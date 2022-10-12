4 элемента спокойствия. Рассказывает нутрициолог

Эксперт в области ЗОЖ, нутрициолог Олеся Пронина

Мы живем в неспокойное время и не застрахованы от волнений и потрясений. Какие важные нутриенты органического происхождения помогут успокоиться, освободить голову от тревожных мыслей, наладить спокойный сон, высвободить сердце из «тисков» нервного напряжения и расслабиться.

Чтобы ответить на этот вопрос мы решили обратиться к специалисту, и узнать, какие элементы окажутся самыми подходящими, если приходится много нервничать. О них нам рассказала эксперт в области ЗОЖ, нутрициолог Олеся Пронина:

«– Когда нервная система постоянно находится в режиме повышенного напряжения, ей можно и нужно помочь. Сегодня я хотела бы поделиться с вами важными компонентами, которые подарят психологический комфорт, действуя целенаправленно.

5-НТР (5-гидрокситриптофан)

Это вещество называют натуральным нелекарственным «антидепрессантом». Ведь в организме из него образуется серотонин – «гормон счастья»[1], благодаря которому улучшается настроение. Он помогает лучше справляться с волнением. В темное время суток из серотонина образуется мелатонин – гормон сна. Благодаря чему ваш сон становится более крепким и освежающим, чтобы утром вы могли проснуться бодрым и отдохнувшими.

Магний

Наши ежедневные волнения – это «пожиратели» магния. Именно поэтому всем требуется дополнительный прием этого микроэлемента, и лучше – легкоусвояемого. Например, в хелатной форме.

Хелаты – это самая легкодоступная форма минералов на сегодняшний день. Она представляет собой соединение минерала и аминокислоты (органики и неорганики). и является наиболее близкой нашему организму. Примером такой формы в организме человека является гемоглобин. У магния в хелатной форме усвоение в 5 раз выше[2].

Также хелатная форма магния комфортна для кишечника, она как правило усваивается без побочных эффектов со стороны ЖКТ.

Витамин В6

Всем известный витамин – и здесь без него не обойтись. Он необходим для полноценного функционирования нервной системы, а также крайне важен для выработки серотонина.

Если в организме не хватает витамина В6, это может проявляться повышенной взволнованности и снижением качества сна.

Выбирайте витамин В6 в высоко биодоступных формах – т.е. таких, которые усваиваются максимально. Сегодня и у нас появилась возможность принимать этот витамин с максимальной пользой.

К такой высоко биодоспупной форме можно отнести форму Р-5-Р (пиридоксаль-5-фосфат) – она минует длительные метаболические преобразования и сразу усваивается организмом.

Успокаивающие травы

И к четвертому «элементу спокойствия» я бы отнесла целебную силу трав. К примеру, прекрасными успокаивающими свойствами обладают пассифлора, мелисса, мята, валериана. В комплексе они дают дополнительное успокаивающее и расслабляющее действие, мягко влияя на нервную систему, уменьшая ее возбудимость[3].»

Пассифлора. Фото: Shutterstock

Как мы выяснили, все эти компоненты могут помочь нервной системе в периоды сильных потрясений. Принимать их можно как по отдельности, так и все вместе, например, в натуральном препарате «5-НТР комплекс Эвалар». Это современная успокаивающая комбинация, состоящая из:

- натурального «антидепрессанта» 5-гидрокситриптофана (5-НТР), полученного из экстракта гриффонии

- экстрактов растений (мелиссы, мяты, валерианы, пассифлоры)

- магния в легко доступной хелатной форме

- витамина В6 в высокоусваиваемой форме Р-5-Р.

Ингредиенты обладают разнонаправленным действием, что позволяет обеспечить комплексную помощь от эмоционального напряжения с разных сторон одновременно. Комплекс действует на разные звенья одной цепи, позволяя окружить вас и ваши нервы как можно более полной поддержкой.

Благодаря такому сочетанию, «5-НТР комплекс Эвалар» способствует:

• уменьшению влияния эмоционального сбоя на организм, что помогает успокоиться и расслабиться;

• улучшению настроения;

• комплексной поддержке нервной системы в целом;

• улучшению качества и продолжительности сна.

Попробуйте капсулы «5-НТР комплекс Эвалар» и откройте для себя новый способ борьбы с эмоциональным напряжением, который поможет отключить шум и тревоги окружающего мира, создавая комфортное спокойствие и позитивное настроение.

Приобрести «5-НТР комплекс Эвалар» можно на сайте ЭВАЛАР и ФИТОМАРКЕТ, или АПТЕКА.РУ с бесплатной доставкой в любую ближайшую аптеку, также для вашего удобства работают пункты выдачи ОЗОН около вашего дома.

1 Шерешик Т.С., Шейбак Л.Н., Бут-Гусаим Л.С. Катамнестический анализ развития детей до года с различным серотониновым статусом сыворотки пуповинной крови // Охрана материнства и детства. 2012. №1 (19). С. 57–60.

2 Безлер Ж.А. Дефицит витаминов и минералов у детей: современные методы профилактики: учебно-метод. пособие. Минск: БГМУ, 2009. С. 15.

3 Громова О.А., д.м.н., профессор ИвГМА, Витамин B6: фармакодинамика и фармакокинетика // Журнал «Практика педиатра», Октябрь 2005 г.

4 Путилина М.В., Громова О.А., Червякова Г.А., Теплова Н.В., Гришин Д.В. Применение высокодозных форм витаминов группы у коморбидных пациентов // Нервные болезни. 2020. №3.

5 Тарасов Е.А., Блинов Д.В., Зимовина У.В., Сандакова Е.А. Дефицит магния и стресс: вопросы взаимосвязи, тесты для диагностики и подходы к терапии // Терапевтический архив. 2015. № 9. С. 114–122.

6 Воробьева О.В., Акарачкова Е.С. Магне В6: Опыт 5-летнего клинического применения в неврологической и терапевтической практике. Фарматека. 2008; 20: 73-80.

7 Даррейл Дж. Графф, Харви Х. Эшмед, Чарльз Хартли. Усвоение магний-содержащих соединений в сравнении с хелатами, произведенными из источников гидролизованного белка, в срезах тонкой кишки крыс, в лабораторных условиях (1996).

8 Справочник Видаль. Справочник лекарственных средств [Электронный ресурс].

Реклама. ЗАО «Эвалар»