Украина включила в санкционный список Анну Лорак, Регину Тодоренко, Анну Седокову и Таисию Повалий

Четыре украинских артистки, переехавших в Россию, попали в санкционный список Незалежной. Фото: "КП" Архив

Певицы Анна Лорак, Анна Седокова, Таисия Повалий и телеведущая Регина Тодоренко попали в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Все четыре оказавшиеся под запретом звезды родились в Незалежной и имеют украинское гражданство. Тем не менее, теперь они считаются предательницами родины, поскольку когда-то уехали в Россию и построили здесь успешную карьеру.

Новый санкционный список СНБО был утвержден 30 сентября, сообщило украинское издание «Экономическая правда».

«В санкционный список, попали, в частности, ключевые российские политики, олигархи и коллаборанты. Об этом «ЭП» стало известно от нескольких информированных источников. Ранее в Министерстве экономики заявили, что в санкционный перечень, принятый СНБО, вошли более 3600 физических и юридических лиц», - пишет издание.

Что для артисток означает попадание в санкционный список Незалежной? Теперь им будет запрещен въезд на территорию страны. Кроме того, их песни уберут из теле- и радиовещания.

Ани Лорак родилась на Украине в городе Кицмань. Но популярность и состояние заработала именно в России. С момента начала специальной военной операции певица хранила молчание. Лишь несколько недель назад она вышла на связь в соцсетях и написала: «Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, когда мои песни касаются вашей души». Судя по всему, певица уехала и поселилась в Турции. Она отменила все выступления в России, зато активно дает концерты за рубежом. Ее последнее шоу, например, прошло в Австралии, в Мельбурне.

Ани Лорак отменила все концерты в России. Зато активно гастролирует за рубежом. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Регина Тодоренко родом из Одессы. Звезда трэвел-шоу «Орел и решка» вышла замуж за российского певца Влада Топалова. Недавно у пары родился второй ребенок. Регина признавалась, что они с мужем договорились не спорить о политике, поскольку Влад – патриот России, а у Регины в Одессе остались родители, за которых она переживает. После рождения второго сына телеведущая не стала засиживаться в декрете и уже снимается в новых телепроектах.

Регина Тодоренко недавно родила второго сына своему мужу Владу Топалову. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Седокова родилась в Киеве, но свою звезду поймала в России, в составе сексапильной группы «ВИА Гра». Певица давно обосновалась в Москве, купила в российской столице квартиру своей мечты. Сейчас Анна живет в США, куда она переехала вслед за мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, подписавшим контракт с американским клубом. За океаном Седокова почти не дает концертов, но иногда прилетает в Москву и появляется на светских мероприятиях.

57-летняя Таисия Повалий – Народная артистка Украины, а с 2012 по 2014 годы была еще и народным депутатом Украины. В начале 2000-х она стала популярной в России, и с тех пор почти постоянно живет за пределами Украины. В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России вандалы уничтожили ее звезду на Аллее славы на Крещатике. А весной этого года сын Таисии Повалий прекратил общение с матерью после того, как она встала на сторону России.