приблизил ее разгром и спас жизни тысяч солдат США. Но уже давно документально подтверждено, что решающим шагом к тому, чтобы Токио пошел на капитуляцию, стало вступление 9 августа 1945 года в войну на Дальнем Востоке Красной Армии, а не ядерные бомбардировки. Задолго до уничтожения Хиросимы и Нагасаки американцы планово разрушали японские города с населением больше ста тысяч человек. Разница была в том, что раньше ковровые бомбардировки осуществляли армады бомбардировщиков, а теперь тот же результат получался от одной бомбы.

Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском Союзе в те первые месяцы после победы над Германией, конечно же, радовались и бомбардировкам японских городов. Это был успех все еще наших союзников в войне, в которую мы вот-вот вступим, и демонстрация их мощи воспринималась как признак близкой победы. Понадобилось время, чтобы стало очевидным: ужас Хиросимы и Нагасаки демонстрировал невиданную прежде силу американского оружия не Токио, а Москве. Ядерная монополия Соединенных Штатов продержится еще четыре года став одним из главных искусов провозглашения ими своих исключительности и превосходства в мире. И лишь в начале 70-х, когда ядерный паритет между СССР и США уже был очевиден, американцы пошли на переговоры о контроле над вооружениями.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Год назад министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о странностях в памяти о ядерных бомбардировках у самих японцев. Периодически Япония вносит в ООН резолюции в память жертв ядерной бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Но в тексте не указывают, кто бомбил. Наши попытки подсказать им внести упоминание об этом в проект японцы вежливо отклоняют, говоря, что не надо ворошить прошлое. А опросы в Японии показывают, что много японцев, особенно среди молодежи, уверены, что ядерные бомбы на них сбросила Россия, подчеркнул Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: REUTERS

- Если в мире все более-менее спокойно, отношения в целом добрососедские, то забывать друг другу нанесенные беды - это позитивный момент, - прокомментировал «провалы в памяти» у японцев Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». - Мы вот даже с Германией примирились. Когда нам было выгодно, мы ведь тоже не кричали, что сожженная Хатынь - это преступление украинских националистов. Почему? Время уходит, меняются поколения, и вместо ожесточения приходит сначала желание мирно сосуществовать, а потом даже и партнерство, добрососедство… Но здесь возникает гигантское «но», которое отменяет все вышесказанное в том случае, если снова один хочет придавить другого, если мы подошли к грани военного конфликта. В этой ситуации, когда угрожают законным интересам твоей страны, наступают тебе на горло, окружают ракетами, нарушают все договоренности, - тогда уж будьте любезны вспоминать все, как было на самом деле. Никто этого никогда не забывал, просто воспитанные люди рассчитывали на взаимность и помалкивали. Теперь помалкивать никто не собирается. Действительно, складывается впечатление, как Путин сказал, нас проверяют на прочность и провоцируют на решительные действия за гранью договоренностей.

Поэтому когда американский президент сурово грозит своим старческим пальцем и предупреждает, что страны НАТО не поступятся и дюймом своей территории, надо помнить, что именно военный альянс во главе с Вашингтоном разработал десятки планов ядерной атаки на СССР и последующего его расчленения. Сегодня та же цель ставится в отношении России. Просто достичь ее пытаются другими средствами - провоцируя Москву и заранее выставляя ее главным мировым «преступником».

ЧТО ПОЗВОЛЕНО АМЕРИКЕ, ДРУГИМ ЗАПРЕЩЕНО

Надо помнить еще об одном: от своей исключительности и лидерства «свободного мира» США никогда не откажутся. Их к этому можно только принудить. Еще в 2002 году - совсем недавно по историческим меркам - в «Стратегии национальной безопасности США» без обиняков заявлялось, что Соединенные Штаты не допустят достижения какой-либо страной военного паритета. Там же говорилось, что американцы намерены применять военную силу первыми, чтобы предупредить враждебные действия, даже если нападение на США в данный момент не готовится или невозможно. И еще один чудесный тезис: США намерены оставаться единственным в мире государством, имеющим право на применение силы в отношении потенциальных угроз прежде, чем они полностью сформируются, и не позволят другим государствам использовать это как оправдание для собственной агрессии в отношении США.

Сильно было сказано, правда? Тогдашнему помощнику президента по вопросам национальной безопасности Кондолизе Райс даже пришлось объясняться по этому поводу. Правда, сделала она это сугубо по-американски - высокомерно и с вызовом: почему это все вцепились в несчастные несколько строк, а не видят, какой в целом замечательный документ принял Вашингтон?

В нынешних стратегиях нацбезопасности такой откровенности уже нет. Но вряд ли намерения «не допустить» и «оставаться единственным в мире государством», которому позволено то, что запрещено всем другим, у американцев исчезли.