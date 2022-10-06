Раздор братьев, кровавая война и лживый Антихрист: Нострадамус предсказал мирное завершение конфликта на Украине

Если Нострадамус и в самом деле удостоил вниманием специальную военную операцию, то видел и её мирный исход.

Многие верят, что Мишель Нострадамус, французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, живший в 16-ом веке, обладал даром прорицателя. Умел каким-то образом заглядывать в будущее. До нас дошли его так называемых стихи-катрены, сгруппированные по некому загадочному принципу в главы-центурии. Среди этой галиматьи якобы и содержатся предсказания. Надо лишь отыскать их, понять смысл и догадаться, на что конкретно намекал пророк.

Плита на могиле Нострадамуса в стене салонского храма францисканцев-миноритов.

Энтузиасты регулярно выуживают строки, которые, на их взгляд, имеют глобальное значение и более-менее подходят к тем или иным событиям современности. Подтасовывают, конечно. Притягивают за уши, как принято говорить в подобных случаях. Но получается вполне убедительно.

Вот, например, какие слова можно отнести к ситуации вокруг военной спецоперации в областях, ставших российскими. Не исключено, что пророк предвидел конфликт.

Так выглядят катрены Нострадамуса в оригинале его книги.

«Великие разногласия, чтобы вернуть земли. Благоразумия нет. Раздор и страх для великих братьев».

(Катрен 95 Центурии 2).

«Из-за новых фактов прольется кровь людей. Из-за того, что они говорят правду, им закроют рты. Тогда при необходимости придет опоздавший».

(Катрен 56 Центурия 5)

«Неблагодарному народу будут сделаны предупреждения. Тогда армия захватит Антиб. В ковчеге Монеха раздадутся сетования».

(Катрен 23 Центурия 10)

Толкователи считают «великими братьями» русских и украинцев, «неблагоразумной» - Украину, «опоздавшей» - Россию, которая могла бы и раньше включить в свой состав хотя бы ДНР и ЛНР.

Трудно сказать, какой именно город подразумевал Нострадамус, называя его Антиб, но «ковчегом Монеха» вполне может быть штаб НАТО. Или даже американский Белый дом.

Словами «Беглецы понесут огонь с неба на пиках. Конфликт накаркают дерущиеся вороны…» из Катрена 7 Центурии 3 алхимик дал понять, что отступившие украинские националисты не прекратят обстрелы мирных жителей.

Это – об уже случившемся. А каковы все-таки прогнозы на будущее? Пожалуйста, они тоже есть:

«Многие будут спорить о мире с монархами и могущественными сеньорами. Но не сразу будет достигнуто согласие. Пока монархи не станут послушнее остальных.»

(Катрен 102 Центурии 8)

«То, что не смогли довершить огонь и железо, то будет сделано мягкими словами на Совете. Король возмечтал о передышке, отдыхе и сне»

(Катрен 97 Центурии 1)

Если допустить, что Нострадамус и в самом деле не обошел вниманием военные действия между Россией и Украиной, то в этих его пророчествах можно углядеть явные указания на то, что договориться все-таки получится.

В Катрене 46 Центурии 3 пророк писал, что примирению будет предшествовать некое «верное знамение» на небе какого-то Пленкуса. Что за Пленкус и какое-такое знамение, он не уточнил.

Предвкушение скорого мира омрачают два катрена - 66 Центурии 10 и 77 Центурии 8:

«Король Лондона, царствующий в Америке…получит столь фальшивого Антихриста, что всех доведет до столкновения».

«Третий Антихрист вскоре будет уничтожен.

Двадцать и семь лет будет длиться его кровавая война...»

То есть, конфликт может и затянуться, если под царствующем в Америке» подразумевать Байдена, а под «Антихристом» - Зеленского. Что довольно логично с оглядкой на события, предшествовавшие нынешней ситуации.

Но будем надеяться на лучшее. Вдруг толкование ошибочное? Как и предсказания из Катрена 100 Центурии 9 и Катрена 62 Центурии 5, предрекающие обострение противостояния с Западом. Очень уж они конкретные:

«Западные корабли будут разрушены огнем…».

«В Риме увидят большое зло. Корабли будут захвачены и потоплены из-за Трезубца».

Трезубец ныне официальный символ Украины.