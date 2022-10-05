В Ленинградской области семьям мобилизованных компенсируют оплату ЖКХ, детских садов и школьного питания

Всего в списке новых мер поддержки, опубликованном пресс-службой правительства Ленинградской области, десять пунктов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ленинградской области расширили меры поддержки для семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Новые льготы для родственников бойцов, отправившихся в зону СВО, утвердил глава региона Александр Дрозденко. Всего в списке новых мер поддержки, опубликованном пресс-службой правительства Ленинградской области, десять пунктов. Семьям мобилизованных компенсируют 50% расходов на оплату ЖКХ, а их дети вне очереди получат места в детских садах, лицеях, колледжах и техникумах. Кроме того, родные призывников получат льготы на посещение детсада (им компенсируют 75% стоимости), бесплатное питание для школьников 5-11 классов и льготный проезд на общественном транспорте.

Особо ленинградские власти позаботились о пожилых родственниках мобилизованных. Людям старшего возраста в первоочередном порядке предоставят места домах-интернатах и центрах социального обслуживания для нуждающихся в уходе. Родственники призывников также могут рассчитывать на бесплатный курс оздоровительного отдыха в геронтологическом центре для пожилых людей, а также на бесплатный прокат технических средств реабилитации (например, ходунков или инвалидной коляски). При необходимости для людей старшего возраста может быть организовано круглосуточное сопровождение через технологию «Тревожная кнопка».

- Важно, чтобы те наши ребята, которые будут выполнять воинский долг, находиться на территории Донбасса, на территории проведения СВО, понимали, что их задача - защита Родины, а наша задача - окружить их семьи заботой и прямой поддержкой для того, чтобы они знали, что в тылу все спокойно, - ранее подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко

Специально для поддержки родственников призывников в Ленинградской области создали штаб помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан #МЫВМЕСТЕ. Он открылся 30 сентября на базе Ресурсного добровольческого центра региона. Волонтеры штаба помогают семьям военнослужащих решать различные бытовые вопросы, проводят юридические консультации, оказывают психологическую поддержку, предоставляют гуманитарную помощь. Добровольцы также дежурят на телефонах федеральной «горячей линии» 8 (800) 200-34-11.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Всего в рамках призывной кампании повестки получат 300 тысяч россиян. После объявления мобилизации губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел дополнительные региональные выплаты для мобилизованных. Бойцы, отправляющиеся в зону специальной военной операции, получают из областного бюджета единовременно 100 тысяч рублей. Кроме того, глава области сохранил региональные единовременные выплаты в 300 тысяч рублей для добровольцев, приходящих в военкомат без повестки.