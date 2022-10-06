Минобороны показало переподготовку снайперов

СВД дают в руки тем, кто раньше стрелял в армии из снайперской винтовки. Фото: Кадр видео

На кадрах военнослужащие ведут огонь по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника на расстояниях от 300 до 900 метров. Занято проходят на полигоне «Лужский» в Ленинградской области.

«Стрельба ведется из всего штатного вооружения, включая автоматы АК-74М, АКС-74, АК-12, 7,62-мм пулеметы РПК и снайперские винтовки СВД. В ходе практических занятий особое внимание уделяется вопросам индивидуальной подготовки каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки», - комментируют кадры в Минобороны России.

СВД дают в руки тем, кто раньше стрелял в армии из снайперской винтовки.

«Призвали повесткой из военкомата. Я прибыл военкомат. Тут же мне сказали, куда ехать. Я приехал, и назначили меня снайпером. До этого я также осваивал свою квалификацию снайпера. На стрельбах отстреливался хорошо. Даче были отличия, поощрения. Сейчас все хорошо и отлично получается. Рад, что снова встал в ряды Вооруженных Сил РФ и держу СВД в руках», - рассказал журналистам мобилизованный Иван.

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В Ленинградской области на полигоне «Сертолово» с призванными из запаса военнослужащими продолжаются практические занятия по боевой подготовке и вождению военной техники.

«На гражданке тоже работал водителем. Родина позвала. Ни капли сомнения, пошел служить, защищать. Опыт есть, думаю, пригодится. В армии водителем тоже служил. Техника хорошая, новая. Родные с пониманием отнеслись, морально поддержали», - рассказал журналистам мобилизованный Александр.

В рамках теоретической подготовки в учебных классах с личным составом прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям на поле боя.