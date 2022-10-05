Чилийская компания запустила наггетс собственного производства в стратосферу

Куриное филе 40 минут провело на высоте 32 километров над Землей. Фото: Кадр видео

Высоко над Землей поднимали многое, но наггетс впервые. Первопроходцем стала продукция чилийской компании Super Pollo, которая специализируется на производстве блюд из курицы, в частности, этих самых наггетсов – кусочков куриного филе, обжаренных в сухарях. Минздрав, к слову, не рекомендует злоупотреблять ими – фастфуд…

Чилийцы приняли участие в одном из благотворительных проектов, цель которого оказывать материальную помощь творческой молодежи - студентам, занимающимся наукой. Реализуется он весьма оригинальным способом – с помощью более старших ученых. Те выполняют рутинную работу - отправляют в стратосферу наполненные гелием шары-баллоны, которым подвешены приборы для слежения за солнечным ветром, за уровнем радиации в верхних слоях атмосферы, для регистрации космических лучей и других научных надобностей. Энтузиасты дополнительно подцепляют к шарам разнообразные предметы, трезвонят всем об этом, фотографируют, снимают на видео, а потом продают побывавшую в стратосфере штуковину по цене 100-150 долларов. Например, через сайт SpaceWeather.com, на котором специалисты публикуют сводки «космической погоды», предупреждают о солнечных вспышках и о приближении опасных астероидов. Вырученные деньги идут на благотворительность. То есть, студентам.

Запуск стратосферного баллона с рекламным «грузом». Фото: earthtosky.store

Предметы поднимаются на высоту 30 с лишним километров и болтаются там около 40 минут.

Еще одно направление PR. В этом случае к шару подцепляют что-нибудь, имеющее коммерческое значение. Да тот же наггетс. Недавно поднимали семена, мороженое, каменные кубики для охлаждения виски и даже куриные яйца. Ограничение – только по весу. Деньги от рекламы - опять же студентам.

Одна из фирм заказала полет мороженного в стратосферу. Фото: Кадр видео

Никогда еще яйца не оказывались столь возвышенными Фото: Кадр видео

Чилийцы, конечно, не съедят своего куриного «астронавта», но будут долго рассказывать, что их филе побывало в стратосфере.