«Зеленые крыши» и цветущие сады: современные подходы к озеленению открытых пространств презентовали в Москве

Слева направо: Ретеюм Алексей, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, Бускин Игорь, депутат Мосгордумы, директор ГАУК г. Москвы «ПКиО «Бабушкинский», Семутникова Евгения, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Фетисов Вячеслав, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Зеленые насаждения играют важнейшую роль в формировании комфортной и благоприятной экологической обстановки любого города. О том, как можно вывести на качественно новый уровень состояние окружающей среды в Москве и городах России, говорили 5 октября на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После обсуждения победители масштабного экологического проекта «Renature. Вернем природу в город» презентовали свои проекты по озеленению городских пространств.

Выйти за пределы «Аптекарского огорода»

Растительность в городе – это не только красиво, но и позволяет регулировать городской климат, поглощать углерод, сохранять городские почвы, защищать от автомобильного шума и очищать воздух. Однако высадить деревья и кустарники один раз – мало, нужно обогащать городские пространства на постоянной основе. Именно с такой целью появился экологический проект «Renature. Вернем природу в город». Он был запущен Росбанком и Ботаническим садом МГУ «Аптекарский огород» при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы осенью 2021 года.

– Несколько лет назад возникла идея, чтобы на территории «Аптекарского огорода» несколько студенческих команд создали квазиприродные растительные сообщества, состоящие из природных видов средней полосы России. Разумеется, это пока эксперимент. Для реализации этого проекта мы подключили восемь высших учебных заведений. В нем принимали участие 70 студентов, – рассказал Алексей Ретеюм, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы.

Жизнь мегаполиса стремительно меняется, и инновации нужны, и в первую очередь в сфере озеленения. Придумать новые проекты по озеленению городских территорий предложили экологам, ландшафтным архитекторам, студентам ведущих университетов. К реализации проекта активно подключилась старейшая и самая массовая природоохранная организация России – Всероссийское общество охраны природы.

– Проект родился не на пустом месте. Москва определенно самый благоустроенный город, какие зеленые и красивые парки, где могут гулять тысячи горожан. Но новые проекты тоже нужны. Замечательно, что они будут разрабатываться в Москве, станут примером для других городов, – сказал Вячеслав Фетисов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Экологические проекты «Аптекарского огорода» уже не впервые поддерживает Росбанк. Идеология финансовой организации совпадает с современной политикой в области охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия.

– Благодаря проекту мы даем возможность студентам, будущим специалистам, попробовать себя в качестве активного участника в осуществлении проекта, посвященного устойчивым городам. Мы верим, что проект будет продолжаться не только на территории «Аптекарского огорода», но и на территории Москвы, а также в других городах, где применимы методические рекомендации, которые стали важным результатом проекта. Наша общая цель – сделать города более дружелюбными для жителей не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения формирования комфортной и благоприятной экологической обстановки, – сказала Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.

Презентация экологических проектов в «Аптекарском огороде». Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Следовать тенденциям

Участники проекта разработали концепции для луга, «зеленых крыш», участков лесной и прибрежной растительности. Победителям конкурса предоставили возможность реализовать свои проекты на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

– В устойчивой политике развития городов одним из ключевых направлений является возвращение природы в города, так как дефицит природных ресурсов очевиден. Это практически созвучно с тем проектом, который реализован в «Аптекарском огороде». Данный проект показывает, что озелененные территории могут быть не только декоративными, но и полезными для экологии, – сказала Евгения Семутникова, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В работах использовались как традиционные, так и современные подходы к озеленению открытых пространств. Участники заранее составили списки растений, закупили необходимые грунты, удобрения, субстраты для дорожек.

– Все объекты останутся в «Аптекарском огороде» навсегда, будут развиваться и пополняться новыми видами растений. Чтобы можно было посмотреть на «зеленые крыши», в саду будут построены специальные смотровые площадки, – сказал Алексей Ретеюм.

Проекты по крышам долго вызывали споры у специалистов, ведь зимой их как-то нужно будет чистить от снега. Но на небольших пространствах и не на высоких этажах это вполне возможно.

– Изначально хотели придать нашей растительной экспозиции форму волны, и она практически получилась. С учетом специально подобранных растений даже зимой не потребуется никакого ухода, – рассказал Феодор Макущенко, студент Университета Правительства Москвы.

– Мы использовали тысячелистники, фестуку, декоративные клены, спиреи. На крышах можно будет разместить и малые архитектурные формы для отдыха, – рассказала Мария Ухорская, студентка Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга.

Луга могут во многих местах в городской среде заменить традиционные газоны. Фото: пресс-служба Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»

Луга, по словам создателей, могут во многих местах в городской среде заменить традиционные газоны. Таким образом, горожане смогут любоваться луговыми растениями и наслаждаться их ароматами.

Участок прибрежной растительности удачно расположился на берегу пруда. Для его создания использовались влаголюбивые растения. Инициаторы проекта надеются, что подобный подход может быть легко использован в любых городских парках, в которых существуют водные объекты.

На сильно затененных участках в городской среде можно попытаться создать сообщества лесной растительности. Это еще одна идея конкурса «Renature. Вернем природу в город».

Реализованные командами студентов проекты не только позволят улучшить среду в «Аптекарском огороде», но и, как надеются участники проекта, будут тиражироваться в России, что позволит вывести на качественно новый уровень состояние окружающей среды в городах.

– Пришло время продемонстрировать жителям города принципиально новые зеленые пространства. Отрадно видеть, что в столице ежегодно, несмотря на все кризисы и пандемии, высаживается большое количество деревьев, кустарников, цветов. Один из примеров в центре Москвы – «Аптекарский огород», где даже летают пчелы и бабочки – настолько хорошая экология, – рассказал Игорь Бускин, депутат Мосгордумы, директор парка «Бабушкинский».

Совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы в старинном пруду «Аптекарского огорода» высадили ЭМ-колобков. Фото: пресс-служба Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»

Экологические тренды

«Аптекарский огород» следует трендам использования видов природной флоры, сохранения биоразнообразия и включения естественных механизмов регуляции растительных сообществ.

Совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы в старинном пруду «Аптекарского огорода» высадили ЭМ-колобков (эффективные микроорганизмы. – Ред.), которые позволят восстановить экосистему водоема. Технология была разработана в Японии и применяется более чем в 150 странах мира. ЭМ-колобки способны поглощать вещества, непригодные для других форм жизни, например переводить в безопасные соединения тяжелые металлы.

– Кроме того, в «Аптекарском огороде» была реализована система очистки воды растениями. Эффективность этого метода давно подтверждена результатами многочисленных научных исследований, и, безусловно, он будет распространяться, – сказала Евгения Семутникова, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Также несколько лет назад в «Аптекарском огороде» создана уникальная система по сбору дождевой воды. Раньше ошибочно считалось, что от выпавших в городе осадков нужно как можно быстрее избавляться: для этого задействовали коллекторы, дождеприемники. Таким образом, вода не пополняла грунтовые воды, что плохо для растений.

– Дождевая вода неизмеримо лучше для полива растений, чем водопроводная. Для большинства орхидей, суккулентов и насекомоядных растений вода из-под крана смертельна. Поэтому мы собираем дождевую воду. Излишки используем для пополнения наших водоемов. Для заполнения водоемов в саду нам приходилось использовать водопроводную воду, что критически неэкологично. Теперь такой необходимости нет, – рассказал Алексей Ретеюм, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы.

– Такая технология используется в других парках Москвы?

– Насколько мне известно, еще нет. Мы новаторы многих экологических инициатив. К примеру, на всей территории Ботанического сада «Аптекарский огород» вообще нет ливневой канализации. Все поверхности в саду устроены так, что они пропускают воду. Дорожки сделаны из щепы или из камней с щелями, чтобы вода просачивалась и обеспечивала равномерное снабжение корневых систем деревьев и кустарников влагой. За счет испарения в жару температура воздуха ниже на 3–5 градусов, чем в окружающих сад дворах.