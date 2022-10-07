Как освещение влияет на безопасность в городах и на дорогах?

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Одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда» – сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее. Группа «Россети» принимает участие в её решении на территории почти всей страны, модернизируя системы наружного освещения, внедряя современные разработки, формируя кластеры интеллектуальных сетей. Это повышает надежность электроснабжения, делает наши города и дороги более удобными и безопасными, а также значительно сокращает уровень затрат на электроэнергию.

Первые уличные фонари

Первые уличные фонари в истории появились в Лондоне в 15 веке. Немногим позже к британской столице присоединился Париж – жителей обязали вывешивать светильники у окон, выходящих на улицу. Однако первым системным подходом к уличному освещению известен Амстердам. Там установили две с половиной тысячи фонарей, чтобы горожане по ночам не падали в знаменитые амстердамские каналы, большинство из них, как известно, не огорожены перилами. Кроме того, это облегчило борьбу с пожарами – при свете легче скоординировать действия пожарных. Опыт голландской столицы вскоре перенял Берлин.

В России первопроходцем в этом вопросе был, конечно, Петр I. В 1718 году он издал указ об освещении улиц Санкт-Петербурга. Осенью 1720 года 4 стеклянных фонаря были установлены на набережной Невы около Зимнего дворца. Горело в них конопляное масло. Так в нашей стране появилось регулярное освещение улиц. В Москве первые масляные светильники зажглись 25 декабря 1730 года, в честь императорской семьи. Тогда свет на улицах зажигали по праздникам, по особым распоряжениям императорского двора, позже - по специальным осветительным календарям с 1 сентября по 1 мая.

В XIX веке в России появились спирто-скипидарные фонари, затем – керосиновые. На вечерних городских улицах становилось светлее и спокойнее. Газовые фонари также устанавливались, но они не очень прижились в России, в отличие от европейских стран. Наши соотечественники в 19-го веке не понимали, как может гореть воздух и боялись взрывов.

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Первая в мире лампа накаливания изобретена русским электротехником Александром Лодыгиным, Томас Эдисон создал свою лампочку только несколькими годами позже (правда, она была ярче лодыгинской и менее дорогой в производстве). Это новшество быстро вышло на улицы. Появление электрического освещения в российских городах, оказалось событием невероятным, его встретили с восторгом. Люди к вечеру собирались вокруг светильников и аплодировали их непривычному яркому свету. Электрические фонари быстро вытеснили все прочие. Они изменили жизнь горожан - до их появления было опасно выходить на улицу по вечерам, распорядок дня буквально зависел от смены дня и ночи. Чем более освещёнными становились города, тем комфортнее и безопаснее чувствовали себя их жители.

Сегодня российская столица входит в пятерку самых светлых городов мира наряду с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем. Почти миллион светильников зажигается в столице каждый вечер, они освещают улицы и магистрали, дворы и парки, архитектурные и ландшафтные объекты. Однако не только Москва может похвастаться современной системой наружного освещения.

Светлые города

«Я слышал о программе модернизации системы наружного освещения. Сама идея регулирования света кажется хорошей. Нужно подбирать уровень освещенности в зависимости от времени суток. А также исходить из планируемых сценариев использования городского пространства. Например, парк должен быть лучше освещен, чем не многолюдная улица, - отметил профессор МАРХИ Алексей Крашенинников. - Москва и Санкт-Петербург — это, конечно, хорошо. Но я бы хотел, чтобы создатели программы обратили внимание на небольшие города. Там с освещенностью бывают серьезные проблемы. Даже на центральных улицах освещение может почти отсутствовать. Надо делать грамотные инженерные проекты в небольших населенных пунктах».

Ярославль Фото: Shutterstock

Отметим, что в Ярославле «Россети» заменили более 27,5 тысяч устаревших светильников на современные светодиодные. Это почти 90% от общего количества осветительных приборов в городе. Была установлена автоматизированная система, которая позволяет управлять включением и выключением наружного освещения, гибко настраивать режимы работы светоточек и подбирать оптимальный уровень освещённости. Создан центр управления и мониторинга качества уличного освещения, где контролируется работа более 12 тысяч километров линий электропередач и свыше 3,5 тысяч трансформаторных подстанций. Модернизация не только сделала улицы Ярославля светлее, но и сберегла бюджетные средства: плановая экономия на потреблении электроэнергии составляет около 155 миллионов рублей в год.

Экономят на электричестве теперь и в Костроме – там было установлено почти 11,5 тысяч современных светильников, в результате чего на улицах улучшилась освещенность, а также более чем на 60% снизились затраты из муниципального бюджета на электроэнергию.

Кострома Фото: Shutterstock

Более 1600 современных фонарей и светильников появилось в Нижнем Новгороде в рамках работ по устройству архитектурно-художественной подсветки двух мостов через Оку - Молитовского и Мызинского. А в Воронеже «Россети» отвечают за благоустройство проспекта Революции, главной улицы города, проходящей через исторический центр. Кроме обеспечения современной системы наружного освещения, энергетики организуют видеонаблюдение и городскую радиовещательную сеть, переносят воздушные коммуникации под землю, а также занимаются не совсем привычной работой - сажают деревья и кустарники, строят клумбы и велодорожки, системы автоматического полива и сток ливневых вод.

С 2019 года ведется работа по строительству и модернизации сетей наружного уличного освещения в населённых пунктах республики Алтай. За 3 года работы построено 286 километров сетей и освещено 434 улицы в 58 сёлах. До конца 2022 года предстоит осветить еще 52 улицы в 19 сельских поселениях региона.

Нижний Новгород Фото: Shutterstock

В Свердловской области реализованы современные проекты в сфере наружного освещения на Урале – в 11 населенных пунктах внедрены «умные» системы, позволяющие в автоматическом режиме регулировать уровень освещенности. Установлено в общей сложности более 1200 светильников.

Но это лишь отдельные проекты, а для глобального решения задачи требуется системный подход.

«Проблема освещения городов актуальна, - отметила член рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта Светлана Калинина. - Сейчас большинство городов, действительно, темные. Но мы должны понимать, что любые корпорации или частные организации это делают, исходя из возможностей финансирования региона, либо муниципального образования. Если бы это была государственная поддержка, то было бы здорово. И государство бы им конкретно диктовало условия».

Безопасные дороги

Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит в темное время суток, в условиях плохой видимости водитель неправильно воспринимает дорожную ситуацию. Для того, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие, порой достаточно реализовать простой, но очень важный принцип: видеть и быть увиденным. Организация качественного наружного освещения на темных участках дорог позволяет уменьшить общее количество ДТП на треть, а в зонах особой опасности, например, перекрестках или «слепых» поворотах – почти вполовину. Аварий с участием велосипедистов и мотоциклистов становится меньше почти на 70%, а количество несчастных случаев на дороге – на 45%. Кроме того, даже самое безопасное место для пересечения улицы – пешеходный переход – в темноте становится источником риска. При установке специального контрастного освещения, которое привлекает внимание водителя, случаи наезда на пешеходов случаются в три раза реже.

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«Если говорить про федеральные трассы, то никакого освещения на них нет. Едешь в абсолютной тьме. Освещены там буквально какие-то крохи — 2-3% от всех территорий, - подтверждает наши слова член общественного совета ГУ МВД России по Москве, координатор движения «Общество синих ведёрок» Петр Шкуматов. - Именно поэтому 70% аварий происходит в темное время суток, хотя загруженность дорог ночью значительно меньше. Человек не успевает вовремя сориентироваться — влетает в яму или не вписывается в поворот. Это наносит большой экономический убыток нашей стране. Дороги ночью практически не используются. Все здравомыслящие люди покидают трассу, когда наступает темнота. Дальнобойщики — в том числе. Хотя, если бы проблема с освещенностью была решена, грузы можно было перевозить гораздо быстрее. Яркий тому пример — платная трасса Москва — Санкт-Петербург, которая полностью освещена. Там и ночью трафик довольно интенсивный».

Группа «Россети» участвует в реализации нацпроектов «Безопасные и качественные дороги» и Комплексном плане модернизации и расширении магистральной инфраструктуры. Компания обеспечивает мощность для освещения как федеральных трасс, так и дорог регионального и районного значений. На федеральном уровне стоит отметить работы на новой автомагистрали М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», где в рамках её строительства ведётся переустройство сети, а также подключение объектов инфраструктуры.

Нижний Новгород Фото: Shutterstock

В Ленинградской области реализуются сразу несколько масштабных проектов - реконструкция федеральных автомобильных дорог Р-21 «Кола», А-181 «Скандинавия» и А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» с расширением дорожного полотна. Система освещения, подключение которой к сетям обеспечивают «Россети», позволяет сделать движение по трассам комфортным и безопасным. Как и на участке кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга, где снижение количества ДТП достигнуто благодаря освещению и созданию единого диспетчерского центра наблюдения за автополотном.

В Московском регионе энергетики подключили системы освещения пешеходных переходов и линий наружного освещения на таких загруженных трассах, как А-108 «Московское большое кольцо», М-5 «Урал», М-2 «Крым» и ЦКАД. Кроме того, обеспечена мощность для запуска Внуковского шоссе, которое значительно улучшит транспортную доступность западной части Троицкого и Новомосковского административных округов с другими округами столицы.

В Республике Хакасия на автомобильной дороге Абакан-Саяногорск снизилось количество ДТП примерно на треть после того, как были установлены и подключены к сетям современные энергоэффективные светильники.