Юристы Анджелины Джоли: «Брэд Питт начал душить одного из своих детей, а второго ударил в лицо»

Адвокат рассказал о семейном скандале, который привел к разводу самой красивой пары Голливуда. Фото: REUTERS

Появляются новые подробности исторической драки между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом на борту частного самолета в 2016 году. Напомним, актер и актриса тогда состояли в законном браке - и именно после этой бурной ссоры он затрещал по швам. Вскоре они развелись, но эхо скандала слышно до сих пор.

Не так давно бывшие супруги рассорились еще раз - из-за того, что Джоли решила продать принадлежащую ей половину винодельческого хозяйства и замка Шато Мираваль во Франции (вторая половина по-прежнему принадлежит Питту). Актер подал иск, обвинив экс-супругу в «нарушении договорных прав». Джоли подала встречный иск. Его копия оказалась в распоряжении журналистов из Variety. И оказалось, что в нем красочно расписаны детали скандала на борту самолета.

Ссора началась с того, что Питт обвинил Джоли в том, что она слишком мягко обходится с детьми, во всем им потакая. А дальше… Просто переведем фрагмент иска.

Действие разворачивалось около туалета самолета, в битве так или иначе принимали участие трое приемных и трое родных детей Брэда и Анджелины. «Питт схватил Джоли за голову и начал ее трясти, потом схватил за плечи и начал трясти снова, а потом ударил о стену туалета. Потом Питт множество раз ударил кулаком в потолок самолета, заставив Джоли покинуть туалет. Когда один из детей начал на словах защищать Джоли, Питт ринулся на собственного ребенка, и Джоли схватила его сзади, чтобы остановить. Чтобы избавиться от Джоли, Питт спиной упал на сиденья самолета, повредив при этом Джоли спину и локоть. Дети храбро пытались защищать друг друга. Прежде чем все было кончено, Питт начал душить одного из детей и ударил другого в лицо. Некоторые дети умоляли Питта остановиться. Они все были напуганы. Многие плакали».

Когда самолет приземлился, Джоли отправилась с детьми в отель без мужа. Правда, разбудила его и предупредила об этом. Он снова начал кричать и толкаться.

Какое отношение все это имеет к нынешнему спору вокруг Шато Мираваль? Да просто юристы Джоли утверждают, что вели переговоры с юристами Питта относительно продажи. И они провалились, когда Питт потребовал от актрисы подписать дополнительный договор, где ей запрещалось где бы то ни было, кроме зала суда, рассказывать о насилии, которое он учинил над нею и детьми. Джоли же молчать не захотела.

Актриса давно настаивала, чтобы из-за того инцидента на борту самолета Питт был привлечен к уголовной ответственности. Но ФБР решило его не привлекать. В августе 2022 года Джоли подала на Бюро в суд, требуя предоставить ей всю информацию о расследовании.