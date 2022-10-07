Самозанятым везде у нас дорога

Выгоднее быть самозанятым, чем оставаться в тени, укрываясь от налогов. Фото: Shutterstock

Их уже практически 6 млн человек. Хотя сам статус появился лишь в 2019 году. Тогда репетиторы, няни, клинеры, гиды, сиделки и т. д. впервые могли зарегистрироваться как самозанятые.

Зачем вообще понадобилось вводить понятие «самозанятые»? Собственно, цель государства была проста. Наладить налоговый учет тех, кто получал доходы не по трудовому договору. И вот здесь палка о двух концах. С одной стороны, работает Марьванна сиделкой, получает около 30 тысяч в месяц. Хочется ли ей платить налоги? Ответ очевиден. Но как только ей понадобится взять кредит или получить визу для поездки за рубеж, ее «серая» позиция окажет ей плохую услугу. Необходимую официальную справку о доходах ей никто не даст. А значит, кредиту или поездке придется помахать ручкой. С другой стороны, получив статус самозанятой, Марьванна выходит из тени, и законодательство само идет ей навстречу. Во-первых, упростив для таких, как она, схему налогообложения. Во-вторых, дает возможность пользоваться многими преференциями. О них обязательно расскажем чуть позже. Самое главное, понять, что, если самозанятых становится больше, значит, людям это гораздо выгоднее, чем скрывать свои доходы от государства.

- Число самозанятых ежедневно растет, - говорит заместитель председателя исполкома Общероссийского народного фронта Арсений Беленький. - Важным драйвером числа самозанятых стали популярные платформы предоставления услуг и продажи товаров. Люди «с серых рынков» переместились в онлайн, где все платежи безналичные и самый удобный режим - это налог на профессиональный доход (НПД). Статус самозанятого открывает новые возможности для увеличения дохода частным лицам и позволяет начать собственный бизнес с минимальными вложениями. При этом самозанятый заявляет свой заработок официально как предприниматель и пользуется широким спектром инструментов для поиска работы и заказов. Это самый удобный и простой режим налогообложения.

Иными словами, кто такой самозанятый? Это тот, кто платит специальный налог на профессиональный доход (НПД). 4% - если оказываешь услуги для физических лиц. 6% - если среди клиентов есть юридические лица. (Подробнее в рубрике «Инструкция к применению».) При этом не нужно дополнительно отчислять подоходный налог или налог на прибыль. Стать самозанятым может любой гражданин в любом регионе страны.

Но всего этого на самом деле могло и не быть. Широкие возможности для самозанятых открыл национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который стартовал в 2019 году и рассчитан до 2030 года. Благодаря ему количество зарегистрированных в стране граждан в статусе самозанятых активно растет. Причина проста. Предпринимателям доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки, которые они могут получить на базе центров «Мой бизнес», которые работают по национальному проекту.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

• Оказание информационно-консультационных и образовательных услуг по вопросам начала ведения собственного дела, финансового планирования, правового обеспечения.

• Получение консультации по размещению продукции на электронных торговых площадках (маркетинговое сопровождение, создание и продвижение бренда, помощь в сбыте продукции).

• Льготная аренда оборудованного рабочего места в коворкингах.

• Льготная аренда офиса/производственного помещения в бизнес-инкубаторах.

• Льготная аренда государственного или муниципального имущества (помещения, земли, оборудования, транспорта).

• Программы льготного кредитования для самозанятых (они могут получить микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн рублей сроком на три года и воспользоваться льготным финансированием с помощью альтернативных финансовых инструментов, таких как краудинвестинговые и краудфандинговые платформы).

• Программа «Социальный контракт». С 1 июля 2022 года выплата по социальному контракту составляет 350 тысяч рублей.

• Предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями.

• Несовершеннолетние предприниматели (начиная с 16 лет), впервые зарегистрированные в качестве самозанятых, получат дополнительный налоговый вычет в размере 1 МРОТ.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

• Обучение и консультации по вопросам начала ведения собственного дела в центрах «Мой бизнес».

• Налоговый вычет для самозанятых. Зарегистрированным самозанятым полагается единовременный налоговый вычет, сумма вычета составляет 10 000 рублей.

• Льготное кредитование.

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Чтобы стать самозанятым и использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно.

Регистрация происходит на сайте или в приложении «Мой налог».

Есть несколько способов:

• с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона;

• с использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в личный кабинет физлица на сайте Федеральной налоговой службы;

• с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Анастасия ГОРДЕЕВА, Краснодарский край, станица Брюховецкая, владелица бренда бижутерии Gordis Premium Jewellery:

- Я зарегистрировалась в сентябре 2021 года через приложение «Мой налог». Это занимает ровно две минуты. После регистрации в электронном виде выдаются документы о том, что отныне ты гражданин, который использует специальный налоговый режим (НПД). Статус самозанятой мне нужен был для старта своего бизнеса. Проще говоря, идея была, знаний, как ее реализовать, и денег не было. После регистрации я смогла пройти бесплатное обучение по программе «Бизнес молодых» и получить необходимый заем.

За год мой бизнес встал на ноги. Свою продукцию я распространяла только через соцсети или по знакомым. Сейчас хочу выйти на маркетплейсы, они дадут толчок для дальнейшего развития.

Анастасия Гордеева.

Елена ДАВЛЯТЧИНА, Нижегородская область, город Дзержинск, печет имбирные пряники:

- Зарегистрировалась сразу, как только понятие «самозанятость» официально утвердилось в регионе. 2 января 2020 года. Мне это нужно было, чтобы расширить клиентскую базу. В то время я начала работать со школами, организациями. Им важна была, помимо документальной отчетности, возможность безналичного расчета. В целом со статусом самозанятой я стала увереннее работать. Принцип простой: платишь налоги - спишь спокойно. Да и выручка выросла прилично - в 4 раза. Моя основная масса клиентов - городские кондитеры, но беру заказы и в частном порядке. Средняя сумма заказа - 500 рублей. Самый маленький - один пряник, самый большой - 170. Все пряники расписываю вручную, тяжело, но зато каждое творение - авторская работа. В будущем мечтаю уйти с основной работы в музее и заниматься только пряниками.

Елена Давлятчина.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как рассчитать сумму налога к уплате?

Самостоятельно ничего считать не нужно. Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от налогоплательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы.

От налогоплательщика требуется только формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, который облагается налогом на профессиональный доход.