МСП.РФ: Быстро, бесплатно, с поддержкой

Даже если вы просто флорист, эта цифровая платформа для вас. Фото: Shutterstock

Начнем с того, что сама платформа была создана благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ее разрабатывают и внедряют Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса (Корпорация МСП) и Минэкономразвития под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Идея цифровой платформы в том, чтобы в режиме «одного онлайн-окна» адресно подбирать и предоставлять меры поддержки предпринимателям - как опытным, так и начинающим. Иными словами, будучи участником платформы, можно узнать, какие меры поддержки есть и как ими воспользоваться, пройти диагностику бизнеса или зарегистрировать его, получить электронную цифровую подпись, подать заявку на кредит сразу в несколько банков, рассчитать рейтинг своего предприятия, купить программное обеспечение со скидкой 50% и т. д.

Все это без каких-либо взносов, значительно экономит время и налаживает более конструктивные отношения с государством и финансовыми организациями. Оценили возможности платформы МСП.РФ уже десятки тысяч предпринимателей (см. «Только цифры»).

- Сегодня Цифровая платформа МСП.РФ - это удобный набор онлайн-инструментов, созданный по запросам и при участии предпринимателей, - говорит генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич. - Своего рода мультитул для бизнеса: 19 федеральных сервисов и около полутора сотен региональных мер поддержки, которые доступны в одном месте, онлайн, 24/7. Мы видим высокую востребованность Цифровой платформы и понимаем, что движемся в правильном направлении.

КОНКРЕТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Цифровой платформой МСП.РФ пользуются предприниматели из различных отраслей и регионов страны.

Доступные сервисы условно делятся на несколько тематических блоков:

• информационный;

• финансовый;

• меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку;

• сбыт продукции;

• обучение.

МСП.РФ также является каналом информирования о доступных бизнесу госуслугах и простых способах их получения.

Более 52% зарегистрированных пользователей имеют привязанную к сайту «Госуслуги» информацию о своем бизнесе, что позволяет платформе предлагать предпринимателям подходящие сервисы в зависимости от региона и сферы деятельности предприятия.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ

Следующий большой этап, по словам Александра Исаевича, активное внедрение и развитие «Цифрового профиля» предпринимателя.

- Он избавит от необходимости каждый раз при обращении за услугами готовить и подавать требуемые документы (особенно много их требуется при предоставлении финансовой поддержки), - подчеркивает эксперт. - Платформа будет получать все нужные сведения из министерств и ведомств сама, через «Цифровой профиль».

Система будет «сопровождать» предпринимателей по мере их роста. Более того, такая консолидация данных о поддержке МСП в одной точке обеспечит правительство знанием о степени эффективности оказываемой помощи, т. к. «профиль» позволит обеспечить быстрый доступ предпринимателей к мерам поддержки. К слову о последних, Корпорация МСП, Минэкономразвития РФ и бизнес проанализировали обращения предпринимателей за 2021 год за поддержкой и определили наиболее востребованные региональные меры. Первые восемь региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства будут стандартизированы до конца 2022 года и размещены на цифровой платформе МСП.РФ.

Самыми популярными стали:

• консультации по созданию и ведению своего дела;

• размещение и продвижение на маркетплейсах;

• выставочно-ярмарочные мероприятия;

• финансовое моделирование и бизнес-планы;

• маркетинг и содействие участию в закупках;

• включение в реестр социальных предпринимателей;

• гранты для них и молодых представителей бизнеса.

В планах развития Цифровой платформы - добавление новых сервисов, в том числе ФНС России и портала госуслуг, а также собственных разработок Корпорации МСП.

КТО ИЗ СТРАН В ГОСТИ К НАМ?

Внимание, хорошая новость. Еще четыре страны - ОАЭ, Индия, Армения, Азербайджан - присоединились к Цифровой платформе МСП.РФ. Ранее с платформой стали работать предприятия Белоруссии.

И вот теперь крупный бизнес из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместил свой спрос на продукцию российского малого бизнеса. В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных компаний. А количество позиций, запрашиваемых иностранными заказчиками, составляет 282 наименования.

Этот сервис - один из самых важных в цепочке цифровой платформы МСП.РФ, т. к. он помогает расширить географию сбыта и поставок продукции, дает выход на зарубежные рынки. Давайте рассмотрим это на конкретных примерах.

Индия. Предприятия этой страны сосредоточены на промышленных составляющих: им нужны гидравлические цилиндры и силовые агрегаты.

Армения. Местным предпринимателям нужны товары народного потребления: овсяные хлопья, сгущенное молоко, гречка.

Предприятия Азербайджана и ОАЭ интересуют строительные материалы: доски, брусья, древесина.

- Буквально за месяц в апреле мы запустили сервис на нашей платформе МСП.РФ, который находит новые рынки сбыта и поставщиков, в том числе взамен ушедших, - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Так, оцифрован спрос крупных компаний, ретейлеров. Они ищут поставщиков по 11 тысячам позиций, и мы им помогаем. Кроме того, к нашему сервису присоединились зарубежные компании. Есть и первые успехи. Наша отечественная производственная компания уже подписала NDA (non-disclosure agreement - соглашении о неразглашении конфиденциальной информации) с армянской фирмой на поставку 4 миллионов бутылок в год. И 3 компании прошли аудит и стали потенциальными поставщиками белорусских промышленных гигантов. Еще 5 компаний на подходе.

НА ЗАМЕТКУ

Помимо запроса на продукцию производственных компаний через сервис можно узнать запрос на продукцию крупных ретейлеров и подать заявку в «Пятерочку», «Перекресток» или «Фермерский островок». Кроме частного сектора, на сервисе представлен модуль «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ». Здесь собраны сведения с 7 электронных площадок, где размещены закупки государственных компаний на сумму до 500 тыс. рублей.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Министр экономического развития РФ Максим РЕШЕТНИКОВ - о «Цифровом профиле»:

- Суть проекта - освободить владельцев бизнеса при обращении за услугами от обязанности самостоятельно предоставлять необходимые сведения. Иными словами, один раз документы подали, в систему загрузили, подписали их ЭЦП, и не надо каждый раз этот комплект документов «вытаскивать». Для реализации этой идеи достаточно будет дать согласие на получение данных, а Цифровая платформа возьмет всю информацию от министерств и ведомств через «Цифровой профиль». Это будет эффективным при предоставлении финансовой поддержки, когда запрашивается большое количество сведений.