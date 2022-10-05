32% опрошенных отмечают, что детям обязательно нужно рассказывать, что происходит в мире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние полгода на фоне СВО отношения России и стран Запада сильно ухудшились. Но ощущают это не только взрослые, но также дети и подростки. Как в этой ситуации ведут себя родители, рассказывают ли они детям о ситуации в мире, о специальной военной операции России на Украине, узнал сайт KP.RU.

Как оказалось, две трети россиян считают правильным все рассказывать детям, стараться объяснить, что происходит не только в стране, но и на международной арене. При этом 34% опрошенных добавили, что также считают нужным воспитывать в детях патриотизм, поэтому сразу объясняют, кто – хороший, а кто – плохой, какие страны и народы сейчас дружны с Россией, а какие – находятся в оппозиции.

«Детям сейчас нужно знать правду, надо готовить их к реальной жизни, чтобы они знали кто – друг, а кто – враг. Патриотизм сейчас нам всем необходим», - делится своим мнением участница опроса.

«Конечно, объясняю. Мне оппозиционеры в семье не нужны», - категорично заявляет другая.

«Мой ребенок знает, что его отец отправился на сборы, где после обучения встанет на защиту нашей страны», - рассказывает третья.

При этом 32% опрошенных отмечают, что детям обязательно нужно рассказывать, что происходит в мире. Но давать этому какую-то оценку не считают правильным. Эта категория россиян уверены, что навязывать свое мнение маленькому человеку не стоит, он должен сам учиться делать выводы и формировать собственное мнение.

«Да, объяснять нужно. Дети получают много информации в школе, от друзей, из интернета. Надо научить их различать фейки или пропаганду и делать выводы», - говорит участница исследования.

В то же время 17% россиян признаются, что стараются как можно меньше говорить с детьми о ситуации в мире, чтобы ребенок не акцентировался на сложностях и имел спокойное и счастливое детство.

Две трети россиян рассказывают детям об СВО и ситуации в мире

13% респондентов говорят, что просто не знают, как правильно преподнести ребенку информацию, как правильно говорить с ним о происходящем, чтобы не напугать и не огорчить.

Более того есть и такие, кто вообще считает неправильным разговаривать с детьми о политике и ситуации в мире. Это не детские темы и не нужно даже пытаться объяснить происходящее детям до определенного возраста. Такого мнения придерживаются 4% россиян. Более того, опрошенные отмечают, что не только сами не инициируют такие темы, но и пресекают любые вопросы ребенка об СВО, санкциях и других подобных вопросах.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,6 тысячи человек.