Сергей Соседов: «Замок Галкина* и Пугачевой экспроприировать в пользу детского дома»

Кто-то умный сказал: замок Галкина экспроприировать в пользу детского дома Фото: Иван МАКЕЕВ

Новость о том, что песни Аллы Пугачевой сняли с радиоэфиров сегодня в топе. Почти уверена, многие подумали: ну наконец-то. И всё же странно так резко прощаться с кумиром, нашей «примадонной», как долгие годы называли Пугачеву. Или пришло время развенчания вчерашних идолов? Об этом мы поговорили с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

- Уверен, никто песни Пугачевой специально не убирал из эфира. Потому что они давно убраны, - считает Соседов. - Пугачева много лет не в ротации русского радио. У нее нет нового репертуара, а ее старые хиты могли крутить только на радио ретро. Вообще меня удивляет такое почтение к ней.

- Разве есть почтение сегодня?

- Интерес СМИ – это и есть знак почтения. Вы только и пишете: то «Алла Борисовна уехала…», то «Алла Борисовна вернулась…». Какая она Алла Борисовна? Она Алка-хабалка. Кто из нее сделал идола? Это сделали вы - журналисты. Обычным людям она глубоко не интересна. Им на нее наплевать давно. Выйдите на улицу и спросите любого про Пугачеву, и вас покроют трёхэтажным матом. Какая Пугачева? Вы о чем? Почитайте, что пишут о ней в соцсетях. Там такие слова, которые цитировать нельзя, сплошная обсценная лексика. И она эти слова заслужила.

- Сергей, вы сами много лет были ее поклонником. Восхищались ею, знаете наизусть ее биографию, ее песни…

- Мне очень стыдно за это сегодня. Много лет назад в метро ко мне подошла незнакомая женщина и сказала: когда-нибудь вы будете жалеть, что были поклонником Пугачевой. Я тогда вообще не понял, о чем она. И вот теперь спустя 30 лет все, что она сказала, сбылось. Оказывается, не все были зомбироны, не все были Пугачевой очарованы.

Они могут не работать, жить, где угодно. Они мультимиллионеры. Но к искусству это не имеет никакого отношения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Слава Богу, что она уехала из России. Я не хочу, чтобы она сюда вернулась. Как певица она давно не интересна. Отработанный материал. СМИ всё еще пытаются из нее выжать какую-то сенсацию. Даже на сегодняшнем развенчании Пугачевой пытаются сделать рейтинг. Она чихнет и все обсуждают. Это же маразм, абсурд. Надеюсь, скоро всё поменяется. И Галкин её – по барабану. Даже смешно обсуждать. Они могут не работать, жить, где угодно. Они мультимиллионеры. Но к искусству это не имеет никакого отношения. Пирожок ни с чем, пустышка. Я бы экспроприировал их замок и отдал сиротам, людям, которые нуждаются в дорогостоящей операции. Кстати, не я первый это предложил. Кто-то умный еще раньше сказал: замок Галкина экспроприировать в пользу детского дома...

Напомним, в конце августа народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Москву. Пугачева прожила в своем загородном доме чуть больше месяца, отправила детей в школу. Из-за критики СВО на Украине, её мужа Максима Галкина* включили в список иноагентов. После этого Пугачева попросила и ее включить тоже. В конце сентября она забрала документы из гимназии, в которой учились Лиза и Гарри. И улетела с детьми в Израиль. Напоследок написала в запрещенной соцсети оскорбительные слова: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

*Признан в РФ физлицом-иноагентом