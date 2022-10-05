Бориса Моисеева могли убить: что показали результаты вскрытия

Певец Борис Моисеев Фото: Евгения ГУСЕВА

О том, что СК России проводит проверку по факту смерти Бориса Моисеева, отрабатывая две версии - "убийство" и "нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть", публика узнала уже после похорон артиста. У обывателей эта новость вызвала массу вопросов, один из которых - как доказать преступление, если певца уже предали земле? И вообще, что за проверка такая, на каких основаниях? Или это стандартная процедура?

- Сразу отмечу, что далеко не каждого умершего человека подвергают подобной проверке - значит, есть признаки, которые указывают на преступление, - объяснил KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. - Есть всего два варианта, когда следствие отрабатывает криминальную версию. В первом из них загвоздка кроется в процедуре вскрытия: если в процессе патологоанатомического исследования тела Бориса Моисеева выявили обстоятельства, свидетельствующие о насильственной смерти, соответствующее заключение передается в органы следствия. Во втором случае следствие начинает проверку по обращению родственников или публикациям в СМИ. А как известно из прессы, родной брат Моисеева подозревает в причастности к трагедии директора певца Сергея Гороха. Возможно, подано соответствующее заявление. В иных случаях проверка СК не проводится.

Адвокат Андрей Алешкин.

Между тем, по словам адвоката, наличие подозрений не является препятствием для захоронения.

- В морге уже сделали все необходимые анализы и исследования, взяли образцы крови и тд, чтобы впоследствии проверить на наличие ядов и сильнодействующих медикаментов. Ведь не исключено, что Борис Моисеева сам принял какие-то лекарства: версию самоубийства тоже нельзя исключать, - добавил адвокат Алешкин.

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А что с Шатуновым?

Фанаты Юры Шатунова даже спустя три месяца после его смерти раскачивают в соцсетях версию убийства певца (в частности, отравления) и требуют привлечь неких душегубов к ответственности. Один из главных аргументов поклонников - поспешная кремация кумира. Мол, это подозрительный момент: сожгли тело - и концы в воду.

Так неужели в случае с Шатуновым, по аналогии с делом Моисеева, следствие и сейчас может начать проверки?

- Насчет кремации как способа спрятать улики: в этом есть доля правды, потому что при необходимости провести эксгумацию тела уже невозможно, а по по праху ничего нельзя определить, - отметил Андрей Алешкин. - Однако, представить, что сейчас могут начать проверку, крайне сложно. У родственников претензий не было, а вскрытие не показало ничего криминального. Оснований для уголовного дела просто не было. Если бы смерть Юрия Шатунова была криминальной, никто бы не разрешил сжигать тело.