Политолог Школьников считает, что Запад готовит второй фронт против России в Средней Азии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На состоявшемся сегодня совещании в Севастополе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон и Лондон не могут успокоиться из-за страха потери своей гегемонии и пытаются разжечь все новые конфликты, в том числе по периметру таких ядерных держав, как Россия и Китай. "Этими конфликтами США планируют решить все свои экономические проблемы, включая огромный госдолг - более 30 триллионов долларов", - добавил он.

Одной из наиболее вероятных территорий, где Запад может спровоцировать очередную военную авантюру, является Средняя Азия. Из него есть шансы нанести чувствительный удар и по России, и по КНР, и по Ирану. Насколько велик риск политического взрыва в этом регионе и что надо сделать, чтобы его не допустить, в эфире Радио "Комсомольская правда" (97,2FM) с обозревателем Сергеем Марданом беседовал политолог, специалист по проблемам геостратегии, Андрей Школьников.

- Почему, по вашему мнению, угрозы следует ждать именно из района российского подбрюшья?

- В Средней Азии я вижу бОльшую угрозу, чем на Украине. Там живут несколько десятков миллионов людей, это - очень бедное, социально уставшее население. совсем рядом - Афганистан. Достаточно нескольких тысяч боевиков, а радикалов из ИГИЛ (организация запрещена в РФ. - Ред.) - уйгуров, казахов, киргизов, узбеков - там хватает, которые могут перейти границу с бывшими советскими республиками и начать поджигать. По самым консервативным оценкам, доля салафитов-ваххабитов среди мусульман Средней Азии превышает уже 20 %. И чем тяжелее, чем напряженнее там будет социальная ситуация, тем больше у местных будет запрос на справедливость, которую, по их мнению, смогут обеспечить "воины ислама". Этому сложно противостоять, ситуация может сложиться как в свое время в Сирии, когда несколько сотен человек захватывали крупные города.

Но за этим нашествием будут стоять англосаксы и турки. На Украине Запад воюет с нами руками украинцев, а там собирается это делать с помощью исламистов - как пришлых, так и местных.

- Раньше островом стабильности в регионе казался Казахстан. Теперь ситуация меняется.

- Казахстан долгие годы пытался жить в логике многовекторности. Они продали значимую часть своих ресурсов, активов англосаксам и фактически ничего внутри не контролировали. Их это устраивало. Добавляем сюда элитные противоречия очень серьезные. Здесь и жузы, и усиливающийся исламский фактор. Пока у власти был Назарбаев, он как-то это балансировал. Да, возможно, не лучшим образом, но фактически у него получалось петлять между струйками дождя.

Но сегодня многовекторность перестала работать. Казахстан все время забывает о географии. А ведь его непосредственные соседи - Россия и Китай - сейчас в своей политике по отношении к Астане находятся в одной лодке. Там едва не запылало в начале этого года, когда по сути произошло вскрытие тайных сетевых структур – турецких и британских. Но их с помощью сил ОДКБ, кстати, удалось зачистить. Но, судя по всему, это была лишь репетиция, "разведка боем", так сказать. И сейчас западники и турки всячески пытаются перехватить контроль над Средней Азией, дестабилизировать ее. Турции, например, вообще не нужны эти республики, им видится создание на их месте большого тюркского каганата. В понимании Анкары тюрок и турок – одно и то же.

- Президент Казахстана Токаев эти риски понимает?

- Думаю, не до конца. Они исходят из того, что в предыдущие годы им удавалось проскочить, договориться, и в эти годы договорятся. Мол, это восток - мы пропетляем, со всеми найдем общий язык. Нет понимания, что на нескольких стульях дальше не усидеть.

Да и внутри страны надо вести себя принципиальнее. Там элитные противоречия в разы хуже, чем у нас. Если у нас ориентированных на Запад хоть и много, но их общая энергетика слаба, то там они - могущественный клан. Руководству Казахстана надо выходить на жесткие меры, на максимальную зачистку опасных элементов. Если этого не сделать сейчас, то можно только посочувствовать. Спастись не получится.

- Россия готова дать отпор попыткам Запада поджечь Среднюю Азию? Или у нас нет сил разбираться на два фронта?

- У нас, на мой взгляд, тоже нет четкого понимания, как будут развиваться события. Мы тоже пытаемся договориться с разными "партнерами". Плюс мы очень часто пытаемся судить о других по себе. В русской традиции – ты дал слово, понятийные договоренности должны быть исполнены. В англосаксонской – пока решения жестко не зафиксированы на бумаге, разговоры вообще ничего не значат, обещай что угодно. Вспомните историю расширения НАТО. Для тюркской политической культуры характерны всевозможные попытки обогнуть острые углы. Классический пример – Эрдоган, который ведет эту политику.

Мы много помогаем бывшим советским республикам Средней Азии. С другой стороны, пытаемся предостеречь Запад от попыток открыть "второй фронт" против нас, потому что, понятное дело, не хотим, чтобы сейчас там все взорвалось. Но надо понимать, что англосаксы закусили удила, им нужно нас резко ослаблять. И не только из опасений, что их "киевская карта" окажется битой. В начале 2020 года, когда началась пандемия, мир заходил на новую Великую депрессию. Графики падений шли один в один с 1929 годом. Сейчас снова та же ситуация. Все напоминает финансовый кризис 2008 года - положение как за месяц-полтора до обвала крупнейшего финансового института США Lehman Brothers. А сейчас на грани банкротства оказался ведущий мировой банк Credit Suisse (его акции сейчас на 54%) и французский Societe Generale.

Плюс неизвестная ситуация с выборами в США. Если хотя бы одну палату проигрывают демократы, а к этому громадные шансы, то тогда политика Соединенных Штатов резко уменьшает субъектность, они начнут идти во внутреннюю борьбу. Тогда им будет вообще не до России.

Штатам кровь из носу надо ослабить Россию (и Китай) до этих событий. Поэтому надо готовиться к тому, что они уже до конца года попытаются поджечь Среднюю Азию.