Нобелевскую премию по химии в 2022 году дали за квантовую запутанность: объясняем, что это такое

Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер получили Нобелевскую премию по физике за квантовую запутанность Фото: REUTERS

Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер получили Нобелевскую премию по физике за квантовую запутанность, и, пытаясь понять, за что нынче вручают премии, все окончательно запутались. А и немудрено. Квантовую механику не понимал и не принимал Альберт Эйнштейн, да и сейчас иные светила науки говорят, что никакой квантовой механики нет. Но штука в том, что она есть и работает: передовые лаборатории вовсю передают информацию мгновенно, а не со скоростью света (посрамляя Эйнштейна), и самое время попытаться разобраться, что это за прекрасный новый мир, в котором возможно все – и в котором уже живут физики.

БЕЗ ВЫВЕРТОВ НИКАК

Квантовая механика появилась в начале ХХ века. Она сразу показалась возмутительной и абсурдной, но была одна проблема: без нее жизнь атомов нельзя было объяснить никак. А с ней все очень гладко и хорошо получалось.

Квантовая механика много чего утверждает, например:

- в мире нет ничего определенного, только вероятности. Я нахожусь сейчас и в Африке, и в Америке, и в Москве одновременно, но вероятность того, что я в Москве, 99,99999%.

- время свободно течет в ту и в другую стороны. То есть мир постоянно прыгает в прошлое, и это нормально.

- мир меняется, когда ты на него смотришь. В крайних вариантах теории Луны нет, если ее никто в данный момент не видит.

- сознание и наши мысли реальны, в мире вообще нет ничего иллюзорного (что вообразим, то и есть), а вообще по-хорошему иллюзорно все.

Эти странности наука как-то проглотила, а вот квантовую запутанность, за что дали Нобелевку в 2022 году, не проглотила. Эйнштейн называю идею «жуткой» и именно ее принимать отказывался. Еще бы, ведь он говорил, что скорость света – предел, а также что все тайное станет явным (не он первый, конечно). Квантовая запутанность все это опровергала.

О ЧЕМ РЕЧЬ

На самом деле все очень просто. Возьмем два фотона, два электрона, неважно – две частицы. И «поженим» их определенным образом (детали тут не важны), запутаем. А теперь одну погрузим на ракету и отвезем на Альфу Центравра. Теперь, если я двигаю ту частицу, что на Земле, та, которая на Альфе Центавра, повторяет движения первой. И наоборот. Мгновенно.

Что за дурь, и зачем до нее вообще додумались? Смотрите, как работают мозги физика и как вообще устроен мир. Идите в магазин детских игрушек. Купите там светящиеся слаймы, наклейки, неважно. Днем они «заряжаются», вечером светятся сами. Так вот. Это явление ценой 30 рублей от силы – квантовое, и без квантовой механики оно не объясняется НИКАК. Вам надо или сказать: я не знаю, как работают эти чертовы наклейки! Или принять квантовую механику. Но тогда уж всю, вместе с самыми дикими ее выводами.

Что сделали наши конкретные нобелевские герои? Эксперименты, что запутанность есть, проходили еще в 1960-е, но подозревали, что тут просто ошибки какие-то. Они доказали, что ошибок нет, и квантовая механика работает. А еще внесли кучу рацпредложений, про которые тут говорить излишне.

ЧТО БУДЕТ

Квантовая запутанность очень интересна военным. Разговор, который ведется между двумя запутанными частицами, невозможно подслушать. Не потому, что он очень тихий или там сложный шифр. Это невозможно из-за законов природы. Только эти две частицы «знают», как им говорить. Это все равно как подсматривать за соседской сквозь бетонную стену. Законы оптики не позволят вам рассмотреть ее через бетон, хоть ты тресни. Но если в случае с бетонной стеной варианты есть (просверлить, устроить тепловизор, высунуться в окно), здесь без вариантов.

Конечно, это межзвездные коммуникации. До Луны радиосигнал летит секунду. До Солнца 8 минут. До Плутона часы. До звезд годы и столетия. Послал космонавтов, у них чипсы кончились, а ты узнаешь об этом через 500 лет. Не дело.

Пока ограничение такое: чтобы связываться, вам надо доставить ТУДА запутанную частицу. Китайцы уже проворачивают это в космосе (на орбите) и вроде бы на Луне. А так, чтобы посигналить Альфе Центравра, где, возможно, есть инопланетяне, не получится: сначала туда надо долететь и поставить там приемник. Но, говорят, и это дело разрешимое. Как можно работать в офисе удаленно, так и запутывать, вероятно, научимся удаленно.

И, конечно, квантовая телепортация. Ее особенно ждут наши чиновники. Нужен Якутии трактор. Дорог нет. Телепортировал, и дорог не надо. Жаль, что квантовая телепортация так не работает. А работает так: ты меняешь свойство той частицы, что у тебя под рукой. А там, далеко, парная превращается в нее. Это как если бы ты взял камень. А он превратился в чипсы. Тоже неплохо. И вот такие опыты уже вовсю ставят.

В общем, за дело дали Нобелевскую премию. Телепортация – штука хорошая. А запутанность распутаем. И не такое распутывали.