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Наука5 октября 2022 16:10

Чилийская компания запустила наггетс собственного производства в стратосферу

Это часть благотворительной кампания для помощи творческой молодежи
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Куриное филе 40 минут провело на высоте 32 километров над Землей.

Куриное филе 40 минут провело на высоте 32 километров над Землей.

Фото: Кадр видео

Высоко над Землей поднимали многое, но наггетс впервые. Первопроходцем стала продукция чилийской компании Super Pollo, которая специализируется на производстве блюд из курицы, в частности, этих самых наггетсов – кусочков куриного филе, обжаренных в сухарях. Минздрав, к слову, не рекомендует злоупотреблять ими – фастфуд…

Чилийцы приняли участие в одном из благотворительных проектов, цель которого оказывать материальную помощь творческой молодежи - студентам, занимающимся наукой. Реализуется он весьма оригинальным способом – с помощью более старших ученых. Те выполняют рутинную работу - отправляют в стратосферу наполненные гелием шары-баллоны, которым подвешены приборы для слежения за солнечным ветром, за уровнем радиации в верхних слоях атмосферы, для регистрации космических лучей и других научных надобностей. Энтузиасты дополнительно подцепляют к шарам разнообразные предметы, трезвонят всем об этом, фотографируют, снимают на видео, а потом продают побывавшую в стратосфере штуковину по цене 100-150 долларов. Например, через сайт SpaceWeather.com, на котором специалисты публикуют сводки «космической погоды», предупреждают о солнечных вспышках и о приближении опасных астероидов. Вырученные деньги идут на благотворительность. То есть, студентам.

Запуск стратосферного баллона с рекламным «грузом». Фото: earthtosky.store

Запуск стратосферного баллона с рекламным «грузом». Фото: earthtosky.store

Предметы поднимаются на высоту 30 с лишним километров и болтаются там около 40 минут.

Еще одно направление PR. В этом случае к шару подцепляют что-нибудь, имеющее коммерческое значение. Да тот же наггетс. Недавно поднимали семена, мороженое, каменные кубики для охлаждения виски и даже куриные яйца. Ограничение – только по весу. Деньги от рекламы - опять же студентам.

Одна из фирм заказала полет мороженного в стратосферу.

Одна из фирм заказала полет мороженного в стратосферу.

Фото: Кадр видео

Никогда еще яйца не оказывались столь возвышенными

Никогда еще яйца не оказывались столь возвышенными

Фото: Кадр видео

Чилийцы, конечно, не съедят своего куриного «астронавта», но будут долго рассказывать, что их филе побывало в стратосфере.

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