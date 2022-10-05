Едят и худеют: рецепты любимых блюд Валерии, Дубцовой и Собчак

Сати Казанова вегетарианка, поэтому выбирает овощные, но очень замысловатые блюда. Фото: ВКонтакте

Звезды постоянно сидят на диетах. Чтобы хорошо сидели наряды, чтобы прилично выглядеть на телеэкране, который визуально добавляет 6 – 7 кг. Поэтому знаменитости чаще всего предпочитают вкусные низкокалорийные блюда, а если и позволяют себе «лишнее» - то на завтрак. Бренд-шеф ресторана «OPUS» Виктор Титов знает какие блюда выбирают звезды: и рассказывает, показывает KP.RU их рецепты.

Шеф-повар Виктор Титов знает звездные вкусы. Фото: Личный архив

Ирина Дубцова и суп с сельдереем

- В невероятном похудении Ирины Дубцовой виноват в том числе и ее любимый суп из сельдерея. Ведь это отличное сочетания вкуса и пользы. В этом супе не так много калорий, как в обычном на бульоне.

Суп с сельдереем. Фото: Виктор Титов

Ингредиенты: Корень сельдерея - 100 г. Тыква - 100 г. Лук белый - 100 г. Соль - 4 г. Вода фильтрованная - 1,5 л. Сельдерей - 400 г. Цукини - 100 г. Томаты черри – 10 0 г. Оливковое масло - 10 г. Базилик зеленый - 20 г.

Чистим корень сельдерея, тыкву, белый лук. Очищенные овощи нарезаем кубиком по 1 см, также рвем произвольно базилик. Наливаем в емкость воду, доводим воду до кипения, добавляем лук и варим 30 минут. Затем добавляем сельдерей, цукини и варим 10 минут. После этого добавляем томаты черри, оливковое масло и базилик - и варим еще 5 минут. Ждем пока суп немного остынет и можно пробовать.

Ирина Дубцова разгружается на овощах и фруктах. Фото: ВКонтакте.

Валерия и фруктовый салат

- Фруктовый салат - отличное решение для тех, кто заботится о фигуре, но при этом очень любит десерты. Певица Валерия, кстати, так и поступает.

Ингредиенты: Апельсин, ананас, груша, киви, виноград, фреш апельсин – все по 30 г. Клубника, манго, малина, голубика – по 15 г.

Нарезаем фрукты, перемешиваем и оформляем ягодой. Салат готов!

Фруктовый салат. Фото: Виктор Титов

Яна Рудковская и яичница с беконом

- Многие знают о большой любви Яны Рудковской к красивым и вкусным завтракам. Вот рецепт, как приготовить один из них.

Ингредиенты: Бекон - 20 г. Яйцо куриное - 3 штуки. Помидор - 1 штука. Соль - по вкусу. Зеленый базилик, черный перец, лук сибулет.

Сначала обжариваем на сухой сковороде бекон - около 25 минут на среднем огне. Затем добавляем к нему куриные яйца. Сверху кладем произвольно нарезанный помидор. Обязательно солим, прикрывая ложкой желтки. Посыпает зеленым базиликом, черным перцем и луком сибулет.

Яичница и бекон. Фото: Виктор Титов

Ксения Собчак и морская рыба в лимонной заливке

- Это блюдо демонстрирует тонкий вкус Ксении Собчак.

Ингредиенты: Филе сибаса. Для соуса: Яйцо куриное - 1 штука. Горчица - 5 г. Лимонный сок - 25 г. Цедра лимона - 3 г. Сливки 33% - 20 г. Бульон рыбный или овощной – 20 г. Шафран - 5 волокон. Масло сливочное - 15 г. Соль, перец - по вкусу. Маринад: чеснок – ½ зубчика, оливковое масло - 5 г, веточка тимьяна, соль.

Маринуем филе сибаса: смазываем солью, добавляем веточку тимьяна, раздавленный чеснок, смазываем оливковым маслом, оставляем на 5 минут. Затем обжариваем с двух сторон - сначала на коже до золотистой корочки. Пока обжаривается сибас - готовим соус. Все ингредиенты соединяем в маленькой кастрюле на среднем огне, непрерывно помешивая венчиком. Доводим до кипения и снимаем!

Филе сибаса с овощами. Фото: Виктор Титов

Сати Казанова и овощи в кокосовом соусе с карри

- Сати Казанова выбирает не самые простые блюда. Но это очень вкусное. Так что если вы, как и я, любите проводить время на кухне, то обязательно попробуйте этот рецепт.

Ингредиенты: Перец желтый, перец красный, стебель сельдерея, баклажан – все по 20 г. Цукини - 40 г. Лук красный - 15 г. Крахмал кукурузный - 10 г. Масло растительное - 30 г. Кокосовые сливки - 150 г. Кокосовая вода - 50 г. Соевый соус - 10 г. Фреш лайма - 5 г. Соус карри: масло растительное - 10 г, чили перец - 3 г, лук шалот - 10 г, чеснок - 2 г, лист лайма - 1 г, лемонграсс - 4 г, паста карри - 12 г, имбирь свежий - 2 г.

Овощи в коксовом соусе карри. Фото: Виктор Титов

Овощи режем брусочком – шириной по 1 см, длиной по 4 – 5 см. Баклажан обязательно солим (1 г) и ждем 1 минуту, так он не будет горчить и темнеть. Нарезанные овощи надо обвалять в крахмале и пожарить на раскаленном растительном масле. Дальше готовим соус. Для этого выкладываем на сковороду все ингредиенты для соуса, предварительно налив на нее растительное масло. Обжариваем 2 минуты на среднем огне. Далее заливаем кокосовые сливки, кокосовую воду, соевый соус, фреш лайма и кипятим на слабом огне 4 минуты. Овощи и соус соединяем и томим 5 минут. Посыпаем разнотравьем.