Кети Топурия впервые рассказала о проблемах во втором браке

Солистка группы "A Studio" Кети Топурия. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последнее время солистка группы "A’Studio" Кети Топурия редко дает интервью: выйдя замуж во второй раз за бизнесмена Льва Деньгова, певица с головой окунулась в материнство. Ее младшему сыну Адаму всего полтора года. Кроме того, от первого брака звезда воспитывает семилетнюю дочь Оливию. О том, как она приняла нового мужа, Топурия рассказала подруге по шоу-бизнесу Наталье Подольской в ее семейном YouTube-шоу "Ваша Наташа".

- У нас со Львом всё закрутилось очень быстро, - призналась Кети. - Когда мы поняли, что оба настроены серьезно, я познакомила его с дочерью. Просто взяла Оливию на очередной ужин в ресторане. А через какое-то время мы с дочкой переехали к мужу.

Оливии тогда было четыре года, и нового супруга матери девочка приняла не сразу. К слову, Деньгова ей представили не как отчима, а как "большого друга" и члена семьи.

- Оливия ревновала. Она вообще не поняла, как это: была мама, была дочка, и вдруг появляется какой-то третий человек, который еще и замечание может сделать, - вспомнила певица. - Все слова от него дочка не воспринимала, отвечала: "Пусть мне мама скажет". Но спасибо моему мужу за то, что он такой мудрый человек - в итоге всё прошло безболезненно. Лев разговаривал с ней как со взрослой. Мол, если ты хочешь со мной дружить, ты можешь делать то-то и то-то, а вот эти вещи - нет. Лев сам решал, какие правила устанавливать. И сейчас Оливия даже больше слушается его, чем меня.

Кети Топурия c мужем Львом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, сама Кети также знакома с детьми мужа от первого брака: они вместе отдыхают и считают себя "одной большой белорусско-грузинской семьей". Но в самом начале не обошлось без трений.

- Был сложный момент, когда Оливия познакомилась с дочкой Льва, - рассказала Топурия Наталье Подольской. - Та на четыре годика старше, и какие-то действия Оливии ее раздражали. Вот тогда я впервые увидела, как дочь начинает мстить. У них возникла конкуренция, мне было очень сложно это разруливать. Они жаловались друг на друга, то и дело прибегали в слезах... Я вмешивалась, что-то объясняла им обеим. А потом муж просто сказал: "Да перестань, пусть сами разбираются". И это сработало. Теперь они подружки.

Однако, есть в этой идиллии и ложка дегтя: даже спустя пять лет после развода родителей Оливия все еще не может понять, почему они не вместе, и по-прежнему задает вопросы о разводе.

- Да, ее это беспокоит, - откровенно поделилась Кети. - Дочь скучает по папе, хотя они каждый день на связи. Оливии хочется быть и там, и тут, поэтому она думает, что мы должны быть вместе. Она всё время спрашивает: "Почему, ну почему вы расстались?". Ей 45 тысяч раз объясни, а она все равно будет задавать этот вопрос.

Напомним, первый раз Кети Топурия вышла замуж в 2013 году за бизнесмена Льва Гейхмана, в 2015-м родила дочь. Однако, брак это не спасло: когда малышке было всего два года, родители разошлись. О причинах разлада певица так и не рассказала.

- Это само получилось, в жизни так бывает. Остыли, - лишь однажды туманно высказалась Топурия.