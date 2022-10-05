Украинцам выдают автоматы Калашникова с инструкцией по использованию

Инструкция к автомату Калашникова на украинском языке. Фото: социальные сети

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал, чтобы мобилизованных граждан готовили к боевой работе на Украине инструкторы, что имеют обширный боевой опыт. Таких у нас очень много. Их также мобилизовали для этих целей. Не все они могут воевать после ранений, по возрасту, но дело свое знают очень хорошо.

Да и речь идет не о подготовке, а переподготовке бывших военнослужащих. Тех, кто когда-то прошел службу в армии, участвовал в военных конфликтах в Чеченской республике, Грузии и Сирии. Много среди добровольцев тех, кто уже бывал в Донбассе в 2014-2016 годах.

Ведется подобная подготовка на Украине на уцелевшей части Стрийского полигона под Львовом, в Польше и даже в Великобритании. Но в массе своей украинские граждане попадают на боевые позиции без надлежащего опыта.

Сценарий их мобилизации довольно многоступенчатый. Сначала в местной администрации негодному к службе в армии выдавали автомат для самообороны. Мимо такой халявы украинцу было не пройти. Потом сказали: коль взял хлопчик автомат, добро пожаловать в территориальную оборону. А сегодня многие подразделения теробороны просто грузят в машины и вывозят на передовую.

Тем, украинским военнослужащим, что заявляют, что ни разу не стреляли из автомата выдают листовки - инструкции к автомату Калашникова.

«Памятка для бойца» рассказывает, как переключать предохранитель на автомате: «автомат поставлен на предохранитель», «ведение автоматического огня», «ведение одиночного огня».

А внизу коротко о главном. О том, как стрелять: «Для прицеливания требуется закрыть левый глаз, а правым смотреть через прорезь прицела так, чтобы мушка находилась посередине прорези, а ее вершина была наравне с верхними краями гривки прицельной планки».

Выдали автомат, словно мультиварку с инструкцией и ага: «Раз, два, три, Горшочек, вари!».

Такие листовки нашли наши бойцы на украинских позициях под Артемовском.

И все это при том, что Украина больше 8 лет готовилась к войне с Россией, а стрелять из автомата украинцев учили со школы.

Выходит, что всех тех, кто держал оружие в руках киевский режим уже перемолол в Донбассе, больше на подготовку «пушечного мяса» ни средств ни времени уже нет.

Похоже, мобилизационные ресурсы Украины приближаются к нулевой отметке. В ВСУ забирают уже тех, кто никогда не держал оружие в руках и с такими шпаргалками- инструкциями бросают вперед.

И откуда у киевского режима такая враждебность к своим рядовым гражданам?